Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp may mắn đủ đường, sự nghiệp phất lên trông thấy trong những ngày cuối tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 28/10/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn đủ đường, sự nghiệp phất lên trông thấy trong những ngày cuối tháng 9 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Trong những ngày cuối tháng 9 âm lịch, tuổi Mùi làm lãnh đạo khẳng định được vị thế và quyền uy của mình. Con giáp này khiến cấp trên tin phục và sẵn sàng đi theo những định hướng đã vạch ra. Tương lai, bản mệnh có thể giúp công ty phát triển nhanh chóng. Vận trình tình cảm của tuổi Mùi khá vượng. Nếu đã có đôi có cặp, bản mệnh có thể tìm được nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với đối phương, giúp cho tình cảm thăng hoa nhanh chóng.

Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp may mắn đủ đường, sự nghiệp phất lên trông thấy trong những ngày cuối tháng 9 âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người độc thân thì đây chính là thời điểm bản mệnh trở nên vô cùng quyến rũ, chính nhờ vậy mà con giáp này dễ nhận được lời tỏ tình từ phía người khác phái. Nếu có thiện cảm với đối phương, bản mệnh hãy cho người ấy một cơ hội.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong những ngày cuối tháng 9 âm lịch, tuổi Dậu có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, tuổi Dậu sẽ nắm bắt và tận dụng đó một cách hiệu quả nhất có thể.

Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp may mắn đủ đường, sự nghiệp phất lên trông thấy trong những ngày cuối tháng 9 âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến tuổi Dậu cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn.

Con giáp tuổi Dần 

Trong những ngày cuối tháng 9 âm lịch, Tam Hội là tín hiệu tốt cho con giáp tuổi Dần để là ngày nên tập trung tương tác và kết bạn. Vì bất cứ lý do, hoàn cảnh thế nào thì cũng đừng ngăn mình trò chuyện với mọi người và chia sẻ với họ và ý tưởng, kế hoạch thú vị mà bạn đang ấp ủ nhé.

Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp may mắn đủ đường, sự nghiệp phất lên trông thấy trong những ngày cuối tháng 9 âm lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần ghé thăm mang lại trái tim hòa ái, mở rộng cho người tuổi Dần. Tính cách thân thiện cởi mở của giúp bạn mở ra cơ hội để kết nối, xây dựng các mối quan hệ. Vậy thì đây là ngày tuyệt vời để bạn sẵn sàng giao lưu, tương tác đấy, đừng bỏ lỡ nhé.

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