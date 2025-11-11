'Công chúa Bắc Kinh' Chu Châu khiến đất nước tỷ dân Trung say đắm vì lý do này

Sao quốc tế 11/11/2025 08:30

Sau khi kết hôn, Chu Châu có cuộc sống viên mãn bên chồng con trong căn biệt thự sang trọng giữa lòng thủ đô, nơi cô thoả sức tận hưởng những thú vui xa hoa và theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Nữ diễn viên Chu Châu, sinh năm 1984 tại Bắc Kinh, xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt. Ông nội cô là thiếu tướng quân đội, còn cha là doanh nhân tầm cỡ, hiện giữ chức chủ tịch một tập đoàn lớn tại thủ đô. Sở hữu bối cảnh gia đình siêu đỉnh cùng nhan sắc thanh lịch, thần thái quý phái, IQ EQ cao và năng lực diễn xuất ấn tượng, Chu Châu được công chúng ưu ái gọi là "công chúa Bắc Kinh". Cô là hình mẫu khiến cả phái nữ lẫn phái nam đều ngưỡng mộ.

Sau khi kết hôn, mỹ nhân 8X có cuộc sống viên mãn bên chồng con trong căn biệt thự sang trọng giữa lòng thủ đô, nơi cô thoả sức tận hưởng những thú vui xa hoa và theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Được biết, căn biệt thự của Chu Châu nằm tại khu vực đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh. Là người yêu nghệ thuật và có gu thẩm mỹ tinh tế, cô chăm chút từng chi tiết trong ngôi nhà - từ nội thất, màu sắc đến không gian trưng bày tranh ảnh, tất cả đều toát lên phong cách cá nhân và sự tinh tế của một người phụ nữ yêu cái đẹp.

'Công chúa Bắc Kinh' Chu Châu khiến đất nước tỷ dân Trung say đắm vì lý do này - Ảnh 1

Phòng khách trong biệt thự của Chu Châu gây ấn tượng bởi không gian rộng thoáng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác thư thái và yên bình. Khác với hình dung về sự xa hoa thường thấy, nội thất ở đây không hề phô trương mà toát lên vẻ tinh tế và sang trọng kín đáo. Mỗi món đồ đều có giá trị riêng, phần lớn là đồ cổ quý hiếm, được Chu Châu sưu tầm kỹ lưỡng. Chiếc bàn gỗ chạm khắc thủ công theo phong cách Trung Hoa được kết hợp khéo léo với sofa châu Âu, tạo nên tổng thể hài hòa giữa nét cổ điển truyền thống và tinh thần hiện đại thanh lịch.

 

Giữ nguyên phong cách trung cổ chủ đạo, Chu Châu đặt một bàn ăn lớn bằng kính ngay vị trí trung tâm - vừa tạo điểm nhấn vừa giúp không gian ăn uống thêm thoáng đãng. Toàn bộ vật dụng trên bàn, từ chén đĩa đến đồ trang trí đều được chọn lựa kỹ lưỡng theo tinh thần tối giản. Phía sau bàn ăn, một bức tranh khổ lớn được bố trí khéo léo, vừa giúp bức tường bớt đơn điệu, vừa như mở ra một khung cảnh khác khiến người nhìn muốn dừng lại chiêm ngưỡng. Hệ thống đèn LED nhiều màu tạo nên hiệu ứng ánh sáng linh hoạt, giúp căn phòng luôn mới mẻ và đầy cảm hứng.

'Công chúa Bắc Kinh' Chu Châu khiến đất nước tỷ dân Trung say đắm vì lý do này - Ảnh 2'Công chúa Bắc Kinh' Chu Châu khiến đất nước tỷ dân Trung say đắm vì lý do này - Ảnh 3

 

Phòng ngủ của Chu Châu được thiết kế như một góc trú ẩn đầy bình yên. Chỉ qua vài khung hình, có thể thấy cô lựa chọn tông vàng ấm làm chủ đạo, mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu. Bàn trang điểm nhỏ gọn, không cầu kỳ nhưng tinh tế. Thay vì phô trương vật dụng đắt tiền, Chu Châu lại dành không gian cho những tác phẩm nghệ thuật, sách ảnh và các mô hình art toys yêu thích - những chi tiết nhỏ nhưng khiến căn phòng trở nên sống động và mang đậm dấu ấn cá nhân.

 

Chu Châu thiết kế tông trắng sáng sủa cho phòng của con, mang đến cảm giác trong trẻo, nhẹ nhàng. Bức tranh treo tường với gam màu tươi vui góp phần tạo nên không khí hồn nhiên, tràn đầy sức sống. Dù Chu Châu không hé lộ toàn bộ căn phòng nhưng chỉ qua vài chi tiết nhỏ - với cách bài trí gọn gàng, ánh sáng ấm áp hay điểm nhấn trang trí dịu mắt - cũng đủ để cảm nhận được tình yêu, sự chăm chút và hạnh phúc viên mãn của gia đình cô.

'Công chúa Bắc Kinh' Chu Châu khiến đất nước tỷ dân Trung say đắm vì lý do này - Ảnh 4'Công chúa Bắc Kinh' Chu Châu khiến đất nước tỷ dân Trung say đắm vì lý do này - Ảnh 5

 

Là người có niềm đam mê nghệ thuật sâu sắc, Chu Châu khéo léo đưa dấu ấn thẩm mỹ của mình vào từng góc nhỏ trong ngôi nhà. Ở bất kỳ không gian nào cũng có thể bắt gặp những bức tranh được cô sưu tầm - từ tranh đơn sắc tối giản đến những tác phẩm đa sắc sống động, tất cả đều mang giá trị nghệ thuật cao. Không chỉ để trang trí, mỗi bức tranh còn như một câu chuyện riêng, phản chiếu gu thẩm mỹ tinh tế và tâm hồn yêu nghệ thuật của nữ diễn viên.

'Công chúa Bắc Kinh' Chu Châu khiến đất nước tỷ dân Trung say đắm vì lý do này - Ảnh 6

Mỹ nhân 8 lần vào top đẹp nhất thế giới - Chu Châu gây tranh cãi trong show 'Đạp Gió 2023'

Mỹ nhân 8 lần vào top đẹp nhất thế giới - Chu Châu gây tranh cãi trong show 'Đạp Gió 2023'

Sau khi tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4 (Đạp Gió 2023), cái tên Chu Châu bỗng được cư dân mạng tìm kiếm nhờ vẻ ngoài quá xinh đẹp. Song, cô nàng cũng gây ra không ít tranh cãi.

Xem thêm
Từ khóa:   Chu Châu sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân 8 lần vào top đẹp nhất thế giới - Chu Châu gây tranh cãi trong show 'Đạp Gió 2023'

Mỹ nhân 8 lần vào top đẹp nhất thế giới - Chu Châu gây tranh cãi trong show 'Đạp Gió 2023'

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này

Thư Kỳ tiết lộ cuộc sống hôn nhân kín tiếng: 'Tôi và chồng khác biệt tính cách nhưng hiểu nhau'

Thư Kỳ tiết lộ cuộc sống hôn nhân kín tiếng: 'Tôi và chồng khác biệt tính cách nhưng hiểu nhau'

Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất

Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất

'Tóm sống' Angelababy và bạn trai tin đồn đưa con đi chơi

'Tóm sống' Angelababy và bạn trai tin đồn đưa con đi chơi

Tân Chỉ Lôi đáp trả thâm thúy trước lời châm biếm 'mua giải' của Hách Lôi

Tân Chỉ Lôi đáp trả thâm thúy trước lời châm biếm 'mua giải' của Hách Lôi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại sau ngày 11/11/2025

3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại sau ngày 11/11/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2025: Lập đỉnh trong hai tuần qua, vàng SJC tăng thêm gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2025: Lập đỉnh trong hai tuần qua, vàng SJC tăng thêm gần 2 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Nửa cuối tháng 11, 3 con giáp hốt hết Lộc trời, giàu sang Phú Quý, của nả chất đầy, Phật Bà tỏa hào quang soi chiếu ban phát vàng bạc

Nửa cuối tháng 11, 3 con giáp hốt hết Lộc trời, giàu sang Phú Quý, của nả chất đầy, Phật Bà tỏa hào quang soi chiếu ban phát vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
'Công chúa Bắc Kinh' Chu Châu khiến đất nước tỷ dân Trung say đắm vì lý do này

'Công chúa Bắc Kinh' Chu Châu khiến đất nước tỷ dân Trung say đắm vì lý do này

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/11/2025, 3 con giáp vận may từ trên trời rơi xuống, trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/11/2025, 3 con giáp vận may từ trên trời rơi xuống, trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 11/11/2025, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 11/11/2025, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 12/11/2025, 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, kinh doanh thu được lợi nhuận khổng lồ, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 12/11/2025, 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, kinh doanh thu được lợi nhuận khổng lồ, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 12/11/2025, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 12/11/2025, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Tông cô gái tử vong, người đàn ông bị dân làng xông vào trạm y tế, tấn công sau khi gây tai nạn

Tông cô gái tử vong, người đàn ông bị dân làng xông vào trạm y tế, tấn công sau khi gây tai nạn

Video 4 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Tư 12/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 12/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn thương tâm, ít nhất 6 người đã tử vong sau khi đám cháy lớn thiêu rụi một nhà kho nước hoa

Tai nạn thương tâm, ít nhất 6 người đã tử vong sau khi đám cháy lớn thiêu rụi một nhà kho nước hoa

Hình ảnh cuối cùng của 3 người trong gia đình trước khi bị xe đầu kéo tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 3 người trong gia đình trước khi bị xe đầu kéo tông tử vong

Nam sinh tử vong trên đường đi làm thêm về nhà, người mẹ khóc ngất bên vỉa hè

Nam sinh tử vong trên đường đi làm thêm về nhà, người mẹ khóc ngất bên vỉa hè

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một nam diễn viên nổi tiếng bật khóc cầu cứu, xin tiền ghép gan cho vợ

Một nam diễn viên nổi tiếng bật khóc cầu cứu, xin tiền ghép gan cho vợ

'Dậy sóng' tin đồn 'Ngô Diệc Phàm mất trong tù' khắp mạng xã hội

'Dậy sóng' tin đồn 'Ngô Diệc Phàm mất trong tù' khắp mạng xã hội

Xôn xao thông tin chồng cũ của Chung Hân Đồng ly hôn lần thứ 3

Xôn xao thông tin chồng cũ của Chung Hân Đồng ly hôn lần thứ 3

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này

Thư Kỳ tiết lộ cuộc sống hôn nhân kín tiếng: 'Tôi và chồng khác biệt tính cách nhưng hiểu nhau'

Thư Kỳ tiết lộ cuộc sống hôn nhân kín tiếng: 'Tôi và chồng khác biệt tính cách nhưng hiểu nhau'

Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất

Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất