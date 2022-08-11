Sau gần một năm khởi kiện cá nhân bôi nhọ cô trên mạng xã hội, Địch Lệ Nhiệt Ba đã dành thắng kiện Lưu Na - anti-fan đã tố cáo cô bán dâm.

Địch Lệ Nhiệt Ba đang làm một trong những gương mặt sáng giá của làng điện ảnh Hoa ngữ thế hệ mới. Cô nàng sở hữu gương mặt thanh tú, hiện đại. Dù diễn xuất chưa được đánh giá cao nhưng Nhiệt Ba vẫn đang là cái tên hot khuấy đảo làng giải trí Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Địch Lệ Nhiệt Ba đang là cái tên hot nhất nhì trong làng giải trí Hoa ngữ, không chỉ trong nước mà tầm ảnh hưởng của cô cũng phủ sóng ra tận ngoài nước. Cô dành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ và trở thành gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hàng lớn. Sức ảnh hưởng của mỹ nhân Tân Cương ngày càng phủ sóng không chỉ trong mà còn ngoài nước.

Mỹ nhân Hoa ngữ liên tục nhận được nhiều giải thưởng danh giá cho những nổ lực hoạt động tích cực của mình. Sở hữu lượng fan đông đảo nhưng cũng không ít anti-fan luôn tung tin đồn "bậy" để "hạ bệ" nữ diễn viên. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cô nàng sẽ nhắm mắt làm lơ những bàn tán sai sự thật, nữ diễn viên thẳng thừng khởi kiện những ai dám bô nhọ danh dự của mình. Theo bản án của tòa, từ năm 2021, 1 antifan có tên là Lưu Na đã đăng tải 16 bài viết bôi xấu Địch Lệ Nhiệt Ba trên mạng xã hội. Trong đó có bài Lưu Na tố cáo nữ diễn viên là gái bán dâm cao cấp, "Nhiệt Ba bán dâm, không cần biết khách là ai, chỉ quan tâm tiền nhiều hay ít". Lưu Na còn viết Địch Lệ Nhiệt Ba sửa mặt để "che giấu quá khứ làm gái".

Mỹ nhân Tân Cương thẳng tay khởi kiện những ai dám bôi nhọ danh dự của cô Hành vi này của Lưu Na bị tòa án Bắc Kinh nhận định bôi nhọ, lăng mạ nghiêm trọng nhân phẩm và hình ảnh của nữ diễn viên nổi tiếng. Mới đây, vào ngày 11/8, Sohu đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện vụ bị antifan bôi nhọ danh dự sau khi bị Lưu Na, 45 tuổi, tung tin bán dâm. Theo tòa án Bắc Kinh, Lưu Na phải bồi thường cho mỹ nhân Tân Cương số tiền 3.400 USD và xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông. Trên tờ Tòa án nhân dân, Lưu Na đăng thư, có đoạn: "Vì mâu thuẫn với fan của Địch Lệ Nhiệt Ba, tôi đã viết những câu quá khích trên Weibo, gây ảnh hưởng xấu tới danh dự nữ diễn viên. Tôi rất hối hận vì hành vi của mình". Sau gần một năm khởi kiện cá nhân bôi nhọ mình, Địch Lệ Nhiệt Ba cuối cùng cũng thắng kiện và lấy lại danh dự cho bản thân. Thời gian qua, Địch Lệ Nhiệt Ba đạ thực hiện nhiều biện pháp cứng rắn bảo vệ danh tiếng trước sự công kích, bôi nhọ ác ý nhằm chấn chỉnh tình trạng tung tin giả, fan công kích nghệ sĩ, các hội nhóm fan công kích lẫn nhau trên Internet nhằm chỉnh đốn văn hóa fanquan (hội nhóm fan). Cô đâm đơn kiện nhiều tài khoản tung tin thất thiệt. Cuối năm 2021, người đẹp 30 tuổi đã khiến 11 cá nhân phải hầu tòa. Họ thường xuyên dùng lời lẽ thô tục để "hạ bệ" Nhiệt Ba. Sau khoảng thời gian bận rộn cho dự án phin Ngự giao ký đóng cùng Nhậm Gia Luân, An Lạc truyện diễn cặp cùng Cung Tuấn hay Công tố viên tinh anh, Địch Lệ Nhiệt Ba đang nghỉ ngơi và chưa nhận kịch bản phim mới. Sau khi được đôn lên hàng nữ chính, người hâm mộ vô cùng kỳ vọng mỹ nhân Tân Cương sẽ sớm có vai diễn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn để chứng minh sự tiến bộ trong diễn xuất của mình. Tạo hình Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự giao ký Tạo hình Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc truyện Tạo hình Địch Lệ Nhiệt Ba trong Công tố viên tinh anh

Lý Tiểu Lộ ăn mặc phản cảm chốn linh thiêng, cư dân mạng đồng loạt 'ném đá' dữ dội Hôm 10/8, nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ đã chia sẻ trên tài khoản cá nhân một đoạn video quay cảnh cô đi du lịch. Cư dân mạng 'phẫn nộ ném đá' dữ dội vì trang phục phản cảm của nữ diễn viên khi xuất hiện tại một ngôi chùa.

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