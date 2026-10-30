Bước qua tháng 11 dương lịch, 3 con giáp gặp được Quý Nhân chỉ lối, sự nghiệp thăng hoa vượt bậc, vận trình hanh thông, tình duyên đỏ chói

Tâm linh - Tử vi 30/10/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp gặp được Quý Nhân chỉ lối, sự nghiệp thăng hoa vượt bậc, vận trình hanh thông, tình duyên đỏ chói khi bước qua tháng 11 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Bước qua tháng 11 dương lịch, sự tác động của Tam Hợp giúp người tuổi Tuất có năng lượng dồi dào để làm việc. Song song đó, bản mệnh luôn trong trạng thái sẵn sàng để đón nhận các nhiệm vụ mới để đạt được thành tựu đáng nể. Dường như con giáp này khá hài lòng và thoải mái những gì mình đang có. Nếu biết cách tích lũy tốt thì bạn sẽ có được một khoản tiền để dùng trong những trường hợp cấp bách. 

Bước qua tháng 11 dương lịch, 3 con giáp gặp được Quý Nhân chỉ lối, sự nghiệp thăng hoa vượt bậc, vận trình hanh thông, tình duyên đỏ chói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ gia đình của các cặp đôi càng thêm khăng khít, bền chặt. Không những thế, sự lắng nghe và sẻ chia thường xuyên giúp cả hai cảm thấy dễ chịu hơn. Tình duyên thuận lợi, bạn có được sự yêu thương của gia đình và người thương, bạn rất hạnh phúc vì có nhiều người quan tâm mình và cố gắng làm việc để cuộc sống ngày một tươi sáng.

Con giáp tuổi Hợi 

Bước qua tháng 11 dương lịch, Thiên Tài nhập cục, người tuổi Hợi đón khá nhiều vận may về tài lộc trong ngày. Tài tinh này giúp cho bản mệnh tìm được thời cơ kiếm tiền khi mà không ai tìm thấy được, hơn thế nữa con giáp này lại mạnh dạn dám nghĩ dám làm nên tiền bạc cứ thế chảy ào ào vào túi, rủng rỉnh chi tiêu. 

Bước qua tháng 11 dương lịch, 3 con giáp gặp được Quý Nhân chỉ lối, sự nghiệp thăng hoa vượt bậc, vận trình hanh thông, tình duyên đỏ chói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày này bạn cũng sẽ tìm ra những cách mới để hoàn thành công việc được giao. Dĩ nhiên bạn vẫn mất một ít thời gian để thử nghiệm và điều chỉnh, song kết quả cuối cùng mới là điều bạn quan tâm và cảm thấy hài lòng về những thứ mình làm được. 

Con giáp tuổi Tý 

Bước qua tháng 11 dương lịch, tuổi Tý có những cơ hội để sớm cải thiện nguồn thu nhập hiện tại. Các kế hoạch kiếm tiền của con giáp này được tiến hành khá trôi chảy, kinh doanh buôn bán đều có lời lãi, thu lộc về tay. 

Bước qua tháng 11 dương lịch, 3 con giáp gặp được Quý Nhân chỉ lối, sự nghiệp thăng hoa vượt bậc, vận trình hanh thông, tình duyên đỏ chói - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương cũng có lộc trời ban, thực ra đây cũng là thành quả sau một thời gian chăm chỉ làm việc của bản mệnh thay vì chỉ dựa vào may mắn. Tuổi Tý nên duy trì phong độ hiện tại thật lâu để đường tiến thân thêm nhẹ nhàng.

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