Trường Giang lần đầu tiết lộ quá khứ không ngờ đến của Việt Hương

Mới đây, Trường Giang cùng ê-kíp thực hiện chuyến cinetour quảng bá cho bộ phim mới.

Giữa không khí náo nhiệt của buổi quảng bá phim mới, Trường Giang bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ về một phần ký ức chưa từng công bố. Không phải là những hào quang rực rỡ hay những câu chuyện hài hước trên sân khấu, lần này nam danh hài chọn cách lùi lại phía sau để kể về hành trình đầy gian truân của những người đi trước.

Sự xuất hiện của nghệ sĩ Tam Thanh – một người anh thân thiết từ thuở mới vào nghề – đã vô tình mở ra chiếc hộp kỷ niệm đầy xúc động.

Khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi nghe Trường Giang kể lại những ngày đầu đặt chân đến Sài Gòn học tập. Khi đó, hình ảnh nghệ sĩ Việt Hương và nghệ sĩ Tam Thanh cùng nhau chia sẻ những củ khoai lang luộc suốt cả tuần đã in sâu vào tâm trí anh.

Dư luận bàng hoàng nhận ra rằng, đằng sau sự thành công và giàu có hiện tại, "nữ đại gia" Việt Hương từng có một thời sinh viên đầy sóng gió và thiếu thốn đến mức khó tin.

Việc anh bất ngờ nhắc lại một phần ký ức thời sinh viên không chỉ khiến khán giả ngỡ ngàng mà còn làm không khí buổi cinetour trở nên ấm áp, gần gũi hơn. Nhiều người cho rằng đó là cách Trường Giang nhớ lại chuyện cũ với những anh, chị trong nghề.

Việt Hương từng trao cho Trường Giang một chiếc ôm động viên đong đầy tình cảm khi nam diễn viên được xướng tên nhận giải ở một lễ trao giải.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng Trường Giang đã ghi điểm bởi sự tinh tế khi trò chuyện cùng nghệ sĩ Tam Thanh. Nam đạo diễn giữ thái độ khiêm nhường, khéo léo dẫn dắt câu chuyện để vừa tạo tiếng cười, vừa giữ được sự tôn trọng dành cho đàn anh.

