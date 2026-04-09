Xe taxi va chạm ô tô tải rồi cả hai lao vào chợ, tài xế tử vong

Đời sống 09/04/2026 14:36

Sáng 9/4, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, Lâm Đồng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 23h30 ngày 8/4, tại khu vực chợ Trường Xuân (thôn 1, xã Trường Xuân), xe tải biển kiểm soát 50E-342.XX xảy ra va chạm với taxi biển kiểm soát 47A-634.XX. Cú tông mạnh khiến xe taxi bẹp dúm, dính chặt vào đầu xe tải. Sau va chạm, 2 phương tiện tiếp tục lao vào các quầy hàng ven chợ rồi mới dừng lại.

Nghe tiếng động lớn, người dân xung quanh chạy đến phá cửa, đưa các nạn nhân mắc kẹt trong taxi ra ngoài. Thời điểm này, trên xe taxi có 3 người (bao gồm tài xế). Vụ va chạm khiến tài xế Nguyễn Hoài (SN 1994, trú xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng) tử vong tại chỗ.

Xe taxi va chạm ô tô tải rồi cả hai lao vào chợ, tài xế tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, hai người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó một người nhập viện điều trị, người còn lại bị thương nhẹ. Xe tải do tài xế Nguyễn Tấn Dần (SN 1992) điều khiển, trên xe có 3 người, không ai bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Trường Xuân đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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