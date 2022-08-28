Dù đã kết thúc từ lâu, nhưng "cơn sốt" Ngự Giao Ký vẫn phủ sóng rộng rãi trên mọi mặt trận quốc tế

Sao quốc tế 28/08/2022 15:10

Ngự Giao Ký do Địch Lệ Nhiệt Ba - Nhậm Gia Luân đóng chính liên tục được fan quốc tế yêu thích dù đã kết thúc từ lâu.

Ngự Giao Ký là một trong những phim truyền hình cổ trang Hoa ngữ được yêu thích nhất trong những tháng đầu năm 2022. Phim đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba và đã nhận được loạt thành tích khủng sau khi công chiếu.

Dù đã kết thúc từ lâu, nhưng 'cơn sốt' Ngự Giao Ký vẫn phủ sóng rộng rãi trên mọi mặt trận quốc tế - Ảnh 1
Ngự giao ký của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân liên tục nhận tin vui quốc tế. 

Ngự giao ký khi chưa ra mắt đã có gần 1 tỉ lượt đăng ký xem trước và hiện tại vẫn đang trong đà tăng trưởng nhanh chóng. Đây được xem là con số đáng nể với một dự án phim truyền hình Hoa ngữ. 

Khi mới phát sóng những tập đầu tiên nhưng Ngự giao ký do Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đã thu hút đông đảo người hâm mộ trên khắp mọi nơi. Trên trang Douban, phim được đông đảo khán giả quốc tế yêu mến, khen ngợi.

Mới đây, công chúng vui mừng khi Ngự Giao Ký sẽ một lần nữa “xuất ngoại” và được chiếu rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Như vậy, sau Thả Thí Thiên Hạ của Dương Dương - Triệu Lộ TưNgự Giao Ký tiếp tục mang tin vui về cho fan phim Hoa ngữ.

Dù đã kết thúc từ lâu, nhưng 'cơn sốt' Ngự Giao Ký vẫn phủ sóng rộng rãi trên mọi mặt trận quốc tế - Ảnh 2
Dương Dương - Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ.

Cụ thể, sáng nay, truyền thông đưa tin phim Ngự Giao Ký do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng chính sẽ phát sóng trên Netflix vào ngày mai. Hiện trên nền tảng nội địa đã bắt đầu chạy thông tin cho lần phát sóng này. Tuy nhiên, vẫn chưa biết phim sẽ chiếu ở một số quốc gia nhất định, hay phát sóng rộng rãi trên toàn thế giới.

Như vậy, tiếp nối Thả Thí Thiên HạNgự Giao Ký đang từng bước đến gần hơn với khán giả quốc tế. Trước đó, phim của Triệu Lộ Tư và Dương Dương từng gây sốt khi ra mắt trên nền tảng này và được công chúng đón nhận.

Dù đã kết thúc từ lâu, nhưng 'cơn sốt' Ngự Giao Ký vẫn phủ sóng rộng rãi trên mọi mặt trận quốc tế - Ảnh 3

Ngay sau khi thông tin trên được lan truyền, công chúng bao gồm những người yêu mến bộ phim lẫn fan của dàn diễn viên đã vô cùng hào hứng và bàn luận sôi nổi. Bên cạnh việc đếm ngược từng giờ để được thưởng thức Ngự Giao Ký, nhiều người còn kỳ vọng phim sẽ không bị cắt quá nhiều để duy trì được nội dung và mạch cảm xúc của nhân vật.

Một số bình luận của khán giả:

- Chúc mừng Ngự Giao Ký “xuất ngoại” lần nữa.

- Cầu trời cho phim không bị cắt nhiều.

- Đây là phim cổ trang đỉnh nhất 2022 tính đến thời điểm hiện tại.

- Chuẩn bị tinh thần “cày” lại phim thôi.

Có thể thấy, dù đã kết thúc từ lâu và trên thị trường có thêm nhiều dự án mới lên sóng, nhưng sức hút của Ngự Giao Ký vẫn chưa hề suy giảm. Màn kết hợp ăn ý trong hai phần phim Ngự Giao Ký, cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả. Trong suốt thời gian Ngự Giao Ký lên sóng, cộng đồng người hâm mộ của cả hai cũng tỏ ra đặc biệt thân thiết, cùng nhau ủng hộ thần tượng. Có tin đồn hai diễn viên chính của phim - Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sắp “tái hợp” trong một chương trình giải trí nhưng chưa có bên nào xác nhận.

Dù đã kết thúc từ lâu, nhưng 'cơn sốt' Ngự Giao Ký vẫn phủ sóng rộng rãi trên mọi mặt trận quốc tế - Ảnh 4

 

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