"Nữ thần xứ Đài" - Vương Tâm Lăng bất ngờ "lội ngược dòng" khi sự nghiệp đang gặp đà lao dốc

Vương Tâm Lăng không còn là cái tên xa lạ trong lòng những fan hâm mộ thần tượng Đài Loan từ thời những năm 2000. Khán giả thuộc thế hệ 8X-9X từng “mất ăn mất ngủ” với những bộ phim đình đám do cô đóng chính một thời như Tình cờ, Áo cưới, Tiểu muội đào hoa,...

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, nữ diễn viên đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục với công việc. Vương Tâm Lăng vẫn sở hữu cho mình lượng fan "thanh xuân" trung thành qua năm tháng. Bằng chứng là mới đây, cô chính thức debut với vị trí center trong chương trình Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3, thậm chí còn vượt qua đàn em đình đám Jessica (cựu thành viên SNSD). Được biết, để thần tượng đạt đến vị trí này, fan của Vương Tâm Lăng đã phải bỏ ra hàng tỷ đồng để bình chọn.

Có nhan sắc xinh đẹp nhưng tình duyên liên tục gặp nhiều lận đận, cô liên tục chịu nhiều tổn thương từ những scandal do chính những bạn trai cũ "phốt", hình tượng "ngọc nữ" mà cô cố gắng xây dựng đều bị 3 bạn trai cũ làm cho sụp đổ. Khoảng thời gian lúc đó vô cùng tăm tối đối với một cô gái nhỏ bé như Vương Tâm Lăng, những áp lực từ dư luận khiến cô hoàn toàn suy sụp và đã vắng bóng một thời gian dài.

Màn "lội ngược dòng" đầy ấn tượng của Vương Tâm Lăng tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3.

Sức hút của Vương Tâm Lăng ở Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3 là điều không quá khó hiểu. Bởi ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cô từng là mẫu người trong mộng của rất nhiều thanh thiếu niên thời đó nhờ sở hữu vẻ ngoài thanh thuần, không quá xinh đẹp nhưng lại rất đáng yêu, tạo cảm giác muốn che chở.

Sau lùm xùm với 3 bạn trai cũ, nữ diễn viên rất ít khi xuất hiện trước công chúng, trong thời đại có quá nhiều tên tuổi lớn xuất hiện, tên tuổi của cô cũng dần không còn ai nhắc đến. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3 đã tạo nên "làn sóng thanh xuân" mạnh mẽ, đánh dấu sự tái xuất ngoạn mục của nữ diễn viên.

Kết thúc show giải trí Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 3 với chiến thắng cao nhất thuộc về Vương Tâm Lăng. "Giáo chủ khả ái" của Đài Loan sẽ đảm nhận vị trí center của nhóm (có ý nghĩa là người đứng giữa, được chú ý nhất nhóm). Người đẹp vượt qua nhiều nghệ sĩ trẻ hơn và có lượng fan hùng hậu như Trịnh Tú Nghiên (Jessica Jung - cựu thành viên SNSD), Chung Hân Đồng, Thái Trác Nghiên, Quách Thái Khiết và Trương Thiên Ái. Nhờ chiến thắng này, tên tuổi của nữ diễn viên bỗng chốc "vụt sáng" trở lại.

Đây là kết quả đã được dự đoán trước và làm hài lòng công chúng bởi qua cả hành trình, Vương Tâm Lăng là cái tên thu hút truyền thông và khán giả nhất. Ngôi sao phim Tình cờ có 69 lần trở thành chủ đề nóng được bàn luận, với lượt xem các video trình diễn lên tới gần 1 tỷ. Theo Variety Report, lượt xem các video ngắn của Vương Tâm Lăng là hơn 56 triệu.

Chiến thắng đã giúp "níu kéo" lại vinh quang cho nữ diễn viên họ Vương.

Sau cuộc thi, Vương Tâm Lăng kín lịch làm việc, cát-xê tăng gấp 3 lần. Cô được mời xuất hiện với vai trò gương mặt trang bìa trên nhiều tạp chí như Nylon. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn tham gia show Nghe nói là rất ngon (It Sounds Incredible) và Xin chào thứ bảy của truyền hình vệ tinh Chiết Giang và Hồ Nam.

Vương Tâm Lăng trở thành cái tên hot nhất nhì làng trí Hoa Ngữ ở thời điểm hiện tại vì liên tục nhận nhiều mức cát-xê khủng.

Cụ thể, phí quảng cáo của Vương Tâm Lăng trước khi nổi danh trở lại khoảng 1 triệu NDT/quý (khoảng 148.000 USD ), hiện tại giá trị của cô tăng lên khoảng 3 triệu NDT/quý ( 445.000 USD ) và còn có thể tăng cao hơn. Bên cạnh đó, cô còn nhận ưu đãi về đội ngũ nhân viên, giá cát-xê khi nữ ca sĩ đồng ý tham dự sự kiện.

Sức hút của Vương Tâm Lăng chính là sự ngọt ngào, đáng yêu từ giọng hát tới cách hành xử, khiến người xem cảm mến. Khán giả nam trung niên cho biết Vương Tâm Lăng vốn là nữ thần trong trái tim của họ thời còn trẻ. Do đó, không ít người vung tiền để ủng hộ thần tượng. Theo 163, cú hit truyền thông từ show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 3 giúp Vương Tâm Lăng vực dậy danh tiếng. Các bài hát của người đẹp xứ Đài hiện "càn quét" bảng xếp hạng âm nhạc Trung Quốc.

Vẻ ngọt ngào của "nữ thần phim thần tượng" chính là "vũ khí" thu hút sự cảm mến của người hâm mộ.

Trước đó, "mỹ nhân ngọt ngào" không ít lần vướng vào nghi vấn dao kéo quá đà khiến gương mặt méo mó, biến dạng như "quái vật". Vương Tâm Lăng đã nhanh chóng đính chính với truyền thông rằng cô không hề đụng chạm dao kéo mà bị mắc bệnh viêm mô tế bào mặt giai đoạn nặng vào năm 2011. Bệnh tình cô dễ bị tái phát nếu hệ miễn dịch suy giảm hay căng thẳng quá mức. Điều này khiến nữ diễn viên vướng tin đồn tiêu cực về nhan sắc. Việc tham gia show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 3 là cơ hội giúp Vương Tâm Lăng đổi đời khi sự nghiệp đang trên đà xuống dốc.