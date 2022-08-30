Thương Lan Quyết: Vương Hạc Đệ bị "tố" cố tình " xào couple" với Ngu Thư Hân dù vướng tin đồn đã có bạn gái

Sao quốc tế 30/08/2022 21:10

Vương Hạc Đệ gây tranh cãi khi vô tình có hành động liên quan đến Ngu Thư Hân.

Thương lan quyết là bộ phim do Ngu Thư Hân đóng vai chính. Ban đầu phim chưa gây ấn tượng với khán giả, tuy nhiên, các diễn biến về sau, Thương lan quyết nhận về nhiều sự khen ngợi. 

Thương Lan Quyết: Vương Hạc Đệ bị 'tố' cố tình ' xào couple' với Ngu Thư Hân dù vướng tin đồn đã có bạn gái - Ảnh 1

Thương Lan Quyết: Vương Hạc Đệ bị 'tố' cố tình ' xào couple' với Ngu Thư Hân dù vướng tin đồn đã có bạn gái - Ảnh 2
Thương Lan Quyết liên tục "gây bão" trong thời gian qua 

Là bộ phim Hoa ngữ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim xoay quanh nhân vật thần nữ của Phách Tâm Tộc bị Ma Tôn - Đông Phương Thanh Thương diệt tộc. Không chỉ vậy đây còn là bộ phim cổ trang đạt thành công vượt xa kỳ vọng ban đầu. Trước khi chiếu, bộ phim tiên hiệp này từng bị xem nhẹ. Tuy nhiên, kể từ lúc phát sóng đến nay, tác phẩm liên tục đạt thành tích ấn tượng.

Thương Lan Quyết: Vương Hạc Đệ bị 'tố' cố tình ' xào couple' với Ngu Thư Hân dù vướng tin đồn đã có bạn gái - Ảnh 3Thương Lan Quyết: Vương Hạc Đệ bị 'tố' cố tình ' xào couple' với Ngu Thư Hân dù vướng tin đồn đã có bạn gái - Ảnh 4

Đặc biệt, sự kết hợp của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ trong phim khiến nhiều khán giả thích thú vì sự ngọt ngào của cả hai. Vốn có lợi thế đóng dạng vai dịu dàng, Ngu Thư Hân dễ dàng vào vai Hoa Lan Nhỏ. Cặp đôi thu về rất nhiều hảo cảm từ người hâm mộ. Danh tiếng của cả hai cũng từ đó mà trở nên phổ biến rộng rãi, sự nghiệp ngày càng rộng mở. Fan couple của cặp đôi này cũng tăng lên không ngừng.

Trong quá trình chiếu phim, Vương Hạc Đệ vướng nghi vấn đã có bạn gái. Tuy nhiên, anh vẫn không ngại tạo sự tương tác dễ thương với Ngu Thư Hân.

Thương Lan Quyết: Vương Hạc Đệ bị 'tố' cố tình ' xào couple' với Ngu Thư Hân dù vướng tin đồn đã có bạn gái - Ảnh 5
Thương Lan Quyết: Vương Hạc Đệ bị 'tố' cố tình ' xào couple' với Ngu Thư Hân dù vướng tin đồn đã có bạn gái - Ảnh 6
Dù vướng nghi vấn có bạn gái, nhưng Vượng Hạc Đệ không ngại thể hiện tương tác dễ thương với Ngu Thư Hân

Mới đây, trong video nhảy của Vương Hạc Đệ trên mạng xã hội, một fan đã để lại bình luận: "Nguyệt Tôn nhảy rất đẹp, ban thưởng cho một Ngu Thư Hân". Sau đó, Vương Hạc Đệ đã like bình luận này khiến tranh cãi bùng nổ. 

Thương Lan Quyết: Vương Hạc Đệ bị 'tố' cố tình ' xào couple' với Ngu Thư Hân dù vướng tin đồn đã có bạn gái - Ảnh 7
Sự việc leo lên hẳn TOP 3 hot search 

Một số người cho rằng, nam diễn viên cố tình xào couple và việc thích bình luận có nội dung trên là chưa phù hợp. Nhưng cũng có người cảm thấy, Vương Hạc Đệ không có ý xấu, phim đang có hiệu ứng tốt nên nam diễn viên muốn tạo chút tương tác là điều bình thường.

Từ một hành động tưởng như vô thưởng vô phạt đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Sau một hồi tranh cãi, fan của Vương Hạc Đệ phải lên tiếng giải thích. 

Thương Lan Quyết: Vương Hạc Đệ bị 'tố' cố tình ' xào couple' với Ngu Thư Hân dù vướng tin đồn đã có bạn gái - Ảnh 8
Fan của nam diễn viên đã phải lên tiếng giải thích hiểu lầm giúp thần tượng

Theo người hâm mộ, thần tượng của mình chưa từng like bình luận liên quan đến Ngu Thư Hân. Nguyên nhân có nút thích kia là do lỗi của mạng xã hội douyin. Fan cũng khẳng định, chủ nhân của bức ảnh gốc chụp lại nút like của Vương Hạc Đệ cũng thừa nhận douyin bị lỗi.

Sau khi người hâm mộ của Vương Hạc Đệ phân trần, sự việc đã dần dần lắng xuống. Bên cạnh đó, một số khán giả cũng cho rằng, không cần phải khiến sự việc trở nên quá nghiêm trọng, ảnh hưởng tới các diễn viên.

Bộ phim dù đã kết thúc, nhưng độ "hot" của phim cũng như dàn diễn viên vẫn luôn thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Nhờ vậy, Thương Lan Quyết trở thành đối thủ nặng ký của nhiều dự án phim cùng thời điểm. 

Thương Lan Quyết: Vương Hạc Đệ bị 'tố' cố tình ' xào couple' với Ngu Thư Hân dù vướng tin đồn đã có bạn gái - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân Thương Lan Quyết sao Hoa ngữ Cbiz

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