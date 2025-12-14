Đúng hôm nay, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 14/12/2025 04:45

3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng.

Tuổi Tuất

Con giáp may mắn này sẽ có sự chuyển biến đột phá trong công việc, nếu không lên làm sếp thì cũng sẽ tự làm chủ công việc riêng của mình, không còn phụ thuộc vào ai. Tài lộc, tiền bạc cũng theo đó mà tăng lên bất ngờ. Ngoài ra, tài năng thiên bẩm rất phù hợp với chuyện đầu tư, kinh doanh. Thời gian tới nên mạnh dạn "xuống tiền" để thu lời. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ chẳng lo bị lỗ.

Về vận trình tình cảm, người độc thân có lắm kẻ theo đuổi hơn bởi bạn có tính tình phong lưu nên ai gặp cũng mến. Bạn có cơ hội gặp gỡ tri kỷ trong một cuộc hẹn cuối ngày. Riêng với những người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian bên nhau nên tình cảm vượng sắc. 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc, cho dù đó là may mắn giàu có tích cực hay một phần đều rất phổ biến. Ngoài việc tiến lên một tầm cao mới trong cuộc sống, anh ấy còn được Thần Tài kỳ vọng, và ắt hẳn sẽ có những con đường tiền bạc ở khắp mọi nơi. Hoàn toàn ổn khi làm việc bên ngoài để được tăng lương.

Trong chuyện tình cảm bản mệnh là người rất lý trí, bạn sẽ không nhận ra đúng tình cảm của mình dành cho người kia. Con giáp này tốt nhất không nên làm gì ảnh hưởng đến công việc của người khác, nếu không sẽ gây gổ với bạn đấy nhé. Bản mệnh đừng cố tiêu tiền một cách không chủ đích nữa.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vô cùng khiêm tốn, có ý chí nên cho dù có đạt được thành tích cao cũng không nói với người khác. Sau ngày mai, dù khó khăn nhưng con giáp này vẫn nỗ lực vươn lên tìm kiếm thành công trong cuộc sống.

Người độc thân có thể tìm thấy cơ hội mới trong những mối quan hệ chớm nở. Những cặp đôi cũng dễ có tin vui bầu bí, cưới hỏi trong thời gian này. Có thể nói, bạn rất may mắn về mọi mặt bởi tình tiền đều được "bật đèn xanh" cho bạn.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối ngày hôm nay (14/12/2025), 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Cuối ngày hôm nay (14/12/2025), 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/12/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/12/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/12/2025), 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Cuối ngày hôm nay (14/12/2025), 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Lần đầu về nhà người yêu, thấy mẹ anh lao đến 'quỳ lạy', tôi điếng người toát mồ hôi vì bí mật đằng sau 'hành động' ấy

Lần đầu về nhà người yêu, thấy mẹ anh lao đến 'quỳ lạy', tôi điếng người toát mồ hôi vì bí mật đằng sau 'hành động' ấy

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Sau 3 ngày vợ mất, tủ lạnh phát ra mùi lạ, tôi 'choáng váng' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của vợ khiến tôi 'quỵ ngã' khóc lóc

Sau 3 ngày vợ mất, tủ lạnh phát ra mùi lạ, tôi 'choáng váng' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của vợ khiến tôi 'quỵ ngã' khóc lóc

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn 'gửi tôi 3 tỷ', lý do đằng sau món quà bất ngờ khiến tôi ngỡ ngàng khó nghĩ

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn 'gửi tôi 3 tỷ', lý do đằng sau món quà bất ngờ khiến tôi ngỡ ngàng khó nghĩ

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ, tôi hủy hôn ngay tức thì khi phát hiện bí mật của chồng sắp cưới

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ, tôi hủy hôn ngay tức thì khi phát hiện bí mật của chồng sắp cưới

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Cắn răng lấy chồng 'u50 lắm tiền', sau đêm tân hôn, tôi 'sốc ngất' khi thấy 2 'món quà đặc biệt' anh tặng và muốn bỏ trốn

Cắn răng lấy chồng 'u50 lắm tiền', sau đêm tân hôn, tôi 'sốc ngất' khi thấy 2 'món quà đặc biệt' anh tặng và muốn bỏ trốn

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Sau ngày mai, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/12/2025, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/12/2025, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, Chủ Nhật 14/12/2025, của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi ngày mới, Chủ Nhật 14/12/2025, của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Lời khai hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

Lời khai hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/12/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/12/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Cuối ngày hôm nay (14/12/2025), 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Cuối ngày hôm nay (14/12/2025), 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Sau ngày mai, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Sau ngày mai, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/12/2025, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/12/2025, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Qua đêm nay, 3 con giáp tự tay mở ra cơ hội đổi đời, Phú Quý giàu sang, không cần lo cơm áo gạo tiền, mọi điều thuận lợi

Qua đêm nay, 3 con giáp tự tay mở ra cơ hội đổi đời, Phú Quý giàu sang, không cần lo cơm áo gạo tiền, mọi điều thuận lợi

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'