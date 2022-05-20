Thả Thí Thiên Hạ của Triệu Lộ Tư tiếp tục 'flop thảm' khi thua xa 'lượt view' Kính Song Thành của Trần Ngọc Kỳ?

Mới đây trên mạng đã xuất hiện một bài viết với chủ đề “Thả Thí Thiên Hạ chắc ghế bét bảng S+ của Tencent”. Được biết, tổng kết view Vân Hợp ngày 18/5 của Thả Thí Thiên Hạ chỉ đạt 17,4 triệu/tập. Ở bảng xếp hạng phim có khả năng kéo hội viên đăng ký tài khoản, phim của Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng chỉ xếp thứ 22 với 19,13 triệu lượt. Đây là một thành tích khá thấp đối với một bộ phim S+ và sở hữu 2 lưu lượng đang được quan tâm của Cbiz.

Thành tích này của Thả Thí Thiên Hạ còn thua xa Kính Song Thành lên sóng hồi đầu năm. Theo đó, Vân Hợp của Kính Song Thành đạt 20,07 triệu/tập hơn hẳn Thả Thí Thiên Hạ hiện tại. Ở thời điểm lên sóng, phim của Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ bị khán giả chê bai hết lời. Từ diễn xuất, kịch bản đến tạo hình, kỹ xảo trong phim đều không làm hài lòng người xem. Việc Thả Thí Thiên Hạ có thành tích thua Kính Song Thành làm nhiều người không khỏi bất ngờ.

Được biết, Kính Song Thành là bộ phim cổ trang huyền huyễn chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của Thương Nguyệt. Đạo diễn Du Đạt Chí cũng là đạo diễn của Tam quốc cơ mật. Các diễn viên chính: Lý Dịch Phong, Trần Ngọc Kỳ, Trịnh Nghiệp Thành, Dương Chí Văn, Lưu Hải Khoan,…Bộ phim kể câu chuyện về một thiếu nữ Trung Châu tránh né loạn thế, lặn lội đường xa đi tìm Vân Hoang trong truyền thuyết.

Kính Song Thành với hai nam nữ chính Lý Dịch Phong, Trần Ngọc Kỳ - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho rằng, phim của Dương Dương và Triệu Lộ Tư flop thảm khi lên sóng là do nhiều nguyên nhân. Trước hết chắc chắn phải kể đến diễn xuất đơ cứng của nam nữ chính trong phim. Dương Dương và Triệu Lộ Tư được nhận xét là đứng cạnh nhau mà chemistry cũng vô cùng hạn chế. Ngoài ra, kỹ xảo phim 3 xu và những màn đánh võ xoay vòng vòng như phim tiên hiệp của Thả Thí Thiên Hạ cũng khiến khán giả muốn tiền đình.

Phim của Dương Dương và Triệu Lộ Tư flop thảm khi lên sóng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Thả Thí Thiên Hạ vẫn chưa chốt view vậy nên vẫn còn khả năng Vân Hợp sẽ cao hơn Kính Song Thành. Từng là bộ phim được quảng cáo là sẽ chấn hưng võ hiệp, thế nhưng đến nay khán giả đã hoàn toàn thất vọng với dự án hợp tác đầu tay của Dương Dương và Triệu Lộ Tư.