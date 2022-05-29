Tái xuất ở tuổi 40, Vương Tâm Lăng bất ngờ tỏa sáng, netizen khen ngợi không ngớt

Sao quốc tế 29/05/2022 22:46

Sau màn tái xuất đỉnh cao tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3, "nữ thần thanh xuân" Vương Tâm Lăng đã thu về nhiều ít phản ứng tích cực từ phía công chúng.

Sau khi tập đầu tiên của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 phát sóng vào ngày 20/5 vừa qua, Vương Tâm Lăng chính là cái tên thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Tại chương trình, nữ ca sĩ đã biểu diễn bản hit làm nên sự nghiệp của cô là Yêu Anh, ngay lập tức tiết mục này đã trở thành chủ đề được bàn luận hàng đầu trên hai nền tảng Weibo và Douyin (TikTok bản nội địa Trung).

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Màn trình diễn Yêu Anh của Vương Tâm Lăng tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 đã tạo ra tiếng vang lớn - Ảnh: Internet

Màn trình diễn Yêu Anh của Vương Tâm Lăng trong bộ trang phục nữ sinh đã khiến cho người hâm mộ của cô tại Trung Quốc Đại lục, chủ yếu là đàn ông trung niên ủng hộ nhiệt tình, nhiều người còn tiết lộ rằng tiết mục của cô đã đưa họ về thời thanh xuân từ 20 năm trước.

Một người dùng Douyin đã nhận về tới 700.000 lượt thích khi bình luận rằng: "Tại sao cô ấy vẫn ngọt ngào đến thế sau bao nhiêu năm nhỉ?". Một tài khoản Weibo cũng thu hút hơn 43.000 tương tác khi để lại bình luận: "Cô ấy rất trẻ trung, xinh đẹp khi tôi còn nhỏ. Bây giờ, tôi đã trưởng thành và cô ấy vẫn không hề thay đổi".

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Nhan sắc thời trẻ của Vương Tâm Lăng - Ảnh: Internet

Không dừng lại ở đó, ngay cả giới truyền thông Trung Hoa cũng dành những lời "có cánh" cho Vương Tâm Lăng. Cụ thể, tờ People's Daily viết: "Thời gian dường như đã không chạm vào cô ấy. Sự ngọt ngào của cô ấy dường như tuyên bố rằng cô ấy là người không sợ sự đánh giá của người khác, luôn luôn là chính mình và có thể dũng cảm đối mặt với sóng gió".

Để ủng hộ cho Vương Tâm Lăng, nhiều người hâm mộ của cô thậm chí đã chi tiền "khủng" để mua lại cổ phiếu của đài Hồ Nam - đơn vị sản xuất Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 - và "dọa" rằng sẽ bán chúng nếu như nữ ca sĩ Đài Loan bị loại khỏi chương trình.

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Giá trị thương mại của Vương Tâm Lăng tăng nhiều lần sau khi tập đầu tiên của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 phát sóng - Ảnh: Internet

Sự tái xuất của Vương Tâm Lâm đã khiến các ca khúc của cô lội ngược dòng trở lại trên các bảng xếp hạng âm nhạc Trung Hoa, lượt tìm kiếm về đĩa CD của cô cũng tăng 24 lần so với thời gian trước. Một số đĩa CD có chữ ký của nữ ca sĩ đã được bán với giá lên tới 1000 NDT (150 USD) - cao gấp 10 lần so với giá trị gốc.

Trước sự ủng hộ nhiệt tình từ phía công chúng, Vương Tâm Lăng chia sẻ: "Nếu tôi có thể giúp công chúng nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc, đó là một điều tốt. Tôi sẽ tiếp tục làm việc để tạo ra nhiều kỷ niệm hơn nữa và tôi cũng hy vọng các bạn sẽ đồng hành cùng tôi trong những chặng đường âm nhạc khác nhau".

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