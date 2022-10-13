Cùng đóng cảnh thân mật với bạn diễn nữ nhưng Trương Bân Bân ghi điểm tuyệt đối với 'bàn tay lịch thiệp', còn Trương Hàn, netizen đồng loạt chê

Sao quốc tế 13/10/2022 21:39

Nếu Trương Bân Bân nhận được lời khen từ khán giả bởi hành động nhỏ nhưng vô cùng lịch thiệp của mình thì Trương Hàn lại cố tình đụng chạm, quấy rối diễn viên nữ gây bức xúc.

Bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Trương Bân Bân và Ngu Thư Hân đóng chính, là bộ phim kể về câu chuyện tình yêu giữa giáo sư thực vật Trang Vũ (Trương Bân Bân) và bà chủ nhà trọ Ngu Mỹ Nhân (Ngu Thư Hân).

Cùng đóng cảnh thân mật với bạn diễn nữ nhưng Trương Bân Bân ghi điểm tuyệt đối với 'bàn tay lịch thiệp', còn Trương Hàn, netizen đồng loạt chê - Ảnh 1

Bộ phim đã được lên sóng từ ngày 15/9, đến nay Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người đã đạt được một số thành tích đáng kể. Với nội dung phim ngọt ngào, nhẹ nhàng, bộ phim nhanh chóng chiếm lấy tình cảm của khán giả. Đồng thời, những hình ảnh tương tác giữa hai diễn viên chính là Trương Bân Bân và Ngu Thư Hân đã tạo ra những xúc tác hóa học vô cùng đáng yêu. 

Cùng đóng cảnh thân mật với bạn diễn nữ nhưng Trương Bân Bân ghi điểm tuyệt đối với 'bàn tay lịch thiệp', còn Trương Hàn, netizen đồng loạt chê - Ảnh 2

Mới đây, nam chính Trương Bân Bân nhận được nhiều lời khen "có cánh" vì "bàn tay lịch thiệp" khi đóng phim. Cụ thể, trong những cảnh bồng bế, ôm thân mật như thế này và phải dùng rất nhiều sức, Trương Bân Bân vẫn cố gắng không đụng chạm vào người bạn diễn nữ để họ luôn cảm thấy thoải mái và tự nhiên nhất. Hành động của Trương Bân Bân thể hiện sự lịch thiệp, tôn trọng phái nữ. 

Cùng đóng cảnh thân mật với bạn diễn nữ nhưng Trương Bân Bân ghi điểm tuyệt đối với 'bàn tay lịch thiệp', còn Trương Hàn, netizen đồng loạt chê - Ảnh 3

Trước những hành động tuy nhỏ nhưng lại vô cùng lịch sự, Trương Bân Bân được cư dân mạng lập tức khen ngợi "bàn tay lịch thiệp". Đồng thời, netizen cũng không quên, "réo gọi" tên Trương Hàn để có dịp so sánh hành động với Trương Bân Bân.

Trong bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát, Trương Hàn nhận chỉ trích khi có hành vi động kéo dây áo nội y, chạm vào vòng 1 của bạn diễn Vương Hiểu Thần. Cảnh quay bị đánh giá là phản cảm, quấy rối nữ diễn viên, nhưng lại không bị cắt bỏ khi phát sóng. Một số khán giả chỉ trích Trương Hàn lợi dụng cảnh quay để ép Vương Hiểu Thần đóng các phân cảnh nhạy cảm. Nhờ đó, đoàn phim sẽ gây chú ý với khán giả.

Cùng đóng cảnh thân mật với bạn diễn nữ nhưng Trương Bân Bân ghi điểm tuyệt đối với 'bàn tay lịch thiệp', còn Trương Hàn, netizen đồng loạt chê - Ảnh 4

Cùng đóng cảnh thân mật với bạn diễn nữ nhưng Trương Bân Bân ghi điểm tuyệt đối với 'bàn tay lịch thiệp', còn Trương Hàn, netizen đồng loạt chê - Ảnh 5

Càng xem, khán giả càng khó chịu với các tình tiết nhạy cảm, thô tục của phim. Các quý ông khu Đông Bát do Trương Hàn tự viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai nam chính nhận điểm chất lượng thấp kỷ lục, chỉ có 2,2/10 trên trang đánh giá Douban. 

Sau hàng loạt tranh cãi, chỉ trích nặng nề đã khiến bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát bị gỡ xuống khỏi nền tàng chiếu. Trương Hàn cũng bị xóa mặt khỏi một số chương trình đang phát sóng. 

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