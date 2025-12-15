TP.HCM: Công ty gỗ bốc cháy dữ dội, lửa và khói đen cuồn cuộn

Phát hiện vụ cháy, nhiều người cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa nhưng không thành. Đám cháy bùng phát mạnh, lan ra xung quanh, khói đen bốc lên cao.

Theo thông tin báo Dân Việt, ngày 15/12, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, lực lượng chức năng phường Tân Hiệp phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại công ty gỗ trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, đám cháy được cho bùng phát tại Công ty TNHH Itree Funiture trên đường Tân Hiệp 14, khu phố Bà Tri.

TP.HCM: Công ty gỗ bốc cháy dữ dội, lửa và khói đen cuồn cuộn - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng phường Tân Hiệp triển khai nhiều hướng, tiếp cận, dập lửa.

Đến hơn 8h cùng ngày, đám cháy được lực lượng chức năng khống chế và phun nước để tránh lửa bùng phát trở lại. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi.

TP.HCM: Công ty gỗ bốc cháy dữ dội, lửa và khói đen cuồn cuộn - Ảnh 2
Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Báo Dân Việt.

Theo các cơ quan chức năng, Công ty TNHH Itree Funiture rộng hơn 1.000m2, chuyên sản xuất gỗ và chế biến từ gỗ (giường, tủ, bàn, ghế..), diện tích cháy khoảng 1.500m2.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về tài sản đang được Công an TP.HCM điều tra, thống kê làm rõ.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy khu chứa phế liệu. Cụ thể, theo thông tin báo Dân Trí, vụ cháy xảy ra vào 13h20 ngày (12/12). Thời điểm trên, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội. Khu vực chứa phế liệu nên ngọn lửa lan nhanh, cột khói đen bốc cao cuồn cuộn khiến người dân không thể dập lửa tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động khoảng 4 xe cứu hỏa cùng các cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế. Khu vực xảy ra cháy nằm ngoài nhà xưởng nên không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Đám cháy bùng phát dữ dội từ khoảng 18h 30 phút ngày 27/11, xuất phát từ xưởng sản xuất bỉm rồi lan rộng. Ước tính thiệt hại ban đầu hàng trăm tỷ đồng.

