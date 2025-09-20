Cuộc sống của Chung Hân Đồng sau bê bối lộ ảnh nóng

Vương Tinh kể Twins bắt đầu chuyến lưu diễn năm 2007. Thế nhưng, một sự cố bất ngờ xảy ra liên quan đến Chung Hân Đồng vào năm 2008. "Đó là sự cố lộ ảnh nhạy cảm. Vụ việc đó, tôi thấy khó có thể nói là đúng hay sai. Nhưng tôi cảm thấy Chung Hân Đồng thật bất hạnh khi phải chịu đựng một mất mát lớn như vậy và tôi rất thương cô ấy. Nhiều người bàn tán vụ việc đó. Có người đã cho tôi xem hình và tôi chỉ nhìn một lần rồi gạt nó đi. Tôi không hề giả tạo đâu".

Vừa qua, đạo diễn Vương Tinh gần đây ra mắt kênh YouTube cá nhân chuyên về lịch sử ngành điện ảnh. Bên cạnh việc chia sẻ về những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp điện ảnh như Vương Gia Vệ, Tạ Đình Phong, Châu Nhuận Phát…, ông còn đề cập đến những tin tức điện ảnh và giải trí. Trong tập gần đây, Vương Tinh đề cập đến bộ đôi huyền thoại Twins, Thái Trác Nghiên (A Sa) và Chung Hân Đồng.

Vương Tinh tiếp tục chia sẻ ông từng hợp tác với Chung Hân Đồng trong một số bộ phim. Đạo diễn này đối xử với Chung Hân Đồng như em gái. Do đó, ông rất buồn lòng khi ồn ào xảy ra.

Vương Tinh cho biết sau vụ bê bối ảnh nóng, các kế hoạch hoạt động và phát hành ca khúc mới của Chung Hân Đồng bị tạm dừng. Năm 2008, ê-kíp sản xuất bộ phim Mai Lan Phương với sự tham gia của Lê Minh, Chương Tử Di và Tôn Hồng Lôi đã cắt bỏ các cảnh quay của Chung Hân Đồng.

"Cô ấy quay rất nhiều cảnh cho Mai Lan Phương và các cảnh đó đã bị cắt. May mắn thay, công ty quản lý đã làm việc chăm chỉ, không hề bỏ cuộc và hỗ trợ cô ấy hết mình. Khoảng một năm sau, ngay cả chính quyền Đại lục cũng cảm thấy vụ việc lần đó không phải lỗi của cô ấy. Do đó, cô ấy có thể trở lại đóng phim, ca hát", Vương Tinh nói thêm.

Scandal của Chung Hân Đồng từng gây xôn xao giới giải trí châu Á năm 2008, khi loạt hình ảnh riêng tư của cô cùng một số nghệ sĩ khác bị phát tán trên mạng. Nguyên nhân xuất phát từ việc nam ca sĩ, diễn viên Trần Quán Hy, mang máy tính cá nhân chứa nhiều hình ảnh riêng tư đi sửa chữa. Các tệp tin nhạy cảm trong máy anh đã bị sao chép, phát tán trái phép. Vụ việc gây chấn động dư luận, làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của những người liên quan, trong đó Chung Hân Đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Sau ồn ào, cô buộc phải ngừng hoạt động nghệ thuật để tránh áp lực truyền thông.

Chung Hân Đồng là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hong Kong, thành viên nhóm nhạc Twins. Năm 2008, cô lộ video phòng the với tài tử Trần Quán Hy, scandal ảnh hưởng nặng đến tâm lý, sự nghiệp của cô. Tháng 5/2018, cô kết hôn với bác sĩ kém 4 tuổi Lại Hoằng Quốc tại Mỹ. Tháng 12/2018, đám cưới lần hai tổ chức ở Hong Kong. Tháng 5/2022, họ tuyên bố chia tay trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Chung Hân Đồng những năm gần đây sống khá kín tiếng. Kể từ khi ly hôn, cô tập trung phát triển sự nghiệp tại Đại lục, thi thoảng góp mặt trong đêm nhạc của Twins.