Loại rau quê nhà rất bổ, nhưng 4 nhóm người này nên tránh xa

Trong tiếng Việt, rau càng cua có nhiều tên gọi khác như rau tiêu hay còn gọi là kim đơn, cúc áo, thích châm thảo, cương hoa thảo...

Rau càng cua thuộc họ hồ tiêu (Piperaceae), một loại rau dại mọc nhiều nơi và sống ở những vùng có khí hậu nhiệt đới. Rau càng cua có vòng đời 1 năm, vị chua nhẹ khi ăn sống và có nhiều giá trị về mặt dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Về mặt dinh dưỡng, trong rau càng cua chủ yếu là nước, chiếm 92%, còn 8% còn lại là các vitamin và khoáng chất.

Công dụng của rau càng cua

Chống oxy hóa: Rau càng cua có khả năng thu gom và hoạt động tiêu diệt các gốc tự do gây hại đến cơ thể. Loại rau này có công dụng chống oxy hóa, làm cho quá trình lão hóa của các tế bào chậm lại một cách hiệu quả cùng với sự xuất hiện của beta carotene có trong nó.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư: Một nghiên cứu đã tiến hành tách các hợp chất từ càng cua phát hiện rau có tác dụng gây ức chế sự phát triển của một số các tế bào ung thư. Điều này cho thấy tiềm năng của loại rau này trong việc giúp điều chế các loại thuốc điều trị ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Ngừa viêm khớp: Một nghiên cứu chỉ ra rằng, chiết xuất từ càng cua kết hợp với thuốc Ibuprofen có thể giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng của chứng viêm khớp, đặc biệt là các triệu chứng liên quan đến bệnh viêm khớp gối. Một nghiên cứu khác đã cho thấy dịch chiết xuất từ loại rau này có khả năng giúp tăng tốc độ chữa lành các chấn thương như gãy xương.

Giảm nồng độ axit uric trong máu: Một thử nghiệm trên chuột đã cho thấy chiết xuất từ càng cua có thể giúp kiềm hãm nồng độ cao của axit uric trong máu. Trong thí nghiệm trên, những con chuột uống chiết xuất từ rau này có thể giảm đến 44% nồng độ axit uric có trong máu. Kết quả này cho thấy nhiều hợp chất chiết xuất từ rau càng cua có thể được sử dụng để thay thế cho thuốc allopurinol trong việc điều chỉnh mức axit uric có trong máu.

Những ai không nên hoặc cần hạn chế ăn rau càng cua?

Dù có nhiều lợi ích, rau càng cua không phù hợp với tất cả mọi người. Theo khuyến cáo, một số nhóm đối tượng nên thận trọng khi sử dụng loại rau này.

Người có cơ địa hàn, tỳ vị hư hàn là nhóm cần hạn chế ăn rau càng cua do loại rau này có tính lạnh. Việc sử dụng có thể khiến các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu trở nên nghiêm trọng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai vẫn có thể ăn rau càng cua, song không nên ăn quá nhiều. Để đảm bảo an toàn, thai phụ nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi bổ sung rau càng cua thường xuyên vào thực đơn.

Người mắc bệnh thận, đặc biệt là sỏi thận oxalate, cũng cần lưu ý. Rau càng cua chứa một lượng axit oxalic nhất định, có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận nếu sử dụng nhiều. Do đó, nhóm đối tượng này nên hạn chế hoặc tránh ăn.

Ngoài ra, những người đang sử dụng thuốc điều trị cần cẩn trọng, bởi rau càng cua có thể tương tác với một số loại thuốc. Trước khi dùng thường xuyên, người bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.