Xứng danh 'phú nhị đại Cbiz', Ngu Thư Hân mang hẳn 300 bộ quần áo vào đoàn phim 'Khu rừng nhỏ của hai người'

Mới đây, thông tin Ngu Thư Hân mang theo đến 300 bộ quần áo vào đoàn phim "Khu vường nhỏ của hai người" khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Đồng thời, những bộ trang phục của nhân vật trên phim cũng do chính cô nàng tham gia phối đồ và nghiên cứu tạo hình.

Mới đây, trang Sina đưa tin, Ngu Thư Hân tiết lộ rằng mình đã chuẩn bị 300 bộ trang phục dành cho nhân vật Ngu Mỹ Nhân trong phim "Khu rừng nhỏ của hai người". Cô nàng chia sẻ: "Ngu Mỹ Nhân là blogger thời trang và có gu ăn mặc bắt mắt, nên tôi đã sử dụng 140 bộ trang phục, trong tổng số 300 bộ cho dự án này". Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều khán giả đánh giá cao sự chuyên nghiệp, tận tâm chuẩn bị cho vai diễn của Ngu Thư Hân. Bên cạnh đó, khả năng phối đồ của nữ diễn viên cũng được khen ngợi. Qua loạt poster và trailer phim, hình ảnh Ngu Mỹ Nhân được thể hiện sống động, xinh xắn, đáng yêu.

Trước đó, Ngu Thư Hân cũng nổi tiếng là người đẹp xuất thân trong gia đình giàu có. Cha mẹ nữ diễn viên sở hữu chuỗi công ty riêng, điều hành nhiều bất động sản, nhà hàng, khách sạn. Ngu Thư Hân chính là "phú nhị đại", con cái thế hệ thứ hai hưởng cuộc sống giàu có từ gia đình. Mới 25 tuổi, cô đã đầu tư vào nhiều công ty và tự mình kiếm tiền. Mỹ nhân 9X từng nhiều lần thừa nhận gia cảnh giàu có nhưng không hề được chiều chuộng mà bố mẹ bắt cô tự lập từ khi còn đi học. Vì vậy, việc Ngu Thư Hân đầu tư hàng trăm bộ trang phục cho vai diễn là điều dễ hiểu. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng thường khoe những món đồ hàng hiệu, du lịch bằng du thuyền sang chảnh hay tham dự sự kiện thời trang, gặp gỡ những gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ.

Hiện tại, Ngu Thư Hân là nữu diễn viên được công ty sản xuất phim truyền hình Tencent Video ưu ái và nâng đỡ. Nhà sản xuất khẳng định Ngu Thư Hân là thần tượng có lượng người hùng hậu, vững mạnh, bản thân cô có nhiều đề tài thu hút công chúng, do đó, phù hợp để lăng xê mạnh tay. Nhờ thành công của Thương lan quyết, Ngu Thư Hân cũng khẳng định vị trí của mình trong dàn tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 nổi bật nhất. Theo Sina, nếu bộ phim Khu rừng nhỏ của hai người tiếp tục gây tiếng vang, người đẹp sinh năm 1995 sẽ có một năm thành công mỹ mãn. Trong phim, Ngu Thư Hân vào vai blogger thời trang Ngu Mỹ Nhân. Cô từng nhận được bằng tiến sĩ ngành điểu học với thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, vì không muốn gánh áp lực nghiên cứu khoa học nên đã về quê mở nhà trọ, theo đuổi đam mê thời trang. Tình cờ, cô gặp lại Trang Vũ (Trương Bân Bân) người từng khiến cô rung động khi còn học cấp ba, tuy nhiên, cả hai đã có sự hiểu lầm lẫn nhau. Trong quá trình làm việc, cả hai vừa hỗ trợ lại vừa "cà khịa" lẫn nhau, dần dà phát hiện ra những ưu điểm của đối phương. Phim dự kiến phát sóng trên nền tảng Youku vào tháng 9.

Thương Lan Quyết vừa kết thúc, khán giả đã phấn khích tột độ trước trailer phim mới của Ngu Thư Hân Mới đây dự án phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đóng chính bất ngờ tung trailer khiến netizen tỏ ra vô cùng phấn khích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xung-danh-phu-nhi-dai-cbiz-ngu-thu-han-mang-han-300-bo-quan-ao-vao-doan-phim-khu-rung-nho-cua-hai-nguoi-501074.html