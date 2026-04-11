Mới đây, lễ tang tỷ phú Trần Lệ Hoa được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Babaoshan ở Bắc Kinh. Không gian lễ tang được siết chặt an ninh. Bên ngoài, đội ngũ an ninh, bảo vệ đứng túc trực.

Linh cữu của bà Trần Lệ Hoa được bao phủ bởi nhiều vòng hoa viếng. Đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp của vợ chồng Trì Trọng Thụy có mặt để tiễn biệt Trần Lệ Hoa về nơi an nghỉ. Nam diễn viên Tiểu Linh Đồng, Vu Hồng, Mã Đức Hoa, Bạch Nham Tùng... xuất hiện đông đủ. Họ che ô dưới cơn mưa lớn.

Trì Trọng Thụy mặc trang phục màu đen, bắt tay và cảm tạ các khách tới viếng. Nam diễn viên trông có phần gầy hơn, gương mặt hốc hác, đau buồn. Đứng cạnh Trì Trọng Thụy là con trai của tỷ phú Trần Lệ Hoa.

Trần Lệ Hoa là nữ tỷ phú nổi tiếng, liên tục xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của Forbes ở những năm đầu tiên. Bà xếp thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2001 của Forbes với khối tài sản 5,5 tỷ NDT.

Năm 2012, Trần Lệ Hoa xếp thứ 17 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của Forbes với khối tài sản 17,64 tỷ NDT. Năm 2014, bà đứng đầu danh sách 400 người giàu nhất Trung Quốc của Forbes với giá trị tài sản ròng 37,3 tỷ NDT, trở thành người phụ nữ tự thân giàu nhất thế giới.

Bà qua đời tại Bắc Kinh lúc 20h50 ngày 5/4, hưởng thọ 85 tuổi.

Tỷ phú Trần Lệ Hoa và Trì Trọng Thụy không có con chung. Nữ tỷ phú có 3 con riêng với chồng cũ. Họ đang điều hành nhiều công ty khác nhau.

Những năm qua, vợ chồng Trì Trọng Thụy cùng nhau phát triển bảo tàng gỗ Trung Quốc chuyên phục chế các di vật và quảng bá văn hóa truyền thống. Nơi đây được bà Trần đầu tư hơn 200 triệu NDT và là bảo tàng tư nhân đầu tiên, lớn nhất Trung Quốc.

Theo thông tin từ Tập đoàn Quốc tế Fu Wah, bà Trần Lệ Hoa qua đời tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tối 5/4. Trước đó, vào năm 2023, bà đã hoàn tất việc lập di chúc, phân chia tài sản và chuyển giao quyền điều hành kinh doanh. Động thái này được cho là nhằm đảm bảo sự ổn định cho gia đình cũng như tập đoàn sau khi bà qua đời.

