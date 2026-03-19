Bạn trai Đại úy 'ra mắt' Hòa Minzy với đơn vị, khoảnh khắc tình cảm của cả hai gây chú ý

Hậu trường 19/03/2026 13:26

Mới đây, Đại úy Thăng Văn Cương ra mắt bạn gái với các đồng nghiệp tại đơn vị vào ngày 18/3.

Chị Đỗ Nhi, vợ của một quân nhân, công tác tại đơn vị quân đội ở Bắc Giang - nơi Đại úy Thăng Văn Cương đang làm việc, đăng tải loạt khoảnh khắc trong buổi gặp gỡ với Hòa Minzy.

Cô cho biết Đại úy Thăng Văn Cương ra mắt bạn gái với các đồng nghiệp tại đơn vị vào ngày 18/3. Đỗ Nhi nói ấn tượng với Hòa Minzy vì sự giản dị, dễ thương và đáng yêu.

"Chị em hậu phương xin phép được gặp Hòa Minzy trước. Chưa từng nghĩ sẽ gặp em trong không khí ấm áp tại đơn vị của chồng", Đỗ Nhi chia sẻ dưới bài đăng.

Bạn trai Đại úy 'ra mắt' Hòa Minzy với đơn vị, khoảnh khắc tình cảm của cả hai gây chú ý - Ảnh 1Bạn trai Đại úy 'ra mắt' Hòa Minzy với đơn vị, khoảnh khắc tình cảm của cả hai gây chú ý - Ảnh 2
Hoà Minzy cũng tươi cười rạng rỡ, vui vẻ pha trò

 

Trong loạt ảnh, Hòa Minzy diện trang phục đơn giản, rạng rỡ bên cạnh bạn trai. Đại úy Thăng Văn Cương nắm chặt tay Hòa Minzy. Khoảnh khắc tình tứ của cả hai nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Ngày 7/3, Hòa Minzy xác nhận có mối quan hệ tình cảm với Đại Úy Thăng Văn Cương. Nữ ca sĩ bày tỏ đã được gia đình bạn trai tới hỏi cưới trước khi ông nội qua đời để ông cô có thể chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cháu gái. Hàng loạt đồng nghiệp Erik, Đức Phúc, Minh Tú, Puka, Anh Tú, Diệp Lâm Anh, Thúy Ngân, Quỳnh Lương, Xuân Lan… đã chia sẻ bài đăng của giọng ca Bắc Bling để chúc phúc.

Bạn trai Đại úy 'ra mắt' Hòa Minzy với đơn vị, khoảnh khắc tình cảm của cả hai gây chú ý - Ảnh 3
Hoà Minzy cũng tươi cười rạng rỡ, vui vẻ pha trò

Hai ngày sau, nữ ca sĩ cho biết sẽ hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm vì sợ ảnh hưởng đến bạn trai. Cô nói: "Thật ra chồng em là quân nhân nên em tự nghĩ phải hạn chế mọi thứ lại để anh tập trung công tác.

Mấy nay đăng bài cho anh thoải mái tâm lý và hiểu hơn cuộc sống của vợ tý thôi. Anh Cương thuộc đơn vị trực chiến nên lúc nào cũng phải sẵn sàng. Vất vả và ít thời gian bên gia đình nhưng em tự hào lắm. Quanh năm chỉ mong mấy ngày nghỉ phép và tranh thủ thôi".

Bạn trai Đại úy 'ra mắt' Hòa Minzy với đơn vị, khoảnh khắc tình cảm của cả hai gây chú ý

Bạn trai Đại úy 'ra mắt' Hòa Minzy với đơn vị, khoảnh khắc tình cảm của cả hai gây chú ý

Hậu trường 1 giờ 18 phút trước
