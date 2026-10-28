Mừng 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, giàu có thăng hoa trong tháng 10 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 28/10/2026 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, giàu có thăng hoa trong tháng 10 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Trong tháng 10 âm lịch, công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra êm đẹp, trôi chảy. Tam Hội giúp sức khuyến khích người tuổi này hãy mạnh dạn và tự tin thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ trước đó, bởi lẽ sự chần chừ chỉ khiến bản mệnh đánh mất cơ hội cho chính mình. Đây là thời điểm mà con giáp này khao khát kiếm tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống bản thân. Nhiều bạn khá nhạy bén nên việc kiếm tiền khá ổn. 

Mừng 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, giàu có thăng hoa trong tháng 10 âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ yêu thương ngập tràn. Quý Nhân chỉ đường dẫn lối giúp cho người độc thân nhanh tìm thấy được người trong mộng. Người đã lập gia đình thì có thể hóa giải mâu thuẫn và trở về những giây phút yêu nhau ban đầu. 

Con giáp tuổi Tý 

Trong tháng 10 âm lịch, Chính Tài xuất hiện mang tới cho Tý những cơ hội để sớm cải thiện nguồn thu nhập hiện tại của mình. Các kế hoạch kiếm tiền của con giáp này được tiến hành khá trôi chảy, kinh doanh buôn bán đều có lời lãi, thu lộc về tay. 

Mừng 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, giàu có thăng hoa trong tháng 10 âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người làm công ăn lương cũng có lộc trời ban, thực ra đây cũng là thành quả sau một thời gian chăm chỉ làm việc của bạn chứ không chỉ dựa vào may mắn. Bạn nên duy trì phong độ hiện tại thật lâu để đường tiến thân thêm nhẹ nhàng. 

Con giáp tuổi Mão 

Trong tháng 10 âm lịch, vận trình của tuổi Mão thêm rực rỡ. Con giáp này may mắn nhận tin vui cả về tình cảm và tiền bạc. Nếu có kế hoạch ấp ủ, bản mệnh nên tiến hành trong này để tranh thủ tận dụng cát khí. ù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có chút lộc lá về tay, tiền tiêu rủng rỉnh không lo thiếu thốn.  

Mừng 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, giàu có thăng hoa trong tháng 10 âm lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những ai độc thân hôm nay vận đào hoa ngập lối, có cơ hội gặp được tiếng sét ái tình và đắm chìm trong tình yêu. Các cặp đôi hài lòng với mối quan hệ ngọt ngào hiện tại. Tình cảm của hai người khiến không ít người ghen tị và ngưỡng mộ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20 tháng 10, 3 con giáp có cơ hội kiếm tiền rộng mở, vàng cất chật két, vận đào hoa tỏa sáng, HẬU VẬN PHÚ QUÝ GIÀU SANG

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Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có cơ hội kiếm tiền rộng mở, vàng cất chật két, vận đào hoa tỏa sáng, HẬU VẬN PHÚ QUÝ GIÀU SANG trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20 tháng 10 này nhé!

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