Hồ Hạnh Nhi quyến rũ đến 'ngạt thở' với tạo hình mới trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Sao quốc tế 20/05/2022 10:44

Với tạo hình cá tính và cuốn hút vô cùng, Hồ Hạnh Nhi được dự đoán sẽ là một nhân tố hút fan của chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3.

Mới đây, Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 vừa mới công bố Hồ Hạnh Nhi chính là mộ trong 30 nữ nghệ sĩ sẽ tham gia vào chương trình. Với tạo hình tóc ngắn vừa cá tính, vừa quyến rũ, nữ minh tinh đã thu hút được nhiều sự chú ý khi poster cá nhân của cô được tung ra.

Hồ Hạnh Nhi quyến rũ đến 'ngạt thở' với tạo hình mới trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng - Ảnh 1
Hồ Hạnh Nhi chính là mộ trong 30 nữ nghệ sĩ sẽ tham gia vào chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 - Ảnh: Sina

Cách đây một năm, Hồ Hạnh Nhi đã xuất sắc khi ngồi lên vị trí quán quân của chương trình Diễn Viên, Mời Vào Chỗ mùa 2. Vì vậy, công chúng hy vọng ở show giải trí thiên về âm nhạc này, nữ diễn viên sẽ còn bộc lộ nhiều tài năng khác của mình.

Hồ Hạnh Nhi quyến rũ đến 'ngạt thở' với tạo hình mới trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng - Ảnh 2
Hồ Hạnh Nhi vừa quyến rũ vừa cá tính với mái tóc ngắn - Ảnh: Sina

Nếu là một người thường xuyên theo dõi các hoạt động của Hồ Hạnh Nhi thì có thể dễ dàng nhận ra nữ minh tinh rất thích để tóc ngắn. Được biết, đây là lần thứ 3 cô cắt tóc để tái xuất. Lần đầu cô xuất hiện với kiểu tóc ngắn này là trong phim Quy Luật Sống Còn (2003), tiếp đó là Bao La Vùng Trời (2008).

Hồ Hạnh Nhi quyến rũ đến 'ngạt thở' với tạo hình mới trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng - Ảnh 3
Nữ minh tinh bay đến Đại lục ngay sau khi kết thúc phần ghi hình cho bộ phim mà cô đang tham gia - Ảnh: Sina

Vào đầu tháng 5, Hồ Hạnh Nhi sau khi kết thúc những cảnh quay cuối trong một bộ phim ở Hong Kong thì đã ngay lập tức bay sang Đại lục để chuẩn bị cho Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3. Tuy thời gian chuẩn bị có tương đối ngắn nhưng nữ minh tinh cho biết cô cảm thấy vô cùng tự tin.

Hồ Hạnh Nhi quyến rũ đến 'ngạt thở' với tạo hình mới trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng - Ảnh 4
Tuy thời gian chuẩn bị cho Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 tương đối ngắn nhưng Hồ Hạnh Nhi cho biết cô cảm thấy vô cùng tự tin - Ảnh: Sina

"Thử thách lần này không phải là kỹ năng diễn xuất tôi vốn chuyên sâu, mà lại là hát và nhảy. Tôi cũng từng phát hành đĩa hát ở công ty cũ, thỉnh thoảng biểu diễn vũ đạo, nhưng không phải vai trò chính." - Hồ Hạnh Nhi chia sẻ.

Hồ Hạnh Nhi quyến rũ đến 'ngạt thở' với tạo hình mới trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng - Ảnh 5
'Đừng giới hạn bản thân bởi bất cứ đối thủ nào' - Ảnh: Sina

Ngoài ra, Hồ Hạnh Nhi còn tiết lộ thêm, mục đích cô tham gia vào Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 không phải vì danh vọng gì mà muốn truyền tải một thông điệp tích cực: Kể cả khi bạn không còn quá trẻ trung, dù đã lập gia đình hay chưa, đã từng sinh con không thì bạn vẫn có thể thử thách bản thân. Đừng giới hạn bản thân bởi bất cứ đối thủ nào.

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Trong tập mới nhất của chương trình Diễn viên mời vào chỗ 2, Hồ Hạnh Nhi vào vai cảnh sát Lạp Uẩn trong trích đoạn phim Ngộ sát. Nữ diễn viên nhận được vô số lời khen từ dàn giám khảo gạo cội. Trong đó có thẻ S, dành cho diễn viên có trình độ xuất sắc, từ nhà văn Quách Kính Minh.

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