Danh tính nam tài xế ứng tiền, giúp cô gái lạ nhập viện trong đêm rồi đi luôn

Đời sống 08/04/2026 08:00

Mới đây, câu chuyện nam tài xế hỗ trợ đưa nữ hành khách vào viện giữa đêm, còn nán lại giúp làm thủ tục nhập viện, ứng viện phí rồi mới rời đi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều người dành lời ngợi khen cho hành động đẹp, cũng như bày tỏ tò mò về danh tính nam tài xế.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Lê Huyền Trang (quê Thanh Hóa) cho biết, sức khỏe đã tạm ổn và cô đang chuẩn bị đi làm trở lại. Nhớ lại sự việc, Huyền Trang cho hay, tối 1/4, sau một ngày xuất hiện triệu chứng đau bụng âm ỉ, cô thấy cơn đau trở nặng vào khoảng 20h30-21h. “Tôi đau đến mức không thể đứng hay ngồi nên buộc phải gọi xe đi viện. Tôi mới đi xin việc ở Bắc Ninh nên chưa có bạn bè, người thân lại ở xa”, cô kể.

Nhận cuốc xe trong đêm, nam tài xế Chu Văn Đạo (34 tuổi) đã đưa Huyền Trang đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Đến nơi, nam tài xế nhận thấy nữ khách hàng bị đau nhiều, không thể tự di chuyển nên đã đỗ xe ở vị trí hợp lý rồi dìu cô vào khu vực cấp cứu.

Vì không thấy cô gái có người thân, bạn bè ở bên, anh Đạo đã tắt ứng dụng, dừng nhận khách và ở lại giúp bệnh nhân khai thông tin, hoàn tất thủ tục nhập viện và ứng trước tiền để thực hiện các chỉ định ban đầu.

“Anh ấy đã tắt ứng dụng và dành thời gian hỗ trợ tôi. Nếu không có anh ấy giúp đỡ, tôi không biết mình sẽ xoay xở thế nào”, Trang nói.

Không dừng lại ở việc đưa khách đến viện, nam tài xế còn lấy xe lăn đưa Trang đi siêu âm, túc trực cho đến khi các bước tiếp nhận hoàn tất rồi mới rời đi. Thời gian anh ở lại viện kéo dài gần 3 giờ.

Danh tính nam tài xế ứng tiền, giúp cô gái lạ nhập viện trong đêm rồi đi luôn - Ảnh 1
Anh Đạo nán lại bệnh viện 3 tiếng đồng hồ để giúp đỡ cô gái xa lạ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, anh Chu Văn Đạo (34 tuổi, quê Lạng Sơn) cho biết, tối hôm đó anh đón nữ khách hàng khoảng 22h và ở lại bệnh viện hỗ trợ đến hơn 0h. “Lúc vào viện, bạn ấy đau nhiều, không tự làm thủ tục được nên tôi hỗ trợ luôn. Tổng tiền tạm ứng viện phí khoảng gần 2 triệu đồng”, anh Đạo nói.

Sau khi bệnh nhân được cấp cứu, tình trạng đỡ hơn, anh Đạo đưa cô vào khu vực nghỉ, dặn dò nếu có vấn đề thì báo bác sĩ rồi mới rời đi vì đã khuya.

Về chi phí chuyến xe, anh Đạo cho biết chỉ khoảng 50.000 đồng nhưng anh chủ động không lấy tiền. “Thấy bạn ấy nói mới ra đây làm việc, lại đang đau nên tôi dự định tặng bạn ấy chi phí chuyến đi, tuy nhiên bạn ấy nhất mực từ chối", anh kể.

Ngay trong đêm, Huyền Trang đã chuyển khoản lại toàn bộ số tiền viện phí đã ứng trước, đồng thời gửi cả tiền xe đầy đủ. Cô gái cho biết, rất xúc động trước hành động tử tế của nam tài xế.

Anh Đạo cũng cho biết, sau khi rời bệnh viện, do đã muộn nên anh chỉ chạy thêm một cuốc xe rồi về nghỉ. Anh mới làm nghề lái xe công nghệ được gần 3 tháng, hiện sinh sống tại phường Nam Sơn (Bắc Ninh).

Danh tính nam tài xế ứng tiền, giúp cô gái lạ nhập viện trong đêm rồi đi luôn - Ảnh 2
Tài xế xe công nghệ Chu Văn Đạo, 34 tuổi, quê Lạng Sơn, hiện làm việc tại Bắc Ninh - Ảnh: VnExpress

 

Sau sự việc, hai bên không giữ liên lạc do số điện thoại đặt xe gọi đến và đi nhiều, anh Đạo không nhớ rõ số của cô gái. Theo nam tài xế, việc giúp đỡ một người trong lúc khó khăn là điều tự nhiên, không cần phải ghi nhớ hay nhận lại điều gì.

Anh cũng khá bất ngờ khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội. “Mọi người trong công ty gửi video cho tôi xem, bảo nhìn giống lắm thì tôi mới biết”, anh chia sẻ.

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