Không ngờ, rau mùi có 5 công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Rau mùi có mùi thơm đặc trưng, được sử dụng phổ biến trong các món ăn như súp, salad, canh,... Rau mùi cũng có thể được sử dụng để pha trà.

Rau mùi là một loại rau gia vị phổ biến ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Chúng có tên khoa học là Coriandrum sativum, thuộc họ Hoa tán (Apiaceae). Ngoài cái tên rau mùi, chúng thường được gọi là ngò hay ngò rí. Rau mùi có thân thảo, cao khoảng 30 - 50 cm. Lá rau mùi có màu xanh lục, hình răng cưa, mọc thành từng cụm. Hoa rau mùi có màu trắng hoặc trắng hồng, mọc thành từng chùm ở đầu cành.

Rau mùi chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như terpinene, quercetin và tocopherol, giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Một số nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy, chiết xuất rau mùi có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư phổi, tuyến tiền liệt, vú và ruột kết, đồng thời tăng cường khả năng miễn dịch.

Có lợi cho tim mạch

Rau mùi giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm huyết áp và cholesterol xấu (LDL), đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL). Chiết xuất rau mùi hoạt động như một chất lợi tiểu tự nhiên, hỗ trợ đào thải natri và nước thừa, từ đó giúp hạ huyết áp. Ngoài ra, việc sử dụng rau mùi thay cho muối hoặc gia vị mặn còn góp phần giảm lượng natri trong khẩu phần ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ cải thiện thị lực

Trong rau mùi có chứa vitamin A, C cùng một số chất chống lão hóa. Đây là những thành phần quan trọng giúp cải thiện thị lực, đặc biệt là có tác dụng tốt trong việc phòng ngừa thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi. Đây có thể coi là loại rau tốt cho những ai thường xuyên phải làm việc nhiều với máy tính, rất ảnh hưởng đến mắt.

Giảm lượng đường trong máu

Màu xanh tươi của rau mùi là do sự hiện diện của chất chống oxy hóa, có thể giúp thúc đẩy hoạt động của enzyme. Vì vậy, nó kích thích tiết insulin có thể làm giảm lượng đường trong máu. Thêm rau mùi vào mỗi bữa ăn hoặc uống nước ngâm rau mùi hàng ngày có thể có lợi cho người bị lượng đường trong máu cao.

Thúc đẩy tiêu hóa và sức khỏe đường ruột

Rau mùi có chứa các chất xơ hòa tan, giúp kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, rau mùi còn có chứa các hợp chất có tác dụng kháng khuẩn, giúp bảo vệ đường ruột khỏi các tác nhân gây bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi chế biến, sử dụng rau mùi

Không dùng với những người mẫn cảm với tính nóng, cay của loại rau này.

Không nên uống nước ép rau mùi nếu có bệnh dạ dày. Người bình thường cũng không nên uống quá 200ml trong ngày sẽ gây buồn nôn, đau dạ dày,…

Những người đang gặp các vấn đề về gan thì không nên sử dụng rau mùi.

Rau mùi ăn sống phải được rửa sạch kỹ trước khi dùng.