Phim thảm họa của Trương Hàn từng bị tẩy chay tại quê nhà nay được Hàn Quốc mua bản quyền phát sóng

Bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát của Trương Hàn từng bị tẩy chay trên mọi mặt trận nay bất ngờ được Hàn Quốc mua lại bản quyền phát sóng.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát của Trương Hàn đã được Hàn Quốc mua bản quyền phát sóng. Trong thông báo mới nhất, tác phẩm này sẽ bắt đầu được chiếu từ ngày 2/1/2023 sắp tới.

Tin tức này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận xứ Trung và nhanh chóng đạt hạng 1 trên bảng Weibo Hot Search. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ vì Các Quý Ông Khu Đông Bát được xem là "rác phẩm" hay thảm họa của năm 2022. Trước đó, vào cuối tháng 9/2022, Các Quý Ông Khu Đông Bát do làm biên kịch và đạo diễn, kiêm diễn viên chính đã bị gỡ bỏ khỏi mọi nền tảng xem phim trực tuyến tại Trung Quốc. Ngay sau sự việc này, khán giả đã bày tỏ sự đồng thuận tuyệt đối với quyết định này của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA).

Được biết, kể từ khi phát sóng, Các Quý Ông Khu Đông Bát đã nhận về nhiều chỉ trích vì những tình tiết kém duyên, lời thoại lỗi thời mang hàm ý hạ thấp phụ nữ hay "thế giới phù phiếm, ảo tưởng sức mạnh của cánh đàn ông qua góc nhìn của Trương Hàn". Vì những lý do trên, tuy là một trong những bộ phim hot nhất hè này thì tác phẩm của Trương Hàn chỉ được chấm 2,1/10 điểm chất lượng trên Douban. Theo tiết lộ của Trương Hàn, anh đã dành suốt 10 năm để viết kịch bản nên vô cùng tâm huyết với Các Quý Ông Khu Đông Bát. Tác phẩm này kể về nhóm 4 quý ông do Trương Hàn, Kinh Siêu, Đỗ Thuần, Hoàng Hựu Minh đóng chính. Họ là nhóm bạn đại học, trải qua thời thanh xuân cùng nhau. Khi ra trường, họ có sự nghiệp thành công nhưng gặp nhiều vấn đề trong tình yêu và các mối quan hệ.

Lưu Quang Dẫn chính thức thông qua xét duyệt, Trương Hàn chuẩn bị trở lại đường đua phim ảnh Sau lùm xùm làm phim phản cảm, sắp tới đây Trương Hàn sẽ gặp mặt khán giả trong bộ phim Lưu Quang Dẫn đóng cùng nữ diễn viên Chúc Tự Đan.

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