Thanh Hóa: Hai người đi xe máy bị hất văng sau cú tông ô tô khách

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông xe máy tông vào phía sau xe 9 chỗ khiến 2 thanh niên đi xe máy bay lên không trung, rơi xuống bị thương nặng.

Theo thông tin báo Dân Trí, theo nội dung clip, vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba giao nhau giữa quốc lộ 10 và đường nhánh dân sinh. Khi ô tô khách đang lưu thông trên quốc lộ 10 và bật tín hiệu rẽ trái, đúng lúc này, xe máy chở 2 người chạy với tốc độ cao đã đâm vào hông xe khách. Hậu quả khiến 2 người ngồi trên xe máy bị hất văng ra vệ đường.

Ngày 25/5, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h33 ngày 24/5 tại km198 quốc lộ 10, đoạn qua thôn Yên Khoái, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo thông tin báo Người Lao Động, theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 33 phút ngày 24/5 tại km198 Quốc lộ 10, đoạn qua thôn Yên Khoái, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Qua clip ghi lại cho thấy vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 10 và đường nhánh dân sinh khi ô tô khách 9 chỗ đang lưu thông trên Quốc lộ 10 và bật tín hiệu rẽ trái.

Đúng lúc này, xe máy chở 2 thanh niên chạy với tốc độ cao đã đâm vào phía sau xe khách. Hậu quả khiến 2 người trên xe máy bị hất bay lên không trung rồi văng vào vệ đường.

Ô tô khách mang biển kiểm soát 29K-130.xx, do tài xế Nguyễn Văn Hưng (SN 1973, trú tại thôn Yên Khoái, xã Nga Sơn) điều khiển, lưu thông theo hướng xã Hùng Vương đi xã Nga Thắng.

Khi ô tô rẽ trái vào khu Bắc Ba Đình xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 36B4-577.xx, do anh Hoàng Văn An (SN 1989) điều khiển, chở theo anh Phạm Ngọc Tĩnh (SN 1988), đều trú tại xã Hà Trung, Thanh Hóa lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy bị thương. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

NÓNG: Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 6 người thương vong Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng là do tài xế Trần Văn Hậu (53 tuổi, ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) không làm chủ tốc độ khi điều khiển ô tô vào khúc cua trên đèo Tô Na.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-hoa-hai-nguoi-i-xe-may-bi-hat-vang-sau-cu-tong-o-to-khach-760567.html