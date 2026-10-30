Khối đá khổng lồ bất ngờ sụp đổ tại điểm du lịch nổi tiếng, ít nhất 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương

Mưa lớn được cho là nguyên nhân gây ra sạt lở đất tại địa điểm du lịch này trước khi một trong những khối đá hình ống khói, được gọi là 'ống khói thần tiên', bị sụp đổ. Hậu quả khiến ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương.
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Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

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