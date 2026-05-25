Diễn viên Chu Châu đăng bộ ảnh tình tứ bên chồng trong ngày nghỉ hiếm hoi

Theo chia sẻ, bộ ảnh được chụp tại nhiều địa điểm khác nhau ở Nam Kinh, bao gồm những con phố mang kiến trúc cổ điển và một quán cà phê ngoài trời mang phong cách Ý. Trong khung cảnh đầy chất thơ đó, Chu Châu và chồng xuất hiện với trang phục thanh lịch, tối giản nhưng sang trọng, tạo nên tổng thể hài hòa giữa con người và không gian. Những khoảnh khắc tự nhiên, từ ánh nhìn đến nụ cười, đều được ghi lại một cách chân thật, mang đến cảm giác gần gũi và ấm áp.

Diễn viên Chu Châu mới đây đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ một bộ ảnh mang tên “Một chút ngọt ngào”, được thực hiện cùng chồng trong một ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai vào ngày 13/5. Bộ ảnh nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội nhờ không khí nhẹ nhàng, lãng mạn và phong cách đời thường nhưng vẫn đầy tinh tế.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên viết dòng chú thích nhẹ nhàng: “Rắc thêm chút ngọt ngào”. Câu nói ngắn gọn nhưng gợi cảm xúc, như một cách cô lưu giữ niềm vui giản dị trong đời sống hôn nhân. Cặp đôi kết hôn vào năm 2021 và hiện đã có một con gái nhỏ. Dù là người nổi tiếng, Chu Châu vẫn luôn giữ đời sống gia đình khá kín đáo, hiếm khi chia sẻ chi tiết về chồng và con trên truyền thông.

Ông xã của cô là Vương Quân Giai, một người không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Anh hiện là giảng viên kiêm quản lý tại một học viện thời trang quốc tế, có nền tảng chuyên môn trong ngành menswear và thời trang cao cấp. Dù làm việc trong môi trường sáng tạo, Vương Quân Giai lại khá kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng và hầu như không chia sẻ đời tư trên mạng xã hội.

Trong bộ ảnh lần này, không khó để nhận ra sự ăn ý của hai người trong từng khung hình. Từ cách họ đứng cạnh nhau, ánh mắt trao nhau cho đến những khoảnh khắc đời thường như cùng ngồi tại quán cà phê hay dạo bước trên phố, tất cả đều toát lên sự gắn kết nhẹ nhàng nhưng bền chặt. Chính sự tự nhiên đó khiến bộ ảnh nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng, cho rằng đây là một trong những hình ảnh đời thường đẹp nhất mà Chu Châu từng chia sẻ.

Thời gian gần đây, Chu Châu đang gây chú ý trở lại với vai diễn trong bộ phim truyền hình Mật Ngữ Kỷ. Sự xuất hiện của cô trong các dự án phim mới tiếp tục khẳng định vị thế của một diễn viên có phong cách riêng, đặc biệt là hình tượng phụ nữ trưởng thành, độc lập và mang khí chất sang trọng.

Sinh năm 1984, Chu Châu được biết đến là một trong những gương mặt mang vẻ đẹp quốc tế nổi bật của làng giải trí Trung Quốc. Trước khi trở thành diễn viên, cô từng là VJ của MTV China và ca sĩ, đồng thời nhiều lần góp mặt trong danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới”. Với phong thái tự tin và khí chất điện ảnh, cô từng ghi dấu ấn trong cả các dự án phim Trung Quốc lẫn quốc tế.

Trong những năm gần đây, Chu Châu định hình rõ hơn hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, sang trọng và có chiều sâu diễn xuất. Cô tham gia nhiều tác phẩm như “Phong khởi Lũng Tây”, “Con đường bình phàm”, “Ánh dương bên tôi” và “Câu chuyện Hoa Hồng”. Sự trở lại với “Mật Ngữ Kỷ” tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của cô trong dòng phim chính kịch và đô thị hiện đại.

Bộ ảnh “Một chút ngọt ngào” vì thế không chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc đời thường, mà còn là lát cắt tinh tế về cuộc sống riêng tư bình yên của một nữ diễn viên luôn giữ được sức hút cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời thực.