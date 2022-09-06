Ngu Thư Hân không phải là cái tên quá mới trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, cô không có nhiều tác phẩm gây tiếng vang lớn như đàn chị Dương Tử.

Triệu Lộ Tư , Ngu Thư Hân hiện đang là 2 gương mặt "sốt dẻo" thuộc tuyến vai chính của 2 bộ phim lần lượt là Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết.

Nỗ lực nhiều năm, Ngu Thư Hân mong muốn bản thân có được chỗ đứng vững chắc trong nghề. Còn nhớ cách đây 2 năm, Ngu Thư Hân may mắn nhận đề cử "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" tại Lễ trao giải Kim Ưng.

Tuy nhiên vì năng lực diễn xuất có hạn, cũng chưa có bộ phim nào thực sự nổi bật nên cô đã trắng tay ra về. Khi được phỏng vấn trong hậu trường, Ngu Thư Hân đã vô cùng quyết tâm đặt ra mục tiêu cho bản thân. Theo đó, nữ diễn viên mong muốn khán giả sau này khi xem phim của cô sẽ khen ngợi cho sự nỗ lực của mình.

Và cuối cùng ngày đó cũng đến, bộ phim Thương lan quyết do cô đóng chính đã chính thức khép lại với thành tích khủng. Trong phim, Ngu Thư Hân vào vai thần nữ tộc Phách Tâm bị Ma tôn diệt tộc, vạn năm sau nàng tái sinh thành một tiên nữ thấp kém trên Thiên giới tên là Hoa Lan Nhỏ. Nàng vô ý cứu sống người diệt tộc mình và bị Ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) cướp đoạt hồn phách, để hắn lấy lại tự do. Ngu Thư Hân đã thể hiện một Hoa Lan Nhỏ đáng yêu, có phần diễn lố và biểu cảm điệu đà.

Dù bị chê diễn "lố" nhưng cô nàng "Hoa lan nhỏ" vẫn thành công chinh phục trái tim của khán giả bằng những nổ lực không ngừng cho vai diễn

Vai diễn của Ngu Thư Hân gây sốt màn ảnh Hoa ngữ. Từ một diễn viên không được nhiều chú ý, cô đã bứt phá và có thêm nhiều fan hâm mộ.

Theo đó, phim Thương lan quyết đạt điểm Douban là 7.8. Tính riêng Ngu Thư Hân đã có chỉ số đánh giá nhân vật trên bảng xếp hạng V vượt 9.0, trở thành diễn viên trẻ đạt thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng Vân Hợp vượt 100 triệu view/ngày.

Với thành tích kể trên, Ngu Thư Hân được xem là đối thủ mạnh của Triệu Lộ Tư - ngôi sao cũng vừa rất thành công với Tinh hán xán lạn.

Triệu Lộ Tư

Trước Tinh hán xán lạn, Triệu Lộ Tư mãi chật vật để tìm chỗ đứng trong nghề. Cô tham gia loạt phim nhằm mong cải thiện danh tiếng của mình so với các tiểu hoa đán khác như Dương Tử, Dương Mịch... Phải đến Tinh hán xán lạn, Triệu Lộ Tư mới thật sự bứt phá.

Tinh hán xán lạn được ví là một trong những phim gây bất ngờ nhất trong vài năm trở lại đây. Bởi ngay từ ban đầu phim gây tranh cãi và bị không ít khán giả quay lưng.

Ngoài những ồn ào từ phía đoàn phim, cặp sao chính không được khán giả đánh giá cao về diễn xuất. Tuy nhiên, sau khi phim chiếu xong, tác phẩm Tinh hán xán lạn thành phim chiếu mạng ăn khách bậc nhất nửa đầu năm 2022. Thành công của dự án cũng giúp Triệu Lộ Tư tăng thêm tới 3,7 triệu fan chỉ trong 2 tháng, đẩy vị thế của cô lên trở thành nghệ sĩ hạng A.

Với sự kết hợp ăn ý của cặp đôi chính, góp phần giúp bộ phim có lượng fan cao nhất năm 2022. Bảng xếp hạng V - chỉ số nam nữ chính đều vượt 9.0, chỉ số phim cao nhất đạt 90.96 năm 2022, bảng datawin cao nhất đạt 2.598. Kết phim, tác phẩm đạt điểm Douban là 7.6...

Từ sau Tinh hán xán lạn, Triệu Lộ Tư có bước tiến vững chắc, cô có thêm nhiều fan hâm mộ và danh tiếng cũng đi lên.

Dự án phim tiếp theo của Triệu Lộ Tư sau Tinh hán xán lạn là Vụng trộm không thể giấu đóng cùng với Trần Triết Viễn đang được quan tâm.

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, khán giả mong chờ sự kết hợp giữa cô và Trần Triết Viễn trong dự án phim vườn trường sắp tới

Tuy thành công là vậy, nhưng Triệu Lộ Tư vẫn khiến nhiều khán giả không hài lòng do diễn xuất chưa chắc tay và danh tiếng cá nhân kém, Triệu Lộ Tư bị nhận định là diễn một màu, rập khuôn nhân vật. Các vai diễn của cô na ná nhau, thiếu sự đột phá.

Tuy còn nhiều tranh cãi, nhưng phần lớn các khán giả đều công nhận cả 2 nữ diễn đã rất cố gắng vì vai diễn của mình.

Tuy nhiên, có thể nói sau 2 bộ phim, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân có bước tiến tốt. Từ những ngôi sao bị đánh giá mờ nhạt, họ có sự thay đổi ngoạn mục. Nhiều khán giả tin rằng, đây được xem là bước đà giúp cả hai phát triển hơn trong tương lai.