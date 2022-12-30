Trần Quán Hy bị chỉ trích khi có hành động thiếu tinh tế với người hâm mộ nữ

Mới đây, Trần Quán Hy nhận được sự quan tâm của cư dân mậng khi tham dự một sự kiện của nhãn hàng ở trong nước.

Mới đây, Trần Quán Hy đã tham dự một sự kiện của nhãn hàng ở trong nước. Anh xuất hiện với chiếc áo len màu xám và quần jean, mặc dù trên khuôn mặt đã có những nếp nhăn nhưng không giấu được vẻ điển trai. Tại sự kiện, cựu diễn viên không hề từ chối yêu cầu chụp ảnh của người hâm mộ nữ. Song, điều gây tranh cãi chính là khi Trần Quán Hy chụp ảnh cùng các fan nữ, anh thường quàng tay qua vai, thậm chí nghé sát mặt và nghiêng đầu vào fan một cách thân mật khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Không ít kiến cho rằng Trần Quán Hy thân thiện, trong khi những nhiều ý kiến khác cho rằng việc chụp những bức ảnh như thế này là quá thân mật, thậm chí bị cho là khiếm khã, nhất là với fan nữ trẻ tuổi.

Trần Quán Hy vốn là "trai hư" khét tiếng của làng giải trí Hoa ngữ một thời. Nam diễn viên sinh năm 1980 này từng là mỹ nam được yêu thích bậc nhất tại Hong Kong nói riêng và châu Á nói chung những năm 2000. Anh thành công ở cả hai lĩnh vực ca hát, phim ảnh. Tuy nhiên, tính cách đào hoa và lối sống trác táng đã phá hỏng sự nghiệp của nam diễn viên. Đỉnh điểm là vào tháng 2/2008, anh tuyên bố rút khỏi giới giải trí vì scandal lộ 1.300 tấm ảnh nóng cùng những người đẹp nổi tiếng như Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi. Trần Quán Hy hiện có cuộc sống giàu sang, yên bình bên siêu mẫu Tần Thư Bồi và con gái tại Los Angeles (Mỹ). Tài sản của ngôi sao Hong Kong ước tính hàng chục triệu USD. Theo Sohu, công việc kinh doanh thương hiệu thời trang của Trần Quán Hy rất thuận lợi, doanh thu hàng năm lên đến hàng chục triệu USD. Nam diễn viên có cửa hàng thời trang ở khắp châu Á. Ngoài ra, anh còn thu được lãi lớn từ việc buôn bán NFT.

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