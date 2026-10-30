Tử vi tuần mới (2/11 đến 8/11/2026), 3 con giáp nắm cơ may trong tay, sự nghiệp lên dốc, tài vận nở hoa, LỘC LÁ XUM XUÊ, mọi điều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 30/10/2026 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nắm cơ may trong tay, sự nghiệp lên dốc, tài vận nở hoa, LỘC LÁ XUM XUÊ, mọi điều viên mãn trong tuần mới (2/11 đến 8/11/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Tử vi tuần mới (2/11 đến 8/11/2026), đường tài lộc của người tuổi Tỵ xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

Tử vi tuần mới (2/11 đến 8/11/2026), 3 con giáp nắm cơ may trong tay, sự nghiệp lên dốc, tài vận nở hoa, LỘC LÁ XUM XUÊ, mọi điều viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, nếu cứ tiêu xài phung phí thì khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó cũng không giúp bạn duy trì sự khá giả được lâu. Bạn nên tìm cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình.

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi tuần mới (2/11 đến 8/11/2026), tuổi Dậu có được vị thế mới. Đây là lúc thích hợp để nghĩ về những thay đổi trong đời sống, sự nghiệp. Tuy nhiên hãy cân nhắc thật kỹ về những lựa chọn và đừng suy nghĩ vụn vặt, chúng sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của bản mệnh.

Tử vi tuần mới (2/11 đến 8/11/2026), 3 con giáp nắm cơ may trong tay, sự nghiệp lên dốc, tài vận nở hoa, LỘC LÁ XUM XUÊ, mọi điều viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu nên dành thời gian thư giãn, để tâm trí được nghỉ ngơi, điều này sẽ giúp bản mệnh có được những quyết định đúng đắn. Ngoài ra, hôm nay là ngày không trị bệnh ở đầu nên bản mệnh lưu ý để tránh tác động vào vị trí này.

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi tuần mới (2/11 đến 8/11/2026), tuổi Tý đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Tử vi tuần mới (2/11 đến 8/11/2026), 3 con giáp nắm cơ may trong tay, sự nghiệp lên dốc, tài vận nở hoa, LỘC LÁ XUM XUÊ, mọi điều viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Tý được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

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