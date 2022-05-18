Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh đại hôn của Triệu Lộ Tư - Dương Dương gây tranh cãi kịch liệt 'Triệu Lộ Tư như muội muội của Dương Dương không thấy giống vợ chồng '

Sao quốc tế 18/05/2022 10:23

Hình ảnh lễ đại hôn của Phong Lan Tức (Dương Dương thủ vai) và Phong Tích Vân (Triệu Lộ Tư thủ vai) gây những ý kiến trái chiều của Netizen.

Mới đây, để chuẩn bị cho tập cuối sắp lên sóng, đoàn làm phim đã nhá trước hình ảnh lễ đại hôn của Phong Lan Tức (Dương Dương thủ vai) và Phong Tích Vân (Triệu Lộ Tư thủ vai). Cảnh phim này ngay lập tức gây ra những ý kiến trái chiều.

 

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh đại hôn của Triệu Lộ Tư - Dương Dương gây tranh cãi kịch liệt 'Triệu Lộ Tư như muội muội của Dương Dương không thấy giống vợ chồng ' - Ảnh 1
Cảnh đại hôn trong Thả Thí Thiên Hạ gây nhiều phản ứng trái chiều - Ảnh: Internet

 

Là một bộ phim cấp S của một trong những nền tảng lớn nhất tại Trung Quốc, cảnh đại hôn của Thả Thí Thiên Hạ được đầu tư công phu và hoành tráng. Lấy tông màu đỏ và vàng làm chủ đạo, cảnh Dương Dương và Triệu Lộ Tư bước vào sảnh chính của đại điện thật sự khiến khán giả phải ngạc nhiên vì độ hào nhoáng.

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh đại hôn của Triệu Lộ Tư - Dương Dương gây tranh cãi kịch liệt 'Triệu Lộ Tư như muội muội của Dương Dương không thấy giống vợ chồng ' - Ảnh 2
Khán giả cho rằng khí chất của Triệu Lộ Tư chỉ thích hợp để làm em gái của Dương Dương - Ảnh: Internet

 

Dẫu vậy, phản ứng hóa học giữa cặp đôi chính Dương Dương và Triệu Lộ Tư lại tiếp tục bị khán giả chê bai vì không hợp. Trong khi Dương Dương toát ra khí chất của bậc đế vương thì Triệu Lộ Tư đi bên cạnh có phần bị lấn át, thậm chí có khán giả còn cho rằng khí chất của Triệu Lộ Tư chỉ thích hợp để làm em gái của Dương Dương. Cô nàng cũng bị chê không hợp với đàn anh Dương Dương.

- Dù đã đắp trang sức phụ kiện đầy người và make up lồng lộn nhưng vẫn không sang lên miếng nào.

- Triệu Lộ Tư xinh thì có xinh nhưng đứng cùng Dương Dương cảm giác không ăn nhập làm cảnh phim không thấy chút phản ứng hóa học nào luôn.

- Nhìn Triệu Lộ Tư như muội muội của Dương Dương luôn á chứ không thấy giống vợ chồng đang chuẩn bị thành thân chút nào.

- Vừa là công chúa vừa là tân nương mà khí chất không thấy chút cao quý nào, chỉ thấy gồng và cứng thôi, nói chung là đi bên Dương Dương không thấy hợp chút nào.

Được biết, trước đó, nhiều khán giả đã không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng đối với phản ứng hóa học của cặp đôi chính Dương Dương và Triệu Lộ Tư khi cả hai diễn cảnh hôn. Thậm chí có người còn cho rằng đây là cảnh hôn tệ nhất năm 2022 vì hai diễn viên diễn cảnh tình cảm mà đơ cứng và dường như không có cảm xúc.

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh đại hôn của Triệu Lộ Tư - Dương Dương gây tranh cãi kịch liệt 'Triệu Lộ Tư như muội muội của Dương Dương không thấy giống vợ chồng ' - Ảnh 3
Cảnh hôn của cả hai từng bị chê thậm tệ - Ảnh: Internet

 

Trong cảnh quay này, Triệu Lộ Tư bị khán giả chê bai vì không thể khống chế được cơ thể. Khi hôn, vai của cô nàng liên tục đung đưa khiến cho yếu tố lãng mạn trong cảnh phim trở nên kém hấp dẫn. Trong khi đó, Dương Dương lại bị nhận xét là quá đơ cứng, trông như thể bị ép hôn chứ không phải xuất phát từ tình cảm.

Thả Thí Thiên Hạ: Cùng cảnh diễn bị chê 'ảo ma', Triệu Lộ Tư bị phán xét hết lời, còn Dương Dương được tha thứ, netizen bất bình 'Công bằng ở đâu?'

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Trong cùng phân cảnh 'dùng tay không đánh giặc' ảo diệu, Triệu Lộ Tư bị chê hết lời, còn Dương Dương được tha thứ khiến nhiều netizen lên tiếng cho nỗi lòng của Lộ Tư.

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