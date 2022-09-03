Các cặp đôi nam nữ chính hot nhất mùa hè 2022 trong Tinh Hán Xán Lạn - Thương Lan Quyết bất ngờ "tụ lại" chung một phim?

Sao quốc tế 03/09/2022 07:24

Rộ tin nam nữ chính của Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết đóng chung một phim đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả.

Tinh Hán Xán Lạn là dự án đầu tiên mà cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính cùng nhau. Mặc dù đã kết thúc được một khoảng thời gian dài nhưng dư âm của Tinh Hán Xán Lạn vẫn còn kéo dài tới tận thời điểm hiện tại. với những tương tác ngọt ngào, sự thân thiết trên cả hậu trường lẫn trong phim, cặp đôi đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. 

Các cặp đôi nam nữ chính hot nhất mùa hè 2022 trong Tinh Hán Xán Lạn - Thương Lan Quyết bất ngờ 'tụ lại' chung một phim? - Ảnh 1
Dù đã kết thúc được một khoảng thời gian dài nhưng dư âm của Tinh Hán Xán Lạn vẫn còn kéo dài tới tận thời điểm hiện tại

Minh chứng là cặp đôi Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) và Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) cũng nhanh chóng trở thành couple hot nhất năm nay, dành vị trí đầu bảng super topic, mỗi ngày có hơn 100 000 người điểm danh tương tác, và chiếm top trên các bài đăng trên Weibo của chính chủ.

Các cặp đôi nam nữ chính hot nhất mùa hè 2022 trong Tinh Hán Xán Lạn - Thương Lan Quyết bất ngờ 'tụ lại' chung một phim? - Ảnh 2

Khán giả cho rằng thành công của cặp đôi không đến từ lối diễn xuất sắc mà đến từ những tương tác đáng yêu và ngọt ngào cả hai dành cho nhau trong từng cảnh quay. Chính điều đó đã giúp cho Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đánh bại nhiều cặp đôi khác có phim phát sóng cùng thời điểm, đặc biệt là Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ (Thương Lan Quyết).

Bộ đôi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân cũng thu về rất nhiều hảo cảm. Danh tiếng của cả hai phổ biến rộng rãi, sự nghiệp ngày càng rộng mở nhờ thành công của Thương Lan Quyết.

Thương Lan Quyết là bộ phim truyền hình Trung Quốc, được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma Tôn của Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim cổ trang ăn khách có lượt đánh giá từ khán giả coi phim với số điểm 7.8 và với hơn 300.000 lượt đánh giá trong đó phần lớn là 4 sao và 5 sao cho thấy sự thu hút đối với công chúng.

Các cặp đôi nam nữ chính hot nhất mùa hè 2022 trong Tinh Hán Xán Lạn - Thương Lan Quyết bất ngờ 'tụ lại' chung một phim? - Ảnh 3
Dù trước đó nhận nhiều "gạch đá" dư luận, nhưng hiện tại bộ phim đã phá vỡ nhiều kỷ lục và đặt được nhiều thành tích đáng kể.  

Bên cạnh đó, độ hot của cặp đôi Đông Phương Thanh Thương - Tiểu Lan Hoa được rất nhiều người yêu mến. Fan couple của cặp đôi này cũng tăng lên không ngừng.

Các cặp đôi nam nữ chính hot nhất mùa hè 2022 trong Tinh Hán Xán Lạn - Thương Lan Quyết bất ngờ 'tụ lại' chung một phim? - Ảnh 4

Ở thời điểm hiện tại, tên tuổi của 2 dàn sao chính trong Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết, vẫn đang có dấu hiệu tăng lên không ngừng. Có thể thấy, khán giả dành sự quan tâm rất lớn đến cả hai bộ phim lẫn dàn diễn viên "xịn xò". 

Mới đây, một blogger bất ngờ đăng tải bài viết tiết lộ dự án Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý sẽ có sự góp mặt của Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân. Thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Các cặp đôi nam nữ chính hot nhất mùa hè 2022 trong Tinh Hán Xán Lạn - Thương Lan Quyết bất ngờ 'tụ lại' chung một phim? - Ảnh 5Các cặp đôi nam nữ chính hot nhất mùa hè 2022 trong Tinh Hán Xán Lạn - Thương Lan Quyết bất ngờ 'tụ lại' chung một phim? - Ảnh 6

Tuy nhiên đa phần đều cho rằng việc Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân góp mặt chung trong một dự án là điều rất khó xảy ra. Ngoài ra, theo một số nguồn tin thì dự án Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý bản làm lại đã quay xong.

Một số bình luận của dân mạng:

- Nghe là thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.

- Nếu làm phim này thật thì chắc hậu trường nó thành cái rạp xiếc trung ương hoặc cái nhà trẻ quá.

- Nam nữ chính của Tinh Hàn Xán Lạn và Thương Lan Quyết đóng chung 1 bộ phim, nghe thật ảo ma.

- Nghe đồn phim này quay xong rồi mà.

Nhiều khán giả tỏ ra nghi vấn trước thông tin này, tuy nhiên, một số ít lại cho rằng nếu là thật thì chắc hẳn đây sẽ là một dự án vô cùng "bùng nổ" trong thời gian sắp tới. Các cặp đôi nam nữ chính hot nhất mùa hè 2022 trong Tinh Hán Xán Lạn - Thương Lan Quyết bất ngờ 'tụ lại' chung một phim? - Ảnh 7

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành cặp đôi hot nhất Hoa ngữ mùa hè 2022 sau thành công vang dội của Tinh Hán Xán Lạn

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành cặp đôi hot nhất Hoa ngữ mùa hè 2022 sau thành công vang dội của Tinh Hán Xán Lạn

Mặc dù Tinh Hán Xán Lạn đã hết, nhưng khán giả vẫn tiếp tục "chèo thuyền" cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi.

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