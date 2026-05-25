Thanh Hóa: Hai người đi xe máy bị hất văng sau cú tông ô tô khách

Đời sống 25/05/2026 11:55

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông xe máy tông vào phía sau xe 9 chỗ khiến 2 thanh niên đi xe máy bay lên không trung, rơi xuống bị thương nặng.

Theo thông tin báo Dân Trí, theo nội dung clip, vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba giao nhau giữa quốc lộ 10 và đường nhánh dân sinh. Khi ô tô khách đang lưu thông trên quốc lộ 10 và bật tín hiệu rẽ trái, đúng lúc này, xe máy chở 2 người chạy với tốc độ cao đã đâm vào hông xe khách. Hậu quả khiến 2 người ngồi trên xe máy bị hất văng ra vệ đường.

Ngày 25/5, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h33 ngày 24/5 tại km198 quốc lộ 10, đoạn qua thôn Yên Khoái, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Hai người đi xe máy bị hất văng sau cú tông ô tô khách - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 33 phút ngày 24/5 tại km198 Quốc lộ 10, đoạn qua thôn Yên Khoái, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Qua clip ghi lại cho thấy vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 10 và đường nhánh dân sinh khi ô tô khách 9 chỗ đang lưu thông trên Quốc lộ 10 và bật tín hiệu rẽ trái.

Đúng lúc này, xe máy chở 2 thanh niên chạy với tốc độ cao đã đâm vào phía sau xe khách. Hậu quả khiến 2 người trên xe máy bị hất bay lên không trung rồi văng vào vệ đường.

Ô tô khách mang biển kiểm soát 29K-130.xx, do tài xế Nguyễn Văn Hưng (SN 1973, trú tại thôn Yên Khoái, xã Nga Sơn) điều khiển, lưu thông theo hướng xã Hùng Vương đi xã Nga Thắng.

Khi ô tô rẽ trái vào khu Bắc Ba Đình xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 36B4-577.xx, do anh Hoàng Văn An (SN 1989) điều khiển, chở theo anh Phạm Ngọc Tĩnh (SN 1988), đều trú tại xã Hà Trung, Thanh Hóa lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy bị thương. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

NÓNG: Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 6 người thương vong

NÓNG: Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 6 người thương vong

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng là do tài xế Trần Văn Hậu (53 tuổi, ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) không làm chủ tốc độ khi điều khiển ô tô vào khúc cua trên đèo Tô Na.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin mới tin đời sống

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong