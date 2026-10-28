Trong 3 ngày cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp CÁ CHÉP hóa RỒNG, 'thay mệnh đổi vận', gặt hái nhiều thành tựu, sự nghiệp xán lạn, tình duyên cực đẹp

Tâm linh - Tử vi 28/10/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp CÁ CHÉP hóa RỒNG, 'thay mệnh đổi vận', gặt hái nhiều thành tựu, sự nghiệp xán lạn, tình duyên cực đẹp trong 3 ngày cuối tháng 10 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Trong 3 ngày cuối tháng 10 dương lịch, tuổi Tý được Chính Quan nâng bước trên con đường sự nghiệp nhận được tin tốt liên quan đến chức quyền, thi cử, xin việc. Đường tình cảm thuận lợi nhờ Tam Hợp cục soi sáng. Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười. Chúng ta không sống vì những toan tính, chúng ta sống vì những người yêu quý mình. Càng vui vẻ thì Tý càng thu hút được những mối quan hệ có lợi cho tương lai.

Trong 3 ngày cuối tháng 10 dương lịch, 3<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/-con-giap.topic'><a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/-con-giap.topic'> con giáp</a></a> CÁ CHÉP hóa RỒNG, 'thay mệnh đổi vận', gặt hái nhiều thành tựu, sự nghiệp xán lạn, tình duyên cực đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ cục diện Kim sinh Thủy nên tiền bạc cũng khởi sắc không kém, có thể nói đây là con giáp thành công mỹ mãn nhất trong ngày. Nay bạn nào muốn đi gửi ngân hàng, rút tiền hoặc đòi nợ, xin tiền thì cứ mạnh dạn vì mọi việc đều hanh thông.

Con giáp tuổi Dần 

Trong 3 ngày cuối tháng 10 dương lịch, tuổi Dần có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, tuổi Dần sẽ nắm bắt và tận dụng đó một cách hiệu quả nhất có thể.

Trong 3 ngày cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp CÁ CHÉP hóa RỒNG, 'thay mệnh đổi vận', gặt hái nhiều thành tựu, sự nghiệp xán lạn, tình duyên cực đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến tuổi Dần cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn.

Con giáp tuổi Mão

Trong 3 ngày cuối tháng 10 dương lịch, Thực Thần giúp Mão linh hoạt, có sự thông minh, nhanh trí giải quyết những vấn đề xảy ra bất ngờ trong ngày hôm nay. Những bạn trẻ xông xáo, nhiệt tình trong công việc sẽ có thành quả tốt. Các bạn sắp khai trương hoặc tách ra làm dự án riêng sẽ gặp may mắn. 

Trong 3 ngày cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp CÁ CHÉP hóa RỒNG, 'thay mệnh đổi vận', gặt hái nhiều thành tựu, sự nghiệp xán lạn, tình duyên cực đẹp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc có nhiều điểm sáng, con giáp kiên định, lý trí này không dễ bị kẻ xấu gài bẫy, bạn rất tỉnh trong mọi hợp đồng mua bán. Ngày này thích hợp cho việc mua xe, mở hàng ăn hoặc nhận lộc ăn uống, cứ hoan hỉ thì tin cát sẽ tìm đến. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20 tháng 10, 3 con giáp có cơ hội kiếm tiền rộng mở, vàng cất chật két, vận đào hoa tỏa sáng, HẬU VẬN PHÚ QUÝ GIÀU SANG

Trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20 tháng 10, 3 con giáp có cơ hội kiếm tiền rộng mở, vàng cất chật két, vận đào hoa tỏa sáng, HẬU VẬN PHÚ QUÝ GIÀU SANG

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có cơ hội kiếm tiền rộng mở, vàng cất chật két, vận đào hoa tỏa sáng, HẬU VẬN PHÚ QUÝ GIÀU SANG trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20 tháng 10 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Khởi tố vụ cháy nhà 2 cha con tử vong ở Gia Lai: Nghi có người châm lửa đốt nhà

Khởi tố vụ cháy nhà 2 cha con tử vong ở Gia Lai: Nghi có người châm lửa đốt nhà

Đời sống 13 phút trước
Thần Tài soi chiếu, quý nhân tương trợ sau ngày 28/10/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy tay, của nả đầy nhà, sự nghiệp vụt sáng, thăng hoa cả tình lẫn tiền

Thần Tài soi chiếu, quý nhân tương trợ sau ngày 28/10/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy tay, của nả đầy nhà, sự nghiệp vụt sáng, thăng hoa cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Nữ sinh Trường Đại học Quy Nhơn tử vong bất thường tại phòng trọ

Nữ sinh Trường Đại học Quy Nhơn tử vong bất thường tại phòng trọ

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Từ sau ngày 19/9 âm lịch, 3 con giáp hốt nhiều lộc lá, TIỀN BẠC NGÚT NGÀN, khí vận hanh thông, thành công đến gần

Từ sau ngày 19/9 âm lịch, 3 con giáp hốt nhiều lộc lá, TIỀN BẠC NGÚT NGÀN, khí vận hanh thông, thành công đến gần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2026: Vàng miếng SJC tăng mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2026: Vàng miếng SJC tăng mạnh

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Trong 3 ngày cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp CÁ CHÉP hóa RỒNG, 'thay mệnh đổi vận', gặt hái nhiều thành tựu, sự nghiệp xán lạn, tình duyên cực đẹp

Trong 3 ngày cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp CÁ CHÉP hóa RỒNG, 'thay mệnh đổi vận', gặt hái nhiều thành tựu, sự nghiệp xán lạn, tình duyên cực đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp gặp được Quý Nhân, nhận về đủ điều may mắn, tài lộc vượng phát không ngừng, vạn sự như ý trong tháng 11 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp gặp được Quý Nhân, nhận về đủ điều may mắn, tài lộc vượng phát không ngừng, vạn sự như ý trong tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2026, 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2026, 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2026, 3 con giáp Tinh Tú ngập trời, hóa thành bao tiền rơi xuống, kinh doanh thành công, PHÁT TÀI PHÁT LỘC

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2026, 3 con giáp Tinh Tú ngập trời, hóa thành bao tiền rơi xuống, kinh doanh thành công, PHÁT TÀI PHÁT LỘC

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng chấm bảng vàng, vận đỏ như son, LẮM CỦA NHIỀU TIỀN, đời sang trang mới, TIỀN ĐẺ RA TIỀN

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng chấm bảng vàng, vận đỏ như son, LẮM CỦA NHIỀU TIỀN, đời sang trang mới, TIỀN ĐẺ RA TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 28/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 28/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/10/2026, 3 con giáp LIÊN TIẾP đón nhận tin vui, vận may chồng chất, ĐỨNG TRÊN NÚI TIỀN, sự nghiệp tình duyên thuận lợi vô cùng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/10/2026, 3 con giáp LIÊN TIẾP đón nhận tin vui, vận may chồng chất, ĐỨNG TRÊN NÚI TIỀN, sự nghiệp tình duyên thuận lợi vô cùng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 28/10/2026, Thần Tài soi chiếu, quý nhân tương trợ, 3 con giáp tiền bạc đầy tay, của nả đầy nhà, sự nghiệp vụt sáng, thăng hoa cả tình lẫn tiền

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 28/10/2026, Thần Tài soi chiếu, quý nhân tương trợ, 3 con giáp tiền bạc đầy tay, của nả đầy nhà, sự nghiệp vụt sáng, thăng hoa cả tình lẫn tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đắng cay rồi cũng đến ngọt bùi, 3 con giáp giàu sang đổi vận, phú quý đầy tay từ ngày 28 đến 31/10/2026

Đắng cay rồi cũng đến ngọt bùi, 3 con giáp giàu sang đổi vận, phú quý đầy tay từ ngày 28 đến 31/10/2026

Thần Tài soi chiếu, quý nhân tương trợ sau ngày 28/10/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy tay, của nả đầy nhà, sự nghiệp vụt sáng, thăng hoa cả tình lẫn tiền

Thần Tài soi chiếu, quý nhân tương trợ sau ngày 28/10/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy tay, của nả đầy nhà, sự nghiệp vụt sáng, thăng hoa cả tình lẫn tiền

Từ sau ngày 19/9 âm lịch, 3 con giáp hốt nhiều lộc lá, TIỀN BẠC NGÚT NGÀN, khí vận hanh thông, thành công đến gần

Từ sau ngày 19/9 âm lịch, 3 con giáp hốt nhiều lộc lá, TIỀN BẠC NGÚT NGÀN, khí vận hanh thông, thành công đến gần

Chúc mừng 3 con giáp gặp được Quý Nhân, nhận về đủ điều may mắn, tài lộc vượng phát không ngừng, vạn sự như ý trong tháng 11 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp gặp được Quý Nhân, nhận về đủ điều may mắn, tài lộc vượng phát không ngừng, vạn sự như ý trong tháng 11 dương lịch

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2026, 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2026, 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2026, 3 con giáp Tinh Tú ngập trời, hóa thành bao tiền rơi xuống, kinh doanh thành công, PHÁT TÀI PHÁT LỘC

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2026, 3 con giáp Tinh Tú ngập trời, hóa thành bao tiền rơi xuống, kinh doanh thành công, PHÁT TÀI PHÁT LỘC