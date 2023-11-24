Trần Quán Hy lần đầu lên tiếng về lùm xùm 'ảnh nóng', liên quan đến Trương Bá Chi và Chung Hân Đồng

Sao quốc tế 24/11/2023 15:50

Tại một sự kiện ở Đài Loan mới đây, Trần Quán Hy đã lên tiếng giải thích về lùm xùm lộ ảnh nóng gây tranh cãi năm xưa.

Trần Quán Hy đã đưa vợ con đến Đài Loan để tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm mới cho một cửa hàng. Thông qua loạt ảnh có thể thấy, Trần Quán Hy ăn mặc khá giản dị, hai tay ôm chặt con gái nhỏ Alaia không rời. Trong khi đó Alaia không sợ ống kính, cô bé được thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ đang thể hiện sự đáng yêu ngây thơ của mình trước mặt các phóng viên.

Trong suốt cuộc phỏng vấn kéo dài 15 phút, Trần Quán Hy đều nở nụ cười thật tươi và liên tục ôm con gái. Hơn nữa, Trần Quán Hy cũng tiết lộ việc ở bên vợ con là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời anh. Có vẻ như nam diễn viên đã gạt bỏ những điều không hay ho trong quá khứ để tận hưởng niềm hạnh phúc mà gia đình mang lại.

Trần Quán Hy lần đầu lên tiếng về lùm xùm 'ảnh nóng', liên quan đến Trương Bá Chi và Chung Hân Đồng - Ảnh 1Trần Quán Hy lần đầu lên tiếng về lùm xùm 'ảnh nóng', liên quan đến Trương Bá Chi và Chung Hân Đồng - Ảnh 2

Khi nhắc lại về vụ bê bối cách đây 15 năm, Trần Quán Hy ngay lập tức thu lại nụ cười và nghiêm túc nói: “Có thể năm 2008, nhiều người nghĩ rằng sự nghiệp của tôi đã kết thúc, nhưng không, sau khi sự việc xảy ra, tôi đã không bỏ cuộc, cũng không lạc lối. Tôi chỉ tin vào bản thân mình và thực sự làm việc chăm chỉ mỗi ngày”.

Đồng thời, Trần Quán Hy cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành và ủng hộ anh trong suốt thời gian vừa qua. Đây cũng là lần đầu tiên nam diễn viên nói về scandal lộ ảnh nóng sau 15 năm. Có lẽ anh đã thực sự buông bỏ, trưởng thành và điềm tĩnh hơn. Ở giai đoạn này, anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị, hạnh phúc bên vợ và con gái.

Trần Quán Hy lần đầu lên tiếng về lùm xùm 'ảnh nóng', liên quan đến Trương Bá Chi và Chung Hân Đồng - Ảnh 3

Trước đó, vụ việc khiến Trần Quán Hy đánh mất sự nghiệp của chính mình và các nạn nhân vì thói quen lưu giữ những hình ảnh cá nhân nhạy cảm trong máy tính cá nhân. Ngoài ra, Trần Quán Hy đã công khai nói lời xin lỗi các nạn nhân, gia đình, người hâm mộ và rút lui khỏi làng giải trí, sang Mỹ sinh sống một thời gian.

Trong khi đó, các nạn nhân nữ của vụ việc như Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi phải trả giá khá "đắt" vì vết nhơ không mong đợi trong sự nghiệp. 

Trần Quán Hy lần đầu lên tiếng về lùm xùm 'ảnh nóng', liên quan đến Trương Bá Chi và Chung Hân Đồng - Ảnh 4

Trong số những nữ nạn nhân, Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi là hai ngôi sao bị ảnh hưởng nặng nề và nhận được sự quan tâm nhiều nhất sau sự cố năm 2008. Khi xảy ra sự việc, Chung Hân Đồng đang là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hồng Kông khi vừa là thành viên nhóm Twins vừa có sự nghiệp điện ảnh riêng đầy triển vọng. Cô xây dựng và được yêu mến bởi hình tượng trong sáng. Tuy nhiên, những bức ảnh "nóng" đã phá hỏng hoàn toàn hình ảnh mà nữ diễn viên nổi tiếng gây dựng bấy lâu. 

Giống như Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi cũng có cuộc sống đầy trắc trở sau khi lộ ảnh "nóng" vào năm 2008. Khi sự việc diễn ra, cô đã kết hôn với Tạ Đình Phong được 2 năm và có một cậu con trai chung. Tạ Đình Phong và Trần Quán Hy từng là bạn bè thân thiết trong làng giải trí nhưng vụ việc không hay này khiến mối quan hệ của họ sứt mẻ. 

Trần Quán Hy lần đầu lên tiếng về lùm xùm 'ảnh nóng', liên quan đến Trương Bá Chi và Chung Hân Đồng - Ảnh 5

Tạ Đình Phong đã giữ im lặng, lặng lẽ ở bên Trương Bá Chi suốt giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, mối quan hệ trong quá khứ của nữ diễn viên thực sự là một tác nhân khiến cuộc hôn nhân của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đi tới hồi kết. Năm 2011, sau khi sinh con trai thứ hai, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong rạn nứt hôn nhân và hoàn tất thủ tục chia tay 1 năm sau đó. 

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