Trường Giang bất ngờ bị 'đào lại' ảnh thời trẻ, chuyện từng có vợ con được nhắc lại

Hậu trường 11/09/2026 12:42

Chiều 10/9, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ rầm rộ loạt tin đồn về quá khứ của Trường Giang. Bức ảnh nam danh hài chụp cùng một cô gái từ thời còn trẻ nhanh chóng gây chú ý. Người đăng bài nhắc lại tin đồn cho rằng Trường Giang đã từng kết hôn và có con trước khi yêu Nhã Phương. Thông tin này nhanh chóng khiến dư luận xôn xao.

Mạng xã hội gần đây bất ngờ lan truyền trở lại một số hình ảnh thời trẻ của Trường Giang chụp cùng một cô gái. Đáng chú ý, những bức ảnh đi kèm thông tin cho rằng nam danh hài từng bí mật kết hôn và có một người con riêng tên Bắp trước khi đến với Nhã Phương.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt khi Trường Giang hiện có cuộc sống gia đình khá kín tiếng và ổn định. Tuy nhiên, đây thực chất là câu chuyện từng gây xôn xao cách đây khoảng 10 năm.

Trường Giang bất ngờ bị 'đào lại' ảnh thời trẻ, chuyện từng có vợ con được nhắc lại - Ảnh 1
Bức ảnh gây xôn xao về Trường Giang xuất hiện từ năm 2016

Cụ thể, những hình ảnh này từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội vào năm 2016. Khi đó, xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng cô gái trong ảnh từng là giảng viên đại học, đã tổ chức đám cưới với Trường Giang và có con chung với nam nghệ sĩ.

Trước những thông tin này, người phụ nữ có tài khoản Facebook A.M, được cho là sinh năm 1989, từng lên tiếng phủ nhận. Cô xác nhận mình và Trường Giang từng có thời gian hẹn hò khi nam nghệ sĩ chưa nổi tiếng. Tuy nhiên, cô khẳng định những thông tin về việc từng là giảng viên trường Luật, kết hôn hay sinh con với Trường Giang đều không chính xác.

Một người phụ nữ khác là Trương Bảo Như cũng từng lên tiếng cho biết bé trai xuất hiện trong những hình ảnh được chia sẻ là con ruột của cô, không liên quan đến Trường Giang. Ở thời điểm ồn ào, ông Võ Đăng Tường, bố của Trường Giang, cũng khẳng định con trai chưa từng lập gia đình trước đó.

Trường Giang bất ngờ bị 'đào lại' ảnh thời trẻ, chuyện từng có vợ con được nhắc lại - Ảnh 2
Trường Giang đang có cuộc sống rất hạnh phúc bên Nhã Phương

Sau này, Trường Giang công khai mối quan hệ với Nhã Phương. Cả hai trải qua nhiều sóng gió trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2018. Hiện cặp đôi đã có 3 người con và thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cho thấy cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Việc những hình ảnh cũ bất ngờ được “đào lại” khiến câu chuyện năm xưa tiếp tục nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, dựa trên những thông tin từng được người trong cuộc lên tiếng, hiện chưa có cơ sở xác nhận Trường Giang từng kết hôn hoặc có con riêng trước khi cưới Nhã Phương.

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Từ khóa:   Trường Giang sao Việt Nhã Phương

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