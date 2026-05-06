'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối khoản thừa kế 'khổng lồ' của vợ

Sao quốc tế 06/05/2026 17:03

Diễn viên Trì Trọng Thụy - nổi tiếng với vai “Đường Tăng” - mới đây được bắt gặp xuất hiện tại một ngôi chùa ở ngoại ô Bắc Kinh, QQ đưa tin. Trong trang phục giản dị, nam diễn viên ngồi lặng lẽ tụng kinh.

Trì Trọng Thụy đã từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế, bao gồm cổ phần và tài sản kinh doanh của vợ ông là doanh nhân Trần Lệ Hoa. Khối tài sản của bà Trần Lệ Hoa ước tính lên tới 47 tỷ NDT (khoảng 6,8 tỷ USD). Sau khi vợ qua đời, Trì Trọng Thụy chỉ giữ lại quyền quản lý bảo tàng gỗ.

Bà Trần Lệ Hoa qua đời tối 5/4 tại Bắc Kinh, hưởng thọ 85 tuổi. Thông tin về sự ra đi của bà được công bố sau đó 48 giờ. Trong khoảng thời gian này, mạng xã hội lan truyền nhiều suy đoán cho rằng Trì Trọng Thụy đang tính toán việc thừa kế tài sản.

 

Tuy nhiên, theo nguồn tin của QQ, trong nhiều ngày sau đó, nam diễn viên đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Thời điểm tang lễ diễn ra, ông chỉ ở bên vợ và tụng kinh.

Từ 2017, khi bà Trần Lệ Hoa đề cập đến chuyện phân chia tài sản, Trì Trọng Thụy đã tuyên bố từ chối quyền thừa kế. Ông từng chia sẻ lý do: “Tôi kết hôn vì tình cảm, không liên quan đến tiền bạc”.

Năm 1990, bà Trần Lệ Hoa 49 tuổi và Trì Trọng Thụy 38 tuổi, đăng ký kết hôn tại Hong Kong. Bà từng thừa nhận chủ động theo đuổi ông xã vì ngưỡng mộ vẻ ngoài điển trai và tính cách dịu dàng của ông. Trước khi bắt đầu mối quan hệ với diễn viên nổi tiếng, bà đã tham khảo ý kiến ​​của 3 người con và chính thức hẹn hò khi nhận được sự ủng hộ từ các con.

Theo danh sách người giàu có năm 2018 của Hurun, bà Trần Lệ Hoa sở hữu khối tài sản hơn 50 tỷ NDT. Phần lớn tài sản, bao gồm tập đoàn kinh doanh và các dự án lớn, được để lại cho con riêng của bà.

Sau khi kết hôn, Trì Trọng Thụy rút lui khỏi làng giải trí, tập trung vào việc quản lý bảo tàng do vợ sáng lập. Ông từng trực tiếp tham gia tìm kiếm nguyên liệu gỗ quý tại các khu rừng Đông Nam Á.

Mới đây, lễ tang tỷ phú Trần Lệ Hoa được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Babaoshan ở Bắc Kinh. Không gian lễ tang được siết chặt an ninh. Bên ngoài, đội ngũ an ninh, bảo vệ đứng túc trực.

