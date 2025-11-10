Xôn xao thông tin chồng cũ của Chung Hân Đồng ly hôn lần thứ 3

Sao quốc tế 10/11/2025 12:30

Lại Hoằng Quốc và Chung Hân Đồng kết hôn vào cuối năm 2018 trong một lễ cưới hoành tráng, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, chỉ sau 14 tháng chung sống, cặp đôi xác nhận ly hôn vào năm 2020.

Sau chia tay với Chung Hân Đồng, Lại Hoằng Quốc tái hôn với Alice vào năm 2022. Cặp đôi nhanh chóng đón con trai đầu lòng cùng năm, và năm 2023, họ tiếp tục chào đón bé gái, tưởng như có cuộc sống viên mãn.

Trong đám cưới, Alice từng xúc động chia sẻ: “Tuổi 30 thật kỳ diệu”. Đồng thời, cô khẳng định chồng là người tốt tính, biết nhường nhịn và khác xa những gì dư luận đồn thổi. Sau hôn lễ, trên mạng xã hội, cô thường xuyên đăng ảnh hạnh phúc bên chồng con. Tuy nhiên, thời gian gần đây, truyền thông Đài Loan phát hiện cả hai đã hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội, Alice cũng xóa toàn bộ ảnh gia đình. Tin đồn Lại Hoằng Quốc ly hôn lần 3 lan nhanh, nhưng bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng vẫn giữ im lặng, không đưa ra phản hồi.

Xôn xao thông tin chồng cũ của Chung Hân Đồng ly hôn lần thứ 3 - Ảnh 1

Trước Alice và Chung Hân Đồng, Lại Hoằng Quốc từng kết hôn với một tiếp viên hàng không vào năm 2016. Họ quen nhau qua công việc, kết hôn sau một vài tháng hẹn hò nhưng chia tay chỉ sau chưa đầy nửa năm chung sống.

Đến năm 2017, anh bắt đầu hẹn hò Chung Hân Đồng. Dù kém nữ diễn viên 4 tuổi, Lại Hoằng Quốc được cho là người chủ động theo đuổi thành viên nhóm Twins. Thời điểm cặp đôi mới hẹn hò, những tin đồn về quá khứ của Lại Hoằng Quốc được truyền thông Trung Quốc đề cập nhưng Chung Hân Đồng khẳng định không quan tâm, dành trọn vẹn sự tin tưởng cho anh. 

Trong lễ cưới tại Mỹ, thành viên nhóm Twins rơi nước mắt, nói rằng cô hạnh phúc khi tìm được người phù hợp sau nhiều tổn thương trong quá khứ. Lại Hoằng Quốc cũng hứa sẽ chăm sóc, yêu thương vợ hết lòng. Tuy nhiên, hạnh phúc không kéo dài lâu. Sau kết hôn, Chung Hân Đồng chủ động giảm bớt công việc, tập trung chăm sóc gia đình và mong sớm có con. Nhưng chỉ hơn một năm sau, cặp đôi quyết định chia tay trong sự ngỡ ngàng của công chúng. 

Xôn xao thông tin chồng cũ của Chung Hân Đồng ly hôn lần thứ 3 - Ảnh 2

Tháng 1/2020, thời điểm cả hai vẫn là vợ chồng, Lại Hoằng Quốc khai trương một phòng khám thẩm mỹ riêng, được Chung Hân Đồng tích cực hỗ trợ quảng bá. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ nhóm Twins giúp phòng khám nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Song, sau đó, phòng khám của Lại Hoằng Quốc bị phát hiện hoạt động khi chưa có giấy phép đầy đủ, đồng thời một số giấy tờ hành nghề bị nghi giả mạo. Vụ việc khiến uy tín của vị nam bác sĩ bị ảnh hưởng nặng nề và làm dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Truyền thông tiết lộ, trước khi công khai chuyện chia tay, Chung Hân Đồng đã 2 lần nộp đơn ly hôn, còn Lại Hoằng Quốc nhiều lần vướng tin đồn có quan hệ ngoài luồng. Dù nữ diễn viên nhiều lần cố gắng hàn gắn, cô cuối cùng chọn buông tay khi “đã tha thứ và chờ đợi quá lâu”.

Một người bạn của cặp đôi cho hay, Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc bất đồng trong quan điểm sống ngay sau khi kết hôn. Cặp đôi không thống nhất được kế hoạch tài chính, sinh con và rất xa cách.

Cuộc sống của Chung Hân Đồng sau bê bối lộ ảnh nóng

Cuộc sống của Chung Hân Đồng sau bê bối lộ ảnh nóng

Nhà làm phim nổi tiếng Hong Kong Vương Tinh gần đây ra mắt kênh YouTube cá nhân chuyên về lịch sử điện ảnh Hong Kong.

Xem thêm
Từ khóa:   Chung Hân Đồng con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống của Chung Hân Đồng sau bê bối lộ ảnh nóng

Cuộc sống của Chung Hân Đồng sau bê bối lộ ảnh nóng

Chung Hân Đồng tái xuất sân khấu, nhan sắc lẫn diện mạo ở tuổi 43 bất ngờ 'gây sốt'

Chung Hân Đồng tái xuất sân khấu, nhan sắc lẫn diện mạo ở tuổi 43 bất ngờ 'gây sốt'

Chung Hân Đồng tiết lộ nỗi lo lắng ở độ tuổi trung niên

Chung Hân Đồng tiết lộ nỗi lo lắng ở độ tuổi trung niên

Chung Hân Đồng lộ ảnh nhạy cảm, bị tố làm 'tiểu tam', cặp kè với tình trẻ kém 19 tuổi

Chung Hân Đồng lộ ảnh nhạy cảm, bị tố làm 'tiểu tam', cặp kè với tình trẻ kém 19 tuổi

Hậu ly hôn chồng, Chung Hân Đồng vướng tin đồn hẹn hò đồng giới, cả hai đã dọn đến sống chung

Hậu ly hôn chồng, Chung Hân Đồng vướng tin đồn hẹn hò đồng giới, cả hai đã dọn đến sống chung

Trần Quán Hy lần đầu lên tiếng về lùm xùm 'ảnh nóng', liên quan đến Trương Bá Chi và Chung Hân Đồng

Trần Quán Hy lần đầu lên tiếng về lùm xùm 'ảnh nóng', liên quan đến Trương Bá Chi và Chung Hân Đồng

TIN MỚI NHẤT

Liên tiếp từ ngày 10/11 đến 20/11, 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền tài đổ về ÙN ÙN như thác, tình duyên ấm áp vững bền, giàu sang không ai bằng

Liên tiếp từ ngày 10/11 đến 20/11, 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền tài đổ về ÙN ÙN như thác, tình duyên ấm áp vững bền, giàu sang không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Xôn xao thông tin chồng cũ của Chung Hân Đồng ly hôn lần thứ 3

Xôn xao thông tin chồng cũ của Chung Hân Đồng ly hôn lần thứ 3

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Số người ngộ độc khi ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên 235 người, trong đó có 1 thai phụ

Số người ngộ độc khi ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên 235 người, trong đó có 1 thai phụ

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
NSƯT Chí Trung: “Tôi có 3 tỷ đồng gửi tiết kiệm, không sợ cô đơn”

NSƯT Chí Trung: “Tôi có 3 tỷ đồng gửi tiết kiệm, không sợ cô đơn”

Hậu trường 1 giờ 35 phút trước
Người đàn ông tử vong trong bão Kalmeagi: Nạn nhân bị thanh xà từ nhà hàng xóm bay sang đâm trúng đầu

Người đàn ông tử vong trong bão Kalmeagi: Nạn nhân bị thanh xà từ nhà hàng xóm bay sang đâm trúng đầu

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Bạc vàng đổ vào nhà 3 con giáp ào ào như thác đổ trong 15 ngày cuối tháng 11, tiền tài thăng hoa, cầu gì được đó, công thành danh toại, thu nhập tăng vù

Bạc vàng đổ vào nhà 3 con giáp ào ào như thác đổ trong 15 ngày cuối tháng 11, tiền tài thăng hoa, cầu gì được đó, công thành danh toại, thu nhập tăng vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Khởi tố người phụ nữ chặn đường phơi lúa khiến 1 người tử vong

Khởi tố người phụ nữ chặn đường phơi lúa khiến 1 người tử vong

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/11-12/11), Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/11-12/11), Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Ăn sữa chua mỗi ngày, cơ thể sẽ trải qua loạt biến đổi như thế nào, bạn đã biết chưa?

Ăn sữa chua mỗi ngày, cơ thể sẽ trải qua loạt biến đổi như thế nào, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nam sinh tử vong trên đường đi làm thêm về nhà, người mẹ khóc ngất bên vỉa hè

Nam sinh tử vong trên đường đi làm thêm về nhà, người mẹ khóc ngất bên vỉa hè

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Phật hiển linh, Quý Nhân trợ mệnh, đón nhận cơ hội Phát Tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Phật hiển linh, Quý Nhân trợ mệnh, đón nhận cơ hội Phát Tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Giá vàng hôm nay, ngày 10/11/2025: Tăng trở lại, miếng SJC vọt lên gần 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/11/2025: Tăng trở lại, miếng SJC vọt lên gần 150 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này

Thư Kỳ tiết lộ cuộc sống hôn nhân kín tiếng: 'Tôi và chồng khác biệt tính cách nhưng hiểu nhau'

Thư Kỳ tiết lộ cuộc sống hôn nhân kín tiếng: 'Tôi và chồng khác biệt tính cách nhưng hiểu nhau'

Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất

Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất

Tân Chỉ Lôi đáp trả thâm thúy trước lời châm biếm 'mua giải' của Hách Lôi

Tân Chỉ Lôi đáp trả thâm thúy trước lời châm biếm 'mua giải' của Hách Lôi

'Tóm sống' Angelababy và bạn trai tin đồn đưa con đi chơi

'Tóm sống' Angelababy và bạn trai tin đồn đưa con đi chơi

Hầu Minh Hạo hưởng lợi lớn sau khi phim 'Nhập thanh vân' kết thúc

Hầu Minh Hạo hưởng lợi lớn sau khi phim 'Nhập thanh vân' kết thúc