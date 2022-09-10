Xứng danh 'phú nhị đại Cbiz', Ngu Thư Hân mang hẳn 300 bộ quần áo vào đoàn phim 'Khu rừng nhỏ của hai người'

Sao quốc tế 10/09/2022 11:14

Mới đây, thông tin Ngu Thư Hân mang theo đến 300 bộ quần áo vào đoàn phim "Khu vường nhỏ của hai người" khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Đồng thời, những bộ trang phục của nhân vật trên phim cũng do chính cô nàng tham gia phối đồ và nghiên cứu tạo hình.

Mới đây, trang Sina đưa tin, Ngu Thư Hân tiết lộ rằng mình đã chuẩn bị 300 bộ trang phục dành cho nhân vật Ngu Mỹ Nhân trong phim "Khu rừng nhỏ của hai người". Cô nàng chia sẻ: "Ngu Mỹ Nhân là blogger thời trang và có gu ăn mặc bắt mắt, nên tôi đã sử dụng 140 bộ trang phục, trong tổng số 300 bộ cho dự án này".

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều khán giả đánh giá cao sự chuyên nghiệp, tận tâm chuẩn bị cho vai diễn của Ngu Thư Hân. Bên cạnh đó, khả năng phối đồ của nữ diễn viên cũng được khen ngợi. Qua loạt poster và trailer phim, hình ảnh Ngu Mỹ Nhân được thể hiện sống động, xinh xắn, đáng yêu.

Xứng danh 'phú nhị đại Cbiz', Ngu Thư Hân mang hẳn 300 bộ quần áo vào đoàn phim 'Khu rừng nhỏ của hai người' - Ảnh 1
Xứng danh 'phú nhị đại Cbiz', Ngu Thư Hân mang hẳn 300 bộ quần áo vào đoàn phim 'Khu rừng nhỏ của hai người' - Ảnh 2
Xứng danh 'phú nhị đại Cbiz', Ngu Thư Hân mang hẳn 300 bộ quần áo vào đoàn phim 'Khu rừng nhỏ của hai người' - Ảnh 3

Trước đó, Ngu Thư Hân cũng nổi tiếng là người đẹp xuất thân trong gia đình giàu có. Cha mẹ nữ diễn viên sở hữu chuỗi công ty riêng, điều hành nhiều bất động sản, nhà hàng, khách sạn. Ngu Thư Hân chính là "phú nhị đại", con cái thế hệ thứ hai hưởng cuộc sống giàu có từ gia đình.

Mới 25 tuổi, cô đã đầu tư vào nhiều công ty và tự mình kiếm tiền. Mỹ nhân 9X từng nhiều lần thừa nhận gia cảnh giàu có nhưng không hề được chiều chuộng mà bố mẹ bắt cô tự lập từ khi còn đi học. Vì vậy, việc Ngu Thư Hân đầu tư hàng trăm bộ trang phục cho vai diễn là điều dễ hiểu. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng thường khoe những món đồ hàng hiệu, du lịch bằng du thuyền sang chảnh hay tham dự sự kiện thời trang, gặp gỡ những gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ.

Xứng danh 'phú nhị đại Cbiz', Ngu Thư Hân mang hẳn 300 bộ quần áo vào đoàn phim 'Khu rừng nhỏ của hai người' - Ảnh 4

Hiện tại, Ngu Thư Hân là nữu diễn viên được công ty sản xuất phim truyền hình Tencent Video ưu ái và nâng đỡ. Nhà sản xuất khẳng định Ngu Thư Hân là thần tượng có lượng người hùng hậu, vững mạnh, bản thân cô có nhiều đề tài thu hút công chúng, do đó, phù hợp để lăng xê mạnh tay. Nhờ thành công của Thương lan quyết, Ngu Thư Hân cũng khẳng định vị trí của mình trong dàn tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 nổi bật nhất.

Theo Sina, nếu bộ phim Khu rừng nhỏ của hai người tiếp tục gây tiếng vang, người đẹp sinh năm 1995 sẽ có một năm thành công mỹ mãn. Trong phim, Ngu Thư Hân vào vai blogger thời trang Ngu Mỹ Nhân. Cô từng nhận được bằng tiến sĩ ngành điểu học với thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, vì không muốn gánh áp lực nghiên cứu khoa học nên đã về quê mở nhà trọ, theo đuổi đam mê thời trang. Tình cờ, cô gặp lại Trang Vũ (Trương Bân Bân) người từng khiến cô rung động khi còn học cấp ba, tuy nhiên, cả hai đã có sự hiểu lầm lẫn nhau. Trong quá trình làm việc, cả hai vừa hỗ trợ lại vừa "cà khịa" lẫn nhau, dần dà phát hiện ra những ưu điểm của đối phương. Phim dự kiến phát sóng trên nền tảng Youku vào tháng 9.

Thương Lan Quyết vừa kết thúc, khán giả đã phấn khích tột độ trước trailer phim mới của Ngu Thư Hân

Thương Lan Quyết vừa kết thúc, khán giả đã phấn khích tột độ trước trailer phim mới của Ngu Thư Hân

Mới đây dự án phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đóng chính bất ngờ tung trailer khiến netizen tỏ ra vô cùng phấn khích.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hân Ngu Thư Hân - Trương Bân Bân sao Hoa ngữ sao Châu Á Khu vườn nhỏ của hai người

TIN LIÊN QUAN

Thương Lan Quyết vừa kết thúc, khán giả đã phấn khích tột độ trước trailer phim mới của Ngu Thư Hân

Thương Lan Quyết vừa kết thúc, khán giả đã phấn khích tột độ trước trailer phim mới của Ngu Thư Hân

Yêu tận 2 mỹ nam nhưng Ngu Thư Hân vẫn khiến fan thấy 'hài hết chỗ nói' bởi cách thể hiện tình yêu "độc lạ"

Yêu tận 2 mỹ nam nhưng Ngu Thư Hân vẫn khiến fan thấy 'hài hết chỗ nói' bởi cách thể hiện tình yêu "độc lạ"

Rộ tin Vương Hạc Đệ 'tái hợp' Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết ngoại truyện khiến cộng đồng Fan Couple dậy sóng?

Rộ tin Vương Hạc Đệ 'tái hợp' Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết ngoại truyện khiến cộng đồng Fan Couple dậy sóng?

Sự kính nghiệp Ngu Thư Hân dành cho Thương Lan Quyết: Tầm sư học lồng tiếng, thu âm khóc lóc đến tận nửa đêm

Sự kính nghiệp Ngu Thư Hân dành cho Thương Lan Quyết: Tầm sư học lồng tiếng, thu âm khóc lóc đến tận nửa đêm

Thương Lan Quyết kết thúc, Ngu Thư Hân có hành động này dành cho Vương Hạc Đệ khiến fan tấm tắc khen ngợi?

Thương Lan Quyết kết thúc, Ngu Thư Hân có hành động này dành cho Vương Hạc Đệ khiến fan tấm tắc khen ngợi?

Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư liên tục gây tranh cãi: "Ai mới là sao Hoa ngữ nổi bật của thế hệ sau 1995?"

Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư liên tục gây tranh cãi: "Ai mới là sao Hoa ngữ nổi bật của thế hệ sau 1995?"

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI