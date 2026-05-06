Ngô Thanh Vân nhiều lần 'kêu cứu' trên mạng xã hội vì điều này

Hậu trường 06/05/2026 16:59

Ngô Thanh Vân bày tỏ bức xúc khi bị kẻ xấu sử dụng hình ảnh với mục đích quảng bá, bán sản phẩm. Do đó, nữ diễn viên đăng tải bài viết dài làm rõ vấn đề.

Tối 5/5, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân lên tiếng về tình trạng nhiều trang bán hàng không rõ nguồn gốc sử dụng hình ảnh, video và thậm chí là công nghệ AI để giả mạo cô, nhằm mục đích quảng bá và bán sản phẩm.

"Đây là hành vi lợi dụng danh tiếng nghệ sĩ để gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng sản phẩm cũng như quyền lợi của khách hàng... Vân và team đang tích cực làm việc với các bên liên quan để xử lý các trường hợp vi phạm", nữ diễn viên thông báo.

Người đẹp khẳng định tất cả nhãn hàng mà cô hợp tác và đại diện đều được công bố trên các kênh truyền thông chính thức. Ngôi sao Hai Phượng bày tỏ mong muốn khán giả, người hâm mộ tỉnh táo, cẩn trọng trước các nội dung giả mạo, lừa đảo.

Ngô Thanh Vân nhiều lần 'kêu cứu' trên mạng xã hội vì điều này - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân nhiều lần lên tiếng vì bị các trang giả mạo hình ảnh, tên tuổi để trục lợi

Trước đó, hồi cuối năm 2025, Ngô Thanh Vân cũng từng kêu cứu vì bị một số trang mạng xã hội dùng tên tuổi, hình ảnh, thậm chí giả mạo giọng của cô để lồng ghép vào những thông tin sai sự thật như sở hữu biệt thự xa hoa, khối tài sản lớn...

Mỹ nhân sinh năm 1979 yêu cầu chấm dứt việc dùng trái phép hình ảnh, giọng nói AI và tên tuổi của cô để quảng cáo hoặc phát tán thông tin bịa đặt. "Mỗi cá nhân đều xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ hình ảnh của mình. Là một mẹ bỉm đang toàn tâm chăm con nhỏ, tôi chỉ muốn dành trọn sự bình yên cho gia đình mình. Nhưng những nội dung giả mạo xuất hiện dày đặc thời gian gần đây khiến tôi không khỏi bất an và lo lắng", Ngô Thanh Vân cho biết.

Ngô Thanh Vân nhiều lần 'kêu cứu' trên mạng xã hội vì điều này - Ảnh 2
Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân về chung nhà với ông xã Huy Trần vào năm 2022. Cặp sao hạnh phúc đón con đầu lòng hồi tháng 8/2025. Thời gian qua, người đẹp tập trung chăm sóc con cái, vun vén tổ ấm nhỏ.

Lan Phương thắng kiện, chồng Tây phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để nuôi hai con

Lan Phương thắng kiện, chồng Tây phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để nuôi hai con

Sáng 6/5, phiên xử phúc thẩm vụ kiện ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng cũ - David Duffy diễn ra tại Tòa án Nhân dân Tối cao TP Hà Nội. Sau phiên tòa kéo dài 3 tiếng, hội đồng xét xử đưa ra phán quyết bác bỏ kháng cáo của David Duffy và giữ nguyên kết quả bản án sơ thẩm.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Thanh Vân sao Việt diễn viên Ngô Thanh Vân

TIN MỚI NHẤT

Bà trùm giải trí Trần Lam lên tiếng chuyện Lý Liên Kiệt bỏ rơi vợ cũ

Bà trùm giải trí Trần Lam lên tiếng chuyện Lý Liên Kiệt bỏ rơi vợ cũ

Sao quốc tế 55 phút trước
3 con giáp công việc thẳng tiến 'như diều gặp gió', con đường kiếm tiền không thể ngăn cản 'tiền bạc ùn ùn tới' đầy nhà sau ngày 7/5/2026

3 con giáp công việc thẳng tiến 'như diều gặp gió', con đường kiếm tiền không thể ngăn cản 'tiền bạc ùn ùn tới' đầy nhà sau ngày 7/5/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sinh nhật mẹ chồng, tôi mừng 5 triệu rồi "bồi" thêm một câu khiến bà tái mét, run rẩy trả lại tiền ngay lập tức

Sinh nhật mẹ chồng, tôi mừng 5 triệu rồi "bồi" thêm một câu khiến bà tái mét, run rẩy trả lại tiền ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc

Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, Trời thương ban phước, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, Trời thương ban phước, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối khoản thừa kế 'khổng lồ' của vợ

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối khoản thừa kế 'khổng lồ' của vợ

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ‘TÀI LỘC PHỦ KÍN SÂN’, tiền vàng rơi khắp nhà, bắt đầu bước vào cuộc sống của giới thượng lưu trong 100 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp ‘TÀI LỘC PHỦ KÍN SÂN’, tiền vàng rơi khắp nhà, bắt đầu bước vào cuộc sống của giới thượng lưu trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Ngô Thanh Vân nhiều lần 'kêu cứu' trên mạng xã hội vì điều này

Ngô Thanh Vân nhiều lần 'kêu cứu' trên mạng xã hội vì điều này

Hậu trường 2 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lan Phương thắng kiện, chồng Tây phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để nuôi hai con

Lan Phương thắng kiện, chồng Tây phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để nuôi hai con

Ca sĩ Thiện Nhân tố người thân bốc lột, chiếm đoạt tài sản, gia đình 'cầu cứu' công an

Ca sĩ Thiện Nhân tố người thân bốc lột, chiếm đoạt tài sản, gia đình 'cầu cứu' công an

Diễn viên Ngọc Tuyết 'Người thổi tù và hàng tổng' qua đời

Diễn viên Ngọc Tuyết 'Người thổi tù và hàng tổng' qua đời

Nam đạo diễn nổi tiếng sắp hầu toà vì tạt mắm tép pha sơn vào nhà con nợ

Nam đạo diễn nổi tiếng sắp hầu toà vì tạt mắm tép pha sơn vào nhà con nợ

Tóc Tiên lần đầu “giải mã” hình xăm trên cơ thể

Tóc Tiên lần đầu “giải mã” hình xăm trên cơ thể

Quang Minh đã đăng ký kết hôn với người mẫu kém 37 tuổi đã có con riêng, tuyên bố không cần đám cưới

Quang Minh đã đăng ký kết hôn với người mẫu kém 37 tuổi đã có con riêng, tuyên bố không cần đám cưới