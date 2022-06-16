Không phải phẫu thuật thẩm mỹ, đây mới là lý do gương mặt Vương Tâm Lăng biến dạng đến không nhận ra

Từng bị đàm tiếu là "nghiện" phẫu thuật thẩm mỹ do gương mặt đơ cứng và sưng phồng bất thường, Vương Tâm Lăng giờ mới tiết lộ lý do thật sự.

Sohu đưa tin, Vương Tâm Lăng vừa qua đã tiết lộ sự thật đằng sau gương mặt từng bị biến dạng đến không nhận ra của cô, đồng thời nữ minh tinh cũng phủ nhận việc bản thân lạm dụng "dao kéo" dẫn đến di chứng. Cô nói: "Gương mặt tôi thay đổi không phải do đụng chạm dao kéo mà là vì tôi gặp vấn đề thể chất".

Vương Tâm Lăng phủ nhận việc lạm dụng dao kéo

Vương Tâm Lăng cho biết, sau khi hoàn thành việc ghi hình cho bộ phim Mỹ Lạc Cố Lên! (2011), sức khỏe cô giảm sút nghiêm trọng, môi bắt đầu xuất hiện nhiều vết lở loét nhưng do lịch trình bận rộn nên không đi khám.

Một thời gian sau, nửa mặt phải của Vương Tâm Lăng bị sưng lên và tê liệt. Khi đến bệnh viện kiểm tra, cô được chẩn đoán mắc bệnh viêm mô tế bào giai đoạn nặng. Căn bệnh này còn thường xuyên tái phát khiến hệ miễn dịch của nữ diễn viên bị suy giảm và tâm trạng căng thẳng nên cô mới bị vướng vào tin đồn trùng tu nhan sắc.

Gương mặt biến dạng khiến cô bị vướng vào nhiều tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Vì có thời gian dài phải xuất hiện trước công chúng với gương mặt sưng to và đơ cứng, Vương Tâm Lăng đã bị coi là "thảm họa dao kéo". Vào thời điểm đó, công ty của nữ diễn viên đã giải thích gương mặt cô có phần lạ lẫm là do thay đổi phong cách trang điểm, cộng thêm ảnh hưởng từ góc chụp và ánh sáng chứ không hề đề cập đến tình trạng sức khỏe của cô.

Vương Tâm Lăng đã trở thành tâm điểm của truyền thông Trung Hoa nhờ tiết mục Yêu Anh trong show tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3

Sau thời gian dài không có thành tựu gì nổi bật, tháng 5 vừa qua, Vương Tâm Lăng đã trở thành tâm điểm của truyền thông nhờ tiết mục Yêu Anh trong show tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3. Theo trang Sina, cát-xê của cô đã tăng gấp 3 lần và đồng thời thu về lượng lớn người hâm mộ sau khi trở thành hiện tượng trên các diễn đàn MXH Trung Hoa.

'Nữ thần thanh xuân' Vương Tâm Lăng vực dậy ở tuổi 40 sau hàng loạt bê bối nhấn chìm cả sự nghiệp Từng được xem là "nữ thần" của hàng triệu khán giả, Vương Tâm Lăng đã gần như đánh mất cả sự nghiệp của mình sau loạt bê bối kéo dài và quyết định phẫu thuật thẩm mỹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-phau-thuat-tham-my-day-moi-la-ly-do-guong-mat-vuong-tam-lang-bien-dang-den-khong-nhan-ra-476875.html