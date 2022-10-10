Ngu Thư Hân - Trương Bân Bân tung ảnh hậu trường Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người 'siêu cấp đáng yêu', mặt kề mặt khiến fan phấn khích không thôi

Bộ phim "Khu rừng nhỏ của hai người" với sự tham gia diễn chính của Trương Bân Bân và Ngu Thư Hân là một bộ phim nhẹ nhàng, dễ xem hiện nhận được sự quan tâm của không ít các mọt phim thời gian gần đây. Bộ phim nói về câu chuyện tình yêu của Ngu Mỹ Nhân (Ngu Thư Hân thủ vai) và Trang Vũ (Trương Bân Bân thủ vai).

Mới đây, loạt hình ảnh hậu trường của Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đã được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ và để lại nhiều bình luận khen ngợi.

Trong ảnh, khi tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đã rủ rê nhau chụp ảnh selfie cùng nhau. Nhưng điều làm cư dân mạng chú ý là cách tạo dáng "copy paste" của cả hai. Những biểu cả đáng yêu, giống y hệt đối phương vô cùng hài hước nhưng cũng không kém lãng mạn. Có thể thấy, phản ứng hóa học của Trương Bân Bân và Ngu Thư Hân ở phần hậu trường vô cùng ăn ý, điều này cũng giúp khán giả thêm trông đợi ở những tập phim tiếp theo bởi cả nam nữ chính đều sở hữu khả năng diễn xuất ổn định.

Được biết trong quá trình ghi hình, cặp đôi diễn viên cũng rất thân thiết, Trương Bân Bân từng không ít lần trêu chọc Ngu Thư Hân, khiến cô nàng đôi lúc còn phải đi “mách lại” với nhân viên đoàn phim. Ngu Thư Hân còn dạy Trương Bân Bân những động tác đáng yêu, tuy có chút ngại ngùng nhưng anh chàng vẫn làm theo bạn diễn. Từ những tương tác đáng yêu của cặp đôi cũng giúp khán giả cảm nhận được rõ hơn tình cảm ngọt ngào, lãng mạn giữa nhân vật chàng giáo sư lạnh lùng Trang Vũ và nàng blogger Ngu Mỹ Nhân.

Mặc dù trước đó, trong suốt quá trình ghi hình, xuất hiện không ít ý kiến trái chiều xoay quanh cặp đôi Trương Bân Bân và Ngu Thư Hân. Cả 2 cũng âm thầm dùng hành động và nỗ lực để hoàn thành trọn vẹn vai diễn được giao lần này.

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người là bộ phim không có drama, không có tranh giành, không có tiểu tam trà xanh, nội dung phim tập trung vào câu chuyện tình cảm từ quen biết đến yêu đương của Ngu Mỹ Nhân và Trang Vũ. Bên cạnh đó vì Trang Vũ là giáo sư thực vật học, Ngu Mỹ Nhân nghiên cứu điểu học nên bối cảnh phim phần lớn là màu xanh của công viên, rừng cây, những vùng nông thôn hiền hòa xinh đẹp… Chính vì thế, đây sẽ là một bộ phim tình cảm rất đáng để xem, giúp bạn thư giãn nhẹ nhàng.