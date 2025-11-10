Xôn xao thông tin chồng cũ của Chung Hân Đồng ly hôn lần thứ 3

Trong đám cưới, Alice từng xúc động chia sẻ: “Tuổi 30 thật kỳ diệu”. Đồng thời, cô khẳng định chồng là người tốt tính, biết nhường nhịn và khác xa những gì dư luận đồn thổi. Sau hôn lễ, trên mạng xã hội, cô thường xuyên đăng ảnh hạnh phúc bên chồng con. Tuy nhiên, thời gian gần đây, truyền thông Đài Loan phát hiện cả hai đã hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội, Alice cũng xóa toàn bộ ảnh gia đình. Tin đồn Lại Hoằng Quốc ly hôn lần 3 lan nhanh, nhưng bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng vẫn giữ im lặng, không đưa ra phản hồi.

Sau chia tay với Chung Hân Đồng, Lại Hoằng Quốc tái hôn với Alice vào năm 2022. Cặp đôi nhanh chóng đón con trai đầu lòng cùng năm, và năm 2023, họ tiếp tục chào đón bé gái, tưởng như có cuộc sống viên mãn.

Trước Alice và Chung Hân Đồng, Lại Hoằng Quốc từng kết hôn với một tiếp viên hàng không vào năm 2016. Họ quen nhau qua công việc, kết hôn sau một vài tháng hẹn hò nhưng chia tay chỉ sau chưa đầy nửa năm chung sống.

Đến năm 2017, anh bắt đầu hẹn hò Chung Hân Đồng. Dù kém nữ diễn viên 4 tuổi, Lại Hoằng Quốc được cho là người chủ động theo đuổi thành viên nhóm Twins. Thời điểm cặp đôi mới hẹn hò, những tin đồn về quá khứ của Lại Hoằng Quốc được truyền thông Trung Quốc đề cập nhưng Chung Hân Đồng khẳng định không quan tâm, dành trọn vẹn sự tin tưởng cho anh.

Trong lễ cưới tại Mỹ, thành viên nhóm Twins rơi nước mắt, nói rằng cô hạnh phúc khi tìm được người phù hợp sau nhiều tổn thương trong quá khứ. Lại Hoằng Quốc cũng hứa sẽ chăm sóc, yêu thương vợ hết lòng. Tuy nhiên, hạnh phúc không kéo dài lâu. Sau kết hôn, Chung Hân Đồng chủ động giảm bớt công việc, tập trung chăm sóc gia đình và mong sớm có con. Nhưng chỉ hơn một năm sau, cặp đôi quyết định chia tay trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Tháng 1/2020, thời điểm cả hai vẫn là vợ chồng, Lại Hoằng Quốc khai trương một phòng khám thẩm mỹ riêng, được Chung Hân Đồng tích cực hỗ trợ quảng bá. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ nhóm Twins giúp phòng khám nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Song, sau đó, phòng khám của Lại Hoằng Quốc bị phát hiện hoạt động khi chưa có giấy phép đầy đủ, đồng thời một số giấy tờ hành nghề bị nghi giả mạo. Vụ việc khiến uy tín của vị nam bác sĩ bị ảnh hưởng nặng nề và làm dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Truyền thông tiết lộ, trước khi công khai chuyện chia tay, Chung Hân Đồng đã 2 lần nộp đơn ly hôn, còn Lại Hoằng Quốc nhiều lần vướng tin đồn có quan hệ ngoài luồng. Dù nữ diễn viên nhiều lần cố gắng hàn gắn, cô cuối cùng chọn buông tay khi “đã tha thứ và chờ đợi quá lâu”.

Một người bạn của cặp đôi cho hay, Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc bất đồng trong quan điểm sống ngay sau khi kết hôn. Cặp đôi không thống nhất được kế hoạch tài chính, sinh con và rất xa cách.