Mừng 3 con giáp trong nhà có VÀNG, trong túi có TIỀN, thu nhập TĂNG CAO, thăng quan tiến chức, ghi điểm tuyệt đối với cấp trên trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 30/10/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp trong nhà có VÀNG, trong túi có TIỀN, thu nhập TĂNG CAO, thăng quan tiến chức, ghi điểm tuyệt đối với cấp trên trong 10 ngày tới nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Trong 10 ngày tới, Chính Quan mà người tuổi Dậu có được vị thế mới trong công việc. Đây đã là lúc thích hợp để nghĩ về những thay đổi trong đời sống, sự nghiệp. Tuy nhiên hãy cân nhắc thật kỹ về những lựa chọn của mình và đừng suy nghĩ vụn vặt, chúng sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của bạn đấy.

Mừng 3 con giáp trong nhà có VÀNG, trong túi có TIỀN, thu nhập TĂNG CAO, thăng quan tiến chức, ghi điểm tuyệt đối với cấp trên trong 10 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngũ hành xung khắc dự báo có những rắc rối sẽ làm giảm bớt niềm vui của con giáp này khi chuyện tình cảm xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Nếu bạn không có ý định nhún nhường hòa giải sớm sẽ phải chịu hậu quả đáng buồn khi cả hai ngày càng lạnh lùng xa cách.

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong 10 ngày tới, thuận lợi để tuổi Tỵ mở rộng các mối quan hệ của mình. Thậm chí những mối làm ăn mới cũng có thể may mắn phát sinh từ những cuộc gặp gỡ tưởng như vô thưởng, vô phạt như bây giờ. Tuổi Tỵ cư xử rất khéo léo trong những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Bản mệnh rất biết nhường nhịn, giúp đỡ người khác nhờ đó mà con giáp này luôn giữ được tinh thần luôn ổn định.

Mừng 3 con giáp trong nhà có VÀNG, trong túi có TIỀN, thu nhập TĂNG CAO, thăng quan tiến chức, ghi điểm tuyệt đối với cấp trên trong 10 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói chung con giáp này có được một ngày yên bình. Sau những rối ren, xáo trộn thì thời gian này mọi việc dường như có phần trầm lắng. Bản mệnh hãy tận hưởng khoảng lặng này và tìm cho mình những phút thực sự thư giãn, chúng rất giá trị.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 10 ngày tới, tuổi Ngọ sẽ rất tham vọng. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc, có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Hãy thôi mơ mộng và vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho mình càng sớm càng tốt.

Mừng 3 con giáp trong nhà có VÀNG, trong túi có TIỀN, thu nhập TĂNG CAO, thăng quan tiến chức, ghi điểm tuyệt đối với cấp trên trong 10 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm khá tốt, Tuổi Ngọ có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

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