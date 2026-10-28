Sau cú ngã, điện thoại di động trong túi người đàn ông đột nhiên bốc cháy khiến anh ta bị bỏng nghiêm trọng

Đoạn clip được một cư dân mạng ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đăng tải cho thấy, một người đàn ông vô tình ngã khi đang chơi cầu lông và chiếc điện thoại di động trong túi anh ta đột nhiên bốc cháy. Người bạn đang giúp anh ta cũng giật mình trước ngọn lửa bùng lên và hoảng sợ lùi lại.
Video 1 giờ 37 phút trước

An Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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