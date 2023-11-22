Tía tô đất, thảo dược giá rẻ cho ngày giao mùa nhưng ít người Việt biết cách dùng

Sống khỏe 22/11/2023 05:00

Tía tô đất (hay còn gọi là bạc hà chanh) là một loại thảo mộc thân thảo, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Loại cây này đã được sử dụng và ghi chép cách đây hơn 2.000 năm trong việc điều trị các vấn đề về tinh thần và tổn thương trên da.

Tía tô đất hay còn gọi là cây bạc hà chanh là loại cây thân thảo, cao từ 70 đến 150cm với lá có mùi chanh nhẹ. Ngày nay, ngoài việc sử dụng trong một số món ăn thì còn được ứng dụng rất nhiều trong y học. Tía tô đất chứa các hoạt chất đã được nghiên cứu có tác dụng an thần, dịu cảm giác căng thẳng và giảm sự phát triển của một số virus, vi khuẩn, nấm.

Tía tô đất, thảo dược giá rẻ cho ngày giao mùa nhưng ít người Việt biết cách dùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường chức năng hệ thần kinh

tía tô đất đã được dùng với tác dụng thư giãn tinh thần, chống lại căng thẳng và giải lo âu. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh loại thảo dược này có thể giúp cải thiện trí nhớ, nâng cao nhận thức và hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer.

Tác dụng an thần

Trong cây tía tô đất có thành phần giúp an thần, giảm sự bồn chồn khó ngủ. Nếu đang gặp phải vấn đề về giấc ngủ, có thể thử dùng trà tía tô đất để cải thiện tâm trạng, giúp an thần, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Chống viêm

Có một số bằng chứng cho thấy tía tô đất có tác dụng giúp chống viêm trong điều trị đau nhức và các viêm nhiễm sau chấn thương. Nhưng nghiên cứu này còn hạn chế và giới hạn trên động vật nên chưa khẳng định chính xác được cơ chế chống viêm chính xác của cây tía tô đất là gì.

Tía tô đất, thảo dược giá rẻ cho ngày giao mùa nhưng ít người Việt biết cách dùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm đau đầu

Tía tô đất rất có lợi trong việc điều trị chứng đau đầu, đặc biệt đau đầu do căng thẳng. Loại tinh dầu này giúp cơ thể thư giãn, giải phóng căng thẳng và thư giãn cơ bắp. Các hợp chất trong tía tô đất cũng giúp thư giãn các mạch máu, từ đó có thể góp phần giảm đau đầu.

Giảm đau răng

Đặc tính giảm đau của tía tô đất cũng giúp thảo mộc này là lựa chọn lý tưởng để giảm cơn đau răng. Ngoài việc thư giãn và giảm đau, tía tô đất còn có khả năng chống viêm cho răng lợi. Bạn có thể dùng tăm bông để chấm tinh dầu tía tô đất vào vùng răng đang bị đau.

Lưu ý khi sử dụng tía tô đất

Mặc dù tía tô đất có nhiều tác dụng với sức khỏe, nhưng nó cũng có thể gây ra một số phản ứng phụ như đau đầu, tăng nhiệt độ cơ thể, nôn, đau bụng, chóng mặt, các phản ứng dị ứng. Do đó, muốn dùng tía tô đất với bất kỳ mục đích y khoa nào, hãy tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng.

Tía tô đất, thảo dược giá rẻ cho ngày giao mùa nhưng ít người Việt biết cách dùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu về tía tô đất hiện mới chỉ được nghiên cứu ở quy mô nhỏ, cần có thêm các nghiên cứu quy mô lớn hơn để khẳng định tác dụng của loại cây này.

Những người đang dùng thuốc tăng nhãn áp, thuốc tuyến giáp, thuốc an thần, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi, hoặc những người đang chuẩn bị có các phẫu thuật y khoa cần đặc biệt tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng tía tô đất.

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