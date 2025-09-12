Không chỉ là loại rau xanh, lá tía tô còn có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Sống khỏe 12/09/2025 05:00

Lá của cây tía tô không chỉ là một loại rau xanh thêm vào bữa ăn hằng ngày mà còn là một loại thảo mộc đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cây tía tô có lá màu xanh đậm và gân màu đỏ tía. Nhiều bằng chứng đã cho thấy cây tía tô dường như có khả năng chữa bệnh trong điều trị ngộ độc thực phẩm, cúm và virus đường hô hấp, hen suyễn, tiểu đường và bệnh tim. các đặc tính bảo vệ tim mạch, bảo vệ thần kinh và chống trầm cảm.

Không chỉ là loại rau xanh, lá tía tô còn có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của lá tía tô đối với sức khỏe 

Giảm phản ứng dị ứng: Chiết xuất từ cây tía tô có thể làm giảm các phản ứng dị ứng của cơ thể. Chiết xuất ethanol trong lá tía tô được chứng minh có tác dụng làm giảm viêm đường thở, giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng hen suyễn.

Giúp thư giãn tinh thần: Tinh dầu trong tía tô có mùi thơm đặc trưng, là sự pha trộn mùi hương của nhiều cây dược liệu khác nhau. Nó có tác dụng giúp giảm căng thẳng, thư giãn tinh thần, chống trầm cảm hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho huyết áp và tim mạch: Sử dụng tía tô hàng ngày có thể giảm cholesterol trong máu - thủ phạm gây bệnh huyết áp và tim mạch. Những người có thói quen sử dụng tía tô thường xuyên sẽ giảm hẳn nguy cơ mắc các bệnh huyết áp và tim mạch.

Tốt cho tiêu hóa: Cây tía tô có tác dụng giảm các triệu chứng khó chịu liên quan đến rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, đầy hơi, táo bón. Thậm chí những người bị hội chứng ruột kích thích hay trào ngược dạ dày cũng nhận thấy bệnh được cải thiện đáng kể sau một thời gian sử dụng tía tô hàng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng tía tô

Lá tía tô có rất nhiều công dụng cho sức khỏe. Nhưng việc sử dụng lá tía tô không đúng cách sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ thể. Dưới đây là một vài lưu ý khi dùng tía tô:

Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thảo dược nào để việc dùng thuốc được an toàn và hiệu quả. Lá tía tô không phải là thuốc và không sử dụng thay thế cho thuốc.

Không dùng tía tô cho người đang bị tiêu chảy. Việc sử dụng tía tô trong trường hợp này sẽ làm nghiêm trọng hơn tình trạng tiêu chảy.

Dù là thảo dược lành tính nhưng không nên lạm dụng tía tô. Việc sử dụng quá nhiều có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe như đầy hơi, chướng bụng. Không chỉ vậy, nó còn khiến cho cơ thể trở nên mệt mỏi, đầu óc choáng váng, gây ra tình trạng chán ăn,…

Ảnh minh họa: Internet

Nên uống tối đa 3 – 4 cốc nước lá tía tô mỗi ngày, uống trước ba bữa chính khoảng 10-30 phút để giảm lượng thức ăn nạp vào, ngăn ngừa hấp thu chất béo.

Tránh sử dụng lá tía tô cho đối tượng mắc bệnh huyết áp thấp, vì các hàm lượng dưỡng chất trong lá có thể gây ảnh hưởng xấu cho cơ thể.

Uống nước tía tô quá nhiều trong một thời gian dài dẫn đến tăng huyết áp, đặc biệt là đối với những người có tiền sử về huyết áp cao.

Không dùng tía tô với người bị Dị ứng với bạc hà, húng quế hoặc các loại cây khác trong họ Lamiaceae vì nó cũng có thể gây ra phản ứng dị ứng.

