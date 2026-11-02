Trịnh Sảng bất ngờ tái xuất sau 5 năm ở ẩn, lần đầu tiết lộ tình trạng trầm cảm nặng

Sau đó, Trịnh Sảng đăng tải loạt ảnh tự chụp trên tài khoản mạng xã hội mới để cập nhật tình hình với người hâm mộ. Cô hỏi thăm mọi người đã ăn uống hay chưa, đồng thời kể lại trải nghiệm tại khu chợ đêm. Nữ diễn viên cho biết đã xếp hàng mua gà rán và uống trà tiêu Tứ Xuyên, khiến bản thân mất ngủ cả đêm. Cô hài hước giải thích không đăng ảnh đồ ăn vì vẫn muốn giữ hình ảnh cá nhân.

Theo Orientaldaily, một đoạn video lan truyền trên mạng gần đây ghi lại hình ảnh Trịnh Sảng dạo phố vào buổi tối. Cô đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và mặc trang phục tối màu để tránh gây chú ý. Trong chuyến đi, nữ diễn viên thoải mái thưởng thức các món ăn địa phương, thậm chí tham gia một trò chơi tại gian hàng.

Trước những lời khen về nhan sắc và làn da, Trịnh Sảng cũng thẳng thắn thừa nhận đã sử dụng bộ lọc chỉnh sửa ảnh. “Đừng để bị đánh lừa, tôi đã dùng bộ lọc làm trắng da đấy”, cô chia sẻ.

Đáng chú ý, trong một bài đăng khác, nữ diễn viên lần đầu nhắc đến tình trạng sức khỏe tinh thần sau nhiều năm im lặng. Trịnh Sảng thừa nhận từng trải qua giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng, nhưng hiện đã chủ động điều trị và nỗ lực cải thiện tình trạng của bản thân.

“Trước đây tôi thực sự đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, nhưng tin tốt là tôi đang tích cực điều trị. Tôi hy vọng sự tồn tại của tôi mang lại hy vọng cho những ai cũng đang phải chịu đựng chứng trầm cảm và lo âu hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống. Đó là ý nghĩa của câu chuyện này”, nữ diễn viên viết.

Chia sẻ của Trịnh Sảng nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều người hâm mộ gửi lời động viên, mong cô giữ gìn sức khỏe và có thể ổn định cuộc sống sau những biến cố.

Trịnh Sảng từng là một trong những nữ diễn viên được chú ý của màn ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng qua các tác phẩm như Cùng ngắm mưa sao băng. Tuy nhiên, năm 2021, sự nghiệp của cô lao dốc sau bê bối mang thai hộ, tranh chấp trách nhiệm với các con và cáo buộc trốn thuế. Nữ diễn viên bị cơ quan chức năng xử phạt, đồng thời đối mặt với lệnh hạn chế hoạt động trong ngành giải trí và những khoản nợ lớn.

Sau biến cố, Trịnh Sảng sang Mỹ sinh sống, gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật. Việc cô bất ngờ xuất hiện trở lại và công khai tình trạng sức khỏe tinh thần sau 5 năm vắng bóng vì thế tiếp tục trở thành chủ đề được dư luận quan tâm.