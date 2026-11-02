Phát hiện con cá voi khổng lồ dài 25 mét bị sóng đánh dạt vào bờ biển, người dân đã nỗ lực cứu sống

Con cá voi khổng lồ này được tìm thấy sáng ngày 30/10 trong tình trạng mắc cạn và không thể di chuyển ở vùng nước nông quanh đảo Kalong, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Con cá đã sống sót trên cạn khoảng 12 giờ trước khi được đưa trở lại vùng biển khơi an toàn.
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Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

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