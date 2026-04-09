Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bị mạt sát khi vợ tỷ phú qua đời?

Sao quốc tế 09/04/2026 15:10

Theo thông tin từ Tập đoàn Quốc tế Fu Wah, bà Trần Lệ Hoa qua đời tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tối 5/4. Trước đó, vào năm 2023, bà đã hoàn tất việc lập di chúc, phân chia tài sản và chuyển giao quyền điều hành kinh doanh. Động thái này được cho là nhằm đảm bảo sự ổn định cho gia đình cũng như tập đoàn sau khi bà qua đời.

Tỷ phú Trần Lệ Hoa được biết đến là vợ của Trì Trọng Thụy - nam diễn viên nổi tiếng với vai Đường Tăng trong bộ phim kinh điển Tây du ký. Theo thông tin từ Tập đoàn Quốc tế Fu Wah, bà Trần Lệ Hoa qua đời tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tối 5/4. Trước đó, vào năm 2023, bà đã hoàn tất việc lập di chúc, phân chia tài sản và chuyển giao quyền điều hành kinh doanh. Động thái này được cho là nhằm đảm bảo sự ổn định cho gia đình cũng như tập đoàn sau khi bà qua đời.

Sau khi vợ tỷ phú qua đời, công chúng quan tâm đến việc gia tộc Trần Lệ Hoa sẽ phân chia số tài sản khổng lồ 47 tỷ NDT (hơn 6,8 tỷ USD) ra sao. Theo thông tin từ trước đó, ông Trì Trọng Thụy nhận được phần thừa kế khổng lồ do bà Trần Lệ Hoa biết ơn việc ông đã mất 36 năm ở bên cạnh tận tâm chăm sóc và bầu bạn. Nam diễn viên tiếp tục điều hành bảo tàng gỗ tử đàn Trung Quốc, nhằm an ủi tinh thần của ông vào những năm tháng cuối đời sau khi mất đi người bạn đời. Ước tính, ông Trì Trọng Thụy có thể nhận tới hơn 18 tỷ NDT.

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bị mạt sát khi vợ tỷ phú qua đời? - Ảnh 1

 

Tuy nhiên, theo Thời báo Hoàn Cầu, sau khi bà Trần Lệ Hoa qua đời, có không ít kẻ đã buông lời đàm tiếu, sỉ nhục nam diễn viên. Họ cho rằng "Trì Trọng Thụy giả vờ còn giỏi hơn cả Lưu Bị, là kẻ giả nhân giả nghĩa", có kẻ còn bình luận "gã trai bao đã đợi được đến ngày Hoàng thái hậu qua đời để tiêu tiền thỏa thích", "kẻ ở rể thành công nhất lịch sử"... Những lời tấn công độc ác khiến nhiều khán giả bất bình thay cho diễn viên Trì Trọng Thụy.

Thời báo Hoàn Cầu cho biết thêm trong nhận thức của công chúng về cuộc hôn nhân của Trì Trọng Thụy và tỷ phú Trần Lệ Hoa, họ đều cảm thấy cả hai không hợp nhau. Một người là nữ doanh nhân quyền lực sát phạt quyết đoán, một người là thần tượng quốc dân thanh lịch, dịu dàng. Trì Trọng Thụy dường như lép vế trong gia đình. Khán giả cho rằng họ không phải là một cặp vợ chồng bình thường mà giống như nhân viên phục vụ cấp trên.

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bị mạt sát khi vợ tỷ phú qua đời? - Ảnh 2

Theo đó, ngay khi kết hôn, bà Trần Lệ Hoa yêu cầu không sinh thêm con, vì vậy Trì Trọng Thụy không có con ruột, ông sống cùng ba người con riêng của vợ. Nam diễn viên cũng không được phép ngắt lời vợ và phải luôn giữ hình ảnh đẹp trong mắt bà.

 

Việc xưng hô của cả hai cũng từng gây ra tranh cãi khi Trì Trọng Thụy gọi Trần Lệ Hoa là "ngài", "chủ tịch", còn bà Trần Lệ Hoa gọi chồng là "ông Trì". Họ chưa từng nói đùa với nhau trong suốt 36 năm chung sống.

Người ngoài đều cho rằng những quy tắc này khiến cuộc hôn nhân trở nên ngột ngạt, ông Trì Trọng Thụy đã mất hết tôn nghiêm, sĩ diện khi kết hôn với người vợ quá giàu, quá giỏi.

Tuy nhiên, bà Trần Lệ Hoa khẳng định mối quan hệ của họ duy trì dài lâu vì cả hai tôn trọng lẫn nhau, hiểu rõ nhu cầu và yêu cầu từ đối phương. Nam diễn viên Tây du ký cũng khẳng định: "Con người có thể giả vờ một thời gian nhưng không thể sống giả dối mãi. Tình cảm của chúng tôi dành cho nhau không cần giải thích nhiều, thời gian sẽ chứng minh tất cả".

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy hưởng tài sản khủng sau khi vợ qua đời?

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy hưởng tài sản khủng sau khi vợ qua đời?

Mới đây, tỷ phú Trung Quốc Trần Lệ Hoa - vợ của "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy - qua đời ở tuổi 85. Hiện tại, một trong những chủ đề được quan tâm là việc phân chia tài sản giữa các con Trần Lệ Hoa và người chồng thứ 2 của bà là Trì Trọng Thụy.

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