Vợ chồng Trần Quán Hy đưa con gái đi du lịch trời Tây, ảnh đời thường quả khác xa trên phim!

Người hâm mộ cũng tiết lộ về tính cách ngoài đời của nam tài tử.

Mới đây, ngày 17/7, một netizen cho biết mình là người hâm mộ của Trần Quán Hy tình cờ gặp nam tài tử cùng gia đình là bà xã Tần Thư Bồi và con gái trong một nhà hàng ở Ý. Fan nữ này cũng tiết lộ về tính cách ngoài đời của nam diễn viên. Cô cho biết anh rất thân thiện và vui vẻ khi được đề nghị chụp ảnh. Tuy thời gian gần đây Trần Quán Hy không còn hoạt động trên màn ảnh, song anh vẫn rất được lòng khán giả bởi sự thân thiện, tâm lý và chiều fan hết mực.

Người hâm mộ của Trần Quán Hy tình cờ gặp nam tài tử cùng gia đình là bà xã Tần Thư Bồi và con gái trong một nhà hàng ở Ý Được biết, nam tài tử đang cùng bà xã Tần Thư Bồi dẫn con gái đi du lịch. Trong bức ảnh được fan hâm mộ chia sẻ, con gái Trần Quán Hy ngồi cạnh bố chứ không ngồi cạnh mẹ như những gia đình khác, có thể thấy nam diễn viên rất cưng chiều con. Theo chia sẻ của fan nữ này, Trần Quán Hy ngồi cạnh và đút thức ăn cho con gái "rất chu đáo và ân cần", cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc của gia đình Trần Quán Hy - Tần Thư Bồi được nhiều người ngưỡng mộ. Khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc của gia đình Trần Quán Hy - Tần Thư Bồi được nhiều người ngưỡng mộ Trần Quán Hy sinh năm 1980, là một nam diễn viên, ca sĩ, nhà thiết kế thời trang người Hong Kong sinh ra ở Canada. Sự nghiệp của nam diễn viên cũng rất thuận lợi khi anh sinh ra trong gia đình giàu có, bố của Trần Quán Hy là chủ tịch tập đoàn lớn trong ngành giải trí Hồng Kông. Trần Quán Hy cũng từng vượt qua nhiều tài tử nổi tiếng như Cổ Thiên Lạc, Ngô Ngạn Tổ, Tạ Đình Phong để đạt danh hiệu "Ngôi sao trẻ đẹp trai nhất Hong Kong" năm 2006.

Trần Quán Hy và Tạ Đình Phong từng là bạn thân trong làng giải trí Trần Quán Hy thời trẻ Trần Quán Hy hiện tại Vụ scandal ảnh nóng "trai hư" và hàng nghìn bức ảnh ăn chơi thác loạn của anh trên mạng có liên quan đến một số ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ như Trương Bá Chi, Chung Hân Đồng, Maggie Q, Trần Văn Viên,… đã khiến Trần Quán Hy sụp đổ hình tượng "bạch mã hoàng tử" trong lòng người hâm mộ. Sau vụ việc, nam tài tử nổi tiếng hàng đầu làng giải trí xứ Hương Cảng đã tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí Hong Kong "vô thời hạn". Trần Quán Hy khiến nhiều người bất ngờ vì sự "lột xác" thành một người chồng mẫu mực, một ông bố "cuồng con". Nam tài tử hiện có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên bà xã người mẫu cùng con gái Alaia Từ sau khi kết hôn cùng người mẫu Tần Thư Bồi và có bé Alaia, Trần Quán Hy thay đổi hoàn toàn. Từ nam tài tử "trai hư", anh trở thành một người chồng mẫu mực, một ông bố "cuồng con" chính hiệu. Trên trang cá nhân của mình, Trần Quán Hy luôn thoải mái chia sẻ và cập nhật hình ảnh thường ngày của con gái đến người hâm mộ. Cô bé được khen ngợi sở hữu nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Ngôi sao Hong Kong cũng không ngần ngại mua đồ chơi hàng hiệu và trang phục đắt tiền cho bé.

Cuộc sống ít ai biết của người mẫu lộ ảnh 'nóng' với Trần Quán Hy vào năm 16 tuổi Năm 2011, khi nhiều khán giả vẫn chưa quên scandal lộ kho 1.300 bức ảnh nóng với nhiều phụ nữ, gồm cả diễn viên của Trần Quán Hy, nam diễn viên tiếp tục gây sốc khi bị phát tán ảnh giường chiếu bên nữ sinh mới chỉ 16 tuổi - Tạ Chỉ Huệ, tên thường gọi là Cammi.

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