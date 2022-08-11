Lý Tiểu Lộ ăn mặc phản cảm chốn linh thiêng, cư dân mạng đồng loạt 'ném đá' dữ dội

Sao quốc tế 11/08/2022 14:47

Hôm 10/8, nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ đã chia sẻ trên tài khoản cá nhân một đoạn video quay cảnh cô đi du lịch. Cư dân mạng 'phẫn nộ ném đá' dữ dội vì trang phục phản cảm của nữ diễn viên khi xuất hiện tại một ngôi chùa.

Lý Tiểu Lộ sinh năm 1982, gia nhập giới giải trí từ khi còn nhỏ. Nhan sắc nổi bật cùng kỹ năng diễn xuất tốt giúp nữ diễn viên thuận lợi phát triển sự nghiệp. Năm 17 tuổi, cô trở thành nữ diễn viên trẻ nhất được trao giải 'Ảnh hậu' Kim Mã với phim Thiên dục. Cô còn từng đóng Bát đại hào hiệp, Long nữ anh hùng, Đường cung mỹ nhân thiên hạ, Cổ kiếm kỳ đàm, Thập tam cách cách... Ngoài phim ảnh, Hoa đán 8x còn tham gia lĩnh vực ca hát, thời trang và gặt hái nhiều thành tựu.

Lý Tiểu Lộ ăn mặc phản cảm chốn linh thiêng, cư dân mạng đồng loạt 'ném đá' dữ dội - Ảnh 1
'Ảnh hậu' Kim Mã với phim Thiên dục - Lý Tiểu Lộ.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Lý Tiểu Lộ còn có cuộc hôn nhân viên mãn với người đồng nghiệp Giả Nãi Lượng. Dù kém tuổi vợ nhưng Giả Nãi Lượng luôn cưng chiều 'bà xã', công khai bày tỏ tình cảm với cô. Hôn nhân của họ được nhiều người ngưỡng mộ và trái ngọt là cô con gái Điềm Hinh, đáng yêu xinh xắn. 

Lý Tiểu Lộ ăn mặc phản cảm chốn linh thiêng, cư dân mạng đồng loạt 'ném đá' dữ dội - Ảnh 2

Lý Tiểu Lộ ăn mặc phản cảm chốn linh thiêng, cư dân mạng đồng loạt 'ném đá' dữ dội - Ảnh 3
Hôn nhân với Giả Nãi Lượng đổ vỡ khi cô vướng vào tin đồn ngoại tình.

Tuy nhiên, từ năm 2017, Lý Tiểu Lộ mất dần tình cảm và sự ủng hộ của fan khi dính bê bối ngoại tình với 'đàn em' PGone. Scandal này đã khiến hình ảnh đẹp của nàng Ảnh hậu sụp đổ và cuộc hôn nhân với nam diễn viên Giả Nãi Lượng tan vỡ. Nữ diễn viên bị cười chê, chỉ trích về nhân cách. Khán giả còn phản đối cô làm việc trong làng giải trí. 

Thời gian qua, cô không còn hoạt động trong làng giải trí nữa, nhiều người thấy nữ diễn viên chuyển sang hình thức bán hàng online, bán đồ cũ để kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống. Tuy vậy, cô vẫn hay bị 'ném đá' vì scandal ngoại tình năm đó.

Lý Tiểu Lộ ăn mặc phản cảm chốn linh thiêng, cư dân mạng đồng loạt 'ném đá' dữ dội - Ảnh 4
Không còn hoạt động nhiều trong giới giải trí, cô 'rẽ hướng' sang bán online để kiếm thêm thu nhập. 

Cuộc sống của Lý Tiểu Lộ sau khi ly hôn rất thảnh thơi, ngoài tập thể dục, khiêu vũ, cô thường đi du lịch khắp nơi. Mới đây, Lý Tiểu Lộ đã chia sẻ những hình ảnh ghi lại cảnh cô đi du lịch. Trong đó, nữ diễn viên ăn mặc gợi cảm, xuất hiện tại một ngôi chùa đã gây xôn xao.

Lý Tiểu Lộ ăn mặc phản cảm chốn linh thiêng, cư dân mạng đồng loạt 'ném đá' dữ dội - Ảnh 5
Lý Tiểu Lộ mặc trang phục 'phản cảm' ở chùa khiến dân tình 'bức xúc'  

Ai cũng biết chùa là nơi vô cùng linh thiêng, trang nghiêm vì vậy việc ăn mặc kín đáo là một sự bắt buộc ở đây. Trong đoạn video được cô chia sẻ, dân tình đều dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của mình. Lý Tiểu Lộ cho thấy vẻ xinh đẹp với làn da trắng sáng, tóc đen dài dịu dàng. Tuy nhiên, đây sẽ là cảnh tượng đẹp nếu nữ diễn viên quay video ở địa điểm khác.

Lý Tiểu Lộ ăn mặc phản cảm chốn linh thiêng, cư dân mạng đồng loạt 'ném đá' dữ dội - Ảnh 6Lý Tiểu Lộ ăn mặc phản cảm chốn linh thiêng, cư dân mạng đồng loạt 'ném đá' dữ dội - Ảnh 7

Trong đoạn video, nữ diễn viên của 'Đào hoa vận' diện một chiếc áo cúp ngực, khoe vai trần và vòng eo gợi cảm. Vẻ mặt của cô mang nét thần thái, kiêu sa. Chính bộ trang phục 'phản cảm' không phù hợp với nơi chùa thiêng, cô nàng đã nhận không ít 'gạch đá' từ dư luận. 

Lý Tiểu Lộ ăn mặc phản cảm chốn linh thiêng, cư dân mạng đồng loạt 'ném đá' dữ dội - Ảnh 8
Nhan sắc xinh đẹp cũng không 'cứu' nỗi 'Ảnh hậu' khỏi 'gạch đá' dư luận. 

Bên cạnh đó, cô cũng chú thích thêm về đoạn video này, Lý Tiểu Lộ viết: 'Thành kiến trong lòng mỗi người như một quả núi lớn'. Đồng thời, cô khuyên mọi người hãy tự mình tu dưỡng. Có lẽ ý của Lý Tiểu Lộ muốn nói rằng mọi người nên tu tâm. Tuy nhiên, những chia sẻ này của cô lại không mấy được dân tình ủng hộ, bởi họ cho rằng tâm cô đã vốn đầy thị phi, đặc biệt là những chuyện từng xảy ra trước đây. 

Một số ít cư dân mạng lại cho rằng việc Lý Tiểu Lộ mặc trang phục của người địa phương để vào chùa địa phương cũng không quá lố nhưng nhanh chóng nhận lại những ý kiến trái chiều cho rằng người dân địa phương không bao giờ mặc trang phục này khi vào đền chùa.

Sau những thị phi với cuộc hôn nhân cũ, nhiều đánh giá gay gắt cho rằng cô không làm tốt vai trò một người vợ nhưng cô đã làm rất tốt vai trò của một người mẹ. Bởi với con gái, cô luôn ý thức về trách nhiệm của mình, cô thường xuyên chăm sóc và dành thời gian để nuôi dạy con.

Lý Tiểu Lộ ăn mặc phản cảm chốn linh thiêng, cư dân mạng đồng loạt 'ném đá' dữ dội - Ảnh 9

Lý Tiểu Lộ ăn mặc phản cảm chốn linh thiêng, cư dân mạng đồng loạt 'ném đá' dữ dội - Ảnh 10
'Ảnh hậu' thường dành thời gian để chơi và đi du lịch cùng con gái.
Lý Tiểu Lộ ăn mặc phản cảm chốn linh thiêng, cư dân mạng đồng loạt 'ném đá' dữ dội - Ảnh 11
Dù không phải là một người vợ chuẩn mực nhưng với vai trò người mẹ, cô nhận được nhiều lời khen vì vô cùng có trách nhiệm.
Giả Nãi Lượng và vợ cũ Lý Tiểu Lộ dính án phạt trốn thuế

Giả Nãi Lượng và vợ cũ Lý Tiểu Lộ dính án phạt trốn thuế

Mới đây, công ty do Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng góp vốn chung bị phạt hơn 170.000 nhân dân tệ (hơn 590 triệu đồng), lý do xử phạt liên quan đến trốn thuế.

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