Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/12-17/12), 3 con giáp may mắn dưới đây sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 15/12/2025 11:35

3 con giáp may mắn dưới đây sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần trôi chảy êm đẹp. Nhờ Quý Nhân nâng đỡ tận tình mà người tuổi này liên tục đưa ra những sáng kiến tuyệt vời giúp đạt được hiệu quả cao trong công việc. Đồng thời, bản mệnh còn nhận được “cơn mưa” lời khen từ cấp trên lẫn đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ tiến triển khởi sắc. Mối quan hệ của hai người tốt đẹp trở lại sau những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó nhờ có sự nhường nhịn lẫn nhau trong quá trình giải quyết vấn đề này.

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/12-17/12), 3 con giáp may mắn dưới đây sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra một cách hanh thông. Vốn là người tốt bụng nên khi gặp khó khăn, rắc rối trong công việc, người tuổi này chưa kịp mở lời xin giúp đỡ thì đã nhận được sự hỗ trợ từ những người đồng nghiệp xung quanh.

Chuyện tình cảm cũng sẽ gặp may mắn. Việc sở hữu một trái tim thiện lượng giúp cho bạn chiếm được cảm tình của rất nhiều người xung quanh. Chính vì vậy, không có gì bất ngờ nếu như nhận được lời tỏ tình trong ngày này.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/12-17/12), 3 con giáp may mắn dưới đây sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” và hanh thông rất nhiều trong thời gian tới. Trong quá trình làm việc, bạn có thể gặp một vài khó khăn nhưng với thực lực của chính mình đã giải quyết những rắc rối phát sinh một cách triệt để. Người tuổi này vừa có khả năng kiểm soát tài chính tốt, vừa có bản lĩnh kiếm tiền tuyệt vời.

Trong tình yêu, người thuộc con giáp này luôn biết quan tâm, chăm sóc người yêu của mình. Nếu người trong nhà có gây ra lỗi lầm gì thì con giáp này cũng sẽ dễ dàng tha thứ, để gia đình được êm ấm và hạnh phúc hơn.

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/12-17/12), 3 con giáp may mắn dưới đây sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Liên tiếp hai học sinh tử vong dù hồ bơi cạn, có nhân viên cứu hộ

Liên tiếp hai học sinh tử vong dù hồ bơi cạn, có nhân viên cứu hộ

Đời sống 49 phút trước
Tránh xe ba gác đậu ngược chiều, người phụ nữ bị ô tô cán tử vong

Tránh xe ba gác đậu ngược chiều, người phụ nữ bị ô tô cán tử vong

Đời sống 53 phút trước
Nam diễn viên trẻ bị đạo diễn Vu Chính cấm đi dự sự kiện cuối năm của nền tảng lớn

Nam diễn viên trẻ bị đạo diễn Vu Chính cấm đi dự sự kiện cuối năm của nền tảng lớn

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn bất ngờ ập đến, Tài Lộc chạm nóc, vận trình cực thịnh, sống đời giàu sang

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn bất ngờ ập đến, Tài Lộc chạm nóc, vận trình cực thịnh, sống đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Xe tải 38 tấn đè sập cầu tải trọng 8 tấn, tài xế nhảy xuống kênh thoát thân

Xe tải 38 tấn đè sập cầu tải trọng 8 tấn, tài xế nhảy xuống kênh thoát thân

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/12-17/12), 3 con giáp may mắn dưới đây sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/12-17/12), 3 con giáp may mắn dưới đây sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
4 kiểu dùng dầu ô liu sai cách cực hại sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

4 kiểu dùng dầu ô liu sai cách cực hại sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Sống khỏe 1 giờ 55 phút trước
Lưu Diệc Phi 'xóa vội' một bức ảnh vì để lộ khuyết điểm hình thể

Lưu Diệc Phi 'xóa vội' một bức ảnh vì để lộ khuyết điểm hình thể

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Bé trai 2 tuổi ở Phú Thọ 'thoát cửa tử' sau khi nuốt pin cúc áo

Bé trai 2 tuổi ở Phú Thọ 'thoát cửa tử' sau khi nuốt pin cúc áo

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Nghệ thuật làm sạch kép: Bí quyết sử dụng sữa rửa mặt tẩy trang đạt hiệu quả sâu, không bị "bùng mụn"

Nghệ thuật làm sạch kép: Bí quyết sử dụng sữa rửa mặt tẩy trang đạt hiệu quả sâu, không bị "bùng mụn"

Chăm sóc da 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ đây đến nghỉ lễ Noel 2025, 3 con giáp làm ăn có Lộc, kiếm tiền mỏi tay, thảnh thơi hưởng Phúc, sống trong Phú Quý giàu sang

Từ đây đến nghỉ lễ Noel 2025, 3 con giáp làm ăn có Lộc, kiếm tiền mỏi tay, thảnh thơi hưởng Phúc, sống trong Phú Quý giàu sang

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn bất ngờ ập đến, Tài Lộc chạm nóc, vận trình cực thịnh, sống đời giàu sang

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn bất ngờ ập đến, Tài Lộc chạm nóc, vận trình cực thịnh, sống đời giàu sang

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai 16/12/2025, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai 16/12/2025, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Thần Tài ban phát tiền bạc sau ngày 16/11/2025, 3 con giáp vận trình rực sáng, phất lên giàu sang, công danh vượng phát

Thần Tài ban phát tiền bạc sau ngày 16/11/2025, 3 con giáp vận trình rực sáng, phất lên giàu sang, công danh vượng phát

Từ 15/12 đến 25/12/2025, 3 con giáp Quý Nhân gõ cửa, thu tiền về chật két, nhanh chóng đón tin vui, mọi điều thuận lợi hanh thông

Từ 15/12 đến 25/12/2025, 3 con giáp Quý Nhân gõ cửa, thu tiền về chật két, nhanh chóng đón tin vui, mọi điều thuận lợi hanh thông

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 15/12/2025

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 15/12/2025